El ex arquero Paco Bazán ha generado polémica con sus declaraciones sobre una posible invitación al programa de Jefferson Farfán, sugiriendo que su participación sería justificada dado el nivel de otros invitados, en una clara referencia a Leao Butron. En la siguiente nota te contaremos todo lo que debes saber.

¿QUÉ ES LO QUE DIJO RECIENTEMENTE PACO BAZÁN SOBRE INVITACIÓN A PROGRAMA DE FARFÁN EN TORNO A UN “ARQUERO DESCENDIDO”?

En el intercambio de comentarios que vienen realizando Paco Bazán y Jefferson Farfán, el ex arquero no tuvo reparo en responder nuevamente sobre la invitación al programa “Enfocados”.

“Yo creo que ya me pueden invitar, porque, o sea, ya no son galácticos, ya bajaron el nivel. Si hay un arquero descendido, yo puedo ir”, dijo el ex arquero Paco Bazán haciendo referencia a Leao Butron.

Y es que, Alianza Lima, uno de los clubes más tradicionales del fútbol peruano, sufrió un duro golpe en la temporada 2020 al perder la categoría en el torneo local. Leao Butrón, quien fuera el capitán del equipo durante esa campaña, decidió retirarse del fútbol profesional tras el descenso, cerrando así una carrera marcada por su dedicación y liderazgo en el arco aliancista.

¿QUÉ DIJO JEFFERSON FARFÁN SOBRE PACO BAZÁN EN EL ÚLTIMO AVANCE DEL PROGRAMA “ENFOCADOS”?

El próximo episodio de “Enfocados”, que se estrenará este domingo 23 de junio a las 8 pm (hora peruana), tendrá como invitado a Leao Butrón, exfutbolista peruano que jugaba como arquero y llegó a vestir las camisetas de Alianza Lima y Sporting Cristal. El avance de este nuevo capítulo mostró escenas del exportero contando anécdotas de su carrera y realizando bromas con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, los conductores del programa.

Sin embargo, si bien el avance mostró declaraciones de Butrón, en el proceso también se reveló burlas que estarían dirigidos a Paco Bazán. Por ejemplo, cuando el exguardameta blanquiazul contó que le tocó participar en diversas ediciones de la Copa América, Farfán expresó lo siguiente: “Escucha ‘pisa paja’”, lo cual sería un mensaje directo al conductor de “El Deportivo en Otra Cancha”, pues de esta manera le estaría señalando lo que es una “buena trayectoria profesional”. En este línea, Butrón se sumó a las bromas, diciendo que “el otro también participó, pero del otro lado del televisor.”

Por otro lado, Leao contó la anécdota de un compañero suyo en la sub-23, quien recibió un golpe en el rostro por parte de otro jugador e luego rompió en llanto. Si bien no se menciona el nombre del protagonista de la historia, se especula que sería Paco Bazán por la reacción de Farfán. “Quiere llorar, quiere llorar. Acúsalo con tu madrina”, dijo el exfutbolista, lo cual sería una referencia del vínculo entre Bazán y Magaly Medina.

Por último, en el avance de la sección ‘Dame que te doy’ del programa, en la que suelen realizar comparaciones de los invitados con otros jugadores, Roberto Guizasola le preguntó a Leao Butrón quien era mejor, él o Francisco Bazán. Acto seguido, la ‘Foquita’ manifestó que no hay comparación y aprovechó para mandarle un aviso al presentador de televisión. “Esa comparación no la hagan por el amor de Dios. No puede venir acá cualquier ‘Pisa Paja’. No vas a venir ya”, expresó.

¿CÓMO EMPEZÓ LA CRECIENTE CONTROVERSIA ENTRE JEFFERSON FARFÁN Y PACO BAZÁN?

Todo inició en el podcast “Enfocados”, cuando tuvieron como invitado al portero de Deportivo Garcilaso, Diego Penny. Cuando llegaron a la sección “Dame que te doy” del programa, Roberto Guizasola mencionó a Paco Bazán, generando automáticamente una reacción de rechazo en la ‘Foquita’. “No seas malo, producción no sean malos”, dijo el exfutbolista.

Penny trató de calmarlo, asegurando que Francisco también tuvo sus buenos momentos, por lo que era una pregunta válida. “Tu veías sus partidos por internet cuando estabas en Europa”, le recordó. Luego, el ‘10 de la calle’ continuó con sus actitudes de rechazo e incluso llegó a afirmar que no llegó a ver ni en la Videna. “Estás loco, no lo he visto ni en la Videna, te lo juro”, continuó. “Nunca me he cruzado con él”, agregó.

Tales comentarios no quedaron en el episodio de Diego Penny, pues en el siguiente programa, que contó con la participación del exguardameta Erick Delgado, Jefferson Farfán volvió hablar de manera despectiva del exfutbolista y ahora presentador de televisión.

“No lo conozco, yo no puedo opinar porque no lo conozco, no lo he visto…A mí háblame de galácticos, no me hables de ‘pisa pajas’ acá”, dijo la ‘Foquita’, luego de que Guizasola le comentara de manera sarcástica que pondría a Bazán entre los mejores arqueros del país.

“A ver, escúchame... ¿Libertadores? ¿Le ha metido Copa Libertadores ese jugador que estás hablando? ¿El Porvenir? ¿Champions League? ¿UEFA Europa League? ¿Mundial? ¡Entonces Cállate m…!”, agregó de manera eufórica Farfán.