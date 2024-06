El jugador danés-peruano Oliver Sonne ha ofrecido una reveladora explicación sobre el motivo por el cual Juan Reynoso no le otorgó minutos de juego durante su convocatoria a la Selección Peruana. ¿Qué es lo que dijo el deportista? En la siguiente nota te contaremos todo y además te daremos otros datos que debes conocer en torno al futbolista.

¿CUÁL FUE LA RAZÓN POR LA QUE JUAN REYNOSO NO HIZO DEBUTAR A OLIVER SONNE, SEGÚN EL DEPORTISTA?

Oliver Sonne, jugador danés-peruano convocado a la Selección Peruana, reveló que Juan Reynoso, el ex técnico de la blanquirroja, no le otorgó minutos en el campo de juego por una razón de protección.

En declaraciones a un canal de YouTube desde Dinamarca, Sonne expresó su máximo respeto hacia Reynoso, reconociendo que este le abrió las puertas para explorar oportunidades para jugadores con origen extranjero y peruano.

Según Sonne, la decisión de Reynoso de no hacerlo debutar no se debió a una falta de respeto o desinterés, sino a una precaución para protegerlo. Explicó que, en medio de altas expectativas y la adaptación a una nueva cultura y idioma, Reynoso buscó resguardarlo y evitar lanzarlo al campo de juego sin estar completamente preparado. Aunque no jugó, Sonne aclaró que no guarda resentimiento alguno hacia el técnico.

¿CÓMO FUE LA VEZ QUE OLIVER SONNE INCURSIONÓ EN EL MODELAJE?

Sonne ha aparecido en varias revistas de moda, entre las que se encuentra, por ejemplo, la prestigiosa Vogue en su versión francesa. Por si fuera poco, modeló por la pasarela del Milan Men Fashion Week, en Italia, en el año 2017, y su rostro apareció como portada en innumerables ediciones de GQ. Cabe mencionar que su tía es Helena Christensen, una famosa modelo danesa que representó a Victoria’s Secret.

Recordemos que Sonne destaca en la cancha por ser un jugador polifuncional. EL ‘Gringo’, como lo han apodado de cariño sus nuevos compañeros en la Bicolor, también tiene como virtud el gran despliegue físico que muestra en el terreno de nuevo. Puede jugar de lateral o de volante por un costado, por cualquiera de los dos lados.

¿QUÉ EDAD TIENE OLIVER SONNE?

Oliver Sonne es un futbolista danés de ascendencia peruana que juega por ahora en el Silkeborg IF de la primera división de la Superliga de Dinamarca.

Él nació el 10 de noviembre del 2000 en Herfolge, por lo que tiene 23 años en la actualidad. Recientemente pudo debutar con la selección peruana en la victoria frente a Nicaragua.

¿CUÁL ES LA ESTATURA DE OLIVER SONNE?

De acuerdo con información de Transfermarkt, Oliver Sonne mide 1,87 metros, considerándose uno de los más altos de la selección peruana.

Aunque, el jugador que todavía supera al ‘Vikingo de los Andes’ es el portero Pedro Gallese, pues tiene una altura de 1.89 m.

¿QUÉ DIJO OLIVER SONNE SOBRE JUGAR EN EL FÚTBOL PERUANO?

Oliver Sonne brindó una entrevista al medio ‘Pase Filtrado’ que se transmite por medio de YouTube, donde estuvo charlando sobre diferentes temas. Entre sus declaraciones no dejó pasar el momento para comentar que es hincha del Silkeborg, club donde radica actualmente. No obstante, también confesó cuál es el club europeo que es fanático desde muy niño.

“Mi preferido es el equipo en el que juego ahora (risas). Creo que esa es la respuesta política. Sin embargo, si estamos hablando de todo Europa, Arsenal (de la Premier League) es el que siempre he apoyado desde niño”, dijo Sonne al principio de la entrevista.

Asimismo, los presentadores del programa aprovecharon el momento para realizarle una pregunta algo incomoda al defensa nacional acerca de la supuesta oportunidad de jugar en la Liga 1, ya sea con la camiseta de Universitario de Deportes o Alianza Lima. Ante ello, Sonne no cerró las posibilidades de integrar algún club peruano, pero prefirió no revelar el nombre por estos momentos.

“Si me gustaría jugar en la Liga 1. No diré en qué equipo. ¿Alianza Lima? ¿Universitario? Por eso no lo diré, pero no, a mi me familia y a mí nos encanta el Perú y obviamente cuando sea mayor, ojalá tenga mucha experiencia con la selección peruana, entonces, ¿por qué, no?”, sostuvo para dicho medio muy entusiasmado.