El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) continúa su campaña para proporcionar títulos de propiedad gratuitos a ciudadanos que aún carecen de este documento esencial. Este esfuerzo se centra en asentamientos humanos y centros poblados, incluyendo pueblos jóvenes.

Si bien esta iniciativa de Cofopri, que opera bajo el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, resalta por ofrecer títulos con requisitos mínimos y sin costo alguno, es importante tener en cuenta que los títulos otorgados vienen con restricciones, como el hecho de que no se puede vender o transferir el inmueble durante un determinado periodo de tiempo. A continuación, te contamos todos los detalles.

Foto: Cofopri

¿PUEDO VENDER LA CASA QUE TIENE TÍTULO DE PROPIEDAD, OTORGADO POR COFOPRI?

Si has obtenido un título de propiedad gratuito a través de Cofopri, debes tener en cuenta que no podrás vender o transferir tu inmueble de inmediato. Según la normativa vigente, existe un período de restricción de cinco años durante el cual no se permite la venta del predio. Esta medida se ha implementado para prevenir el tráfico de terrenos y asegurar que los beneficios de la titulación lleguen a las familias que realmente lo necesitan.

Víctor Crisólogo Galván, gerente general de Cofopri, explica que esta regulación, señalada a través de la Ley N° 31056, está diseñada para asegurar que el título de propiedad gratuito sirva para facilitar el acceso a créditos o herencias para la familia, o también para proporcionar una seguridad jurídica sólida a quienes realmente lo necesiten.

¿QUÉ PUEDE SUCEDER SI SE TRANFIERE EL LOTE TITULADO?

Si se realiza la transferencia de un lote con título de propiedad otorgado por Cofopri antes de cumplir el plazo de cinco años, pueden surgir serias consecuencias. La entidad tiene el derecho de anular el título de propiedad y revertir el lote al Estado, declarando la transferencia como inválida, según explica Infobae Perú.

Aunque Cofopri no se encarga directamente de la vigilancia contra el tráfico de tierras, que corresponde a la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, la entidad implementa regulaciones para disuadir estas prácticas.

(Foto: Cofopri)

¿CÓMO OBTENER EL TÍTULO DE PROPIEDAD DE FORMA GRATUITA?

Durante este 2024, Cofopri se encuentra desplegando equipos en diversas regiones para empadronar a los beneficiarios potenciales. Los interesados deben verificar el cronograma de visitas en su región, preparar la documentación requerida y estar presentes durante la visita programada por Cofopri. Una vez verificada la documentación, Cofopri entregará el título de propiedad en un evento masivo.

Para obtener el título de propiedad gratuito, Cofopri establece requisitos claros:

Los ciudadanos deben presentar documentos que acrediten la ocupación y antigüedad de posesión en la vivienda, como recibos de servicios públicos.

Además, se requiere el Documento Nacional de Identidad (DNI) original y un contrato de compra-venta, escritura pública o constancia de posesión que acredite la propiedad del lote.

¿A QUÉ PERSONAS NO SE LES CONCEDE EL TÍTULO DE PROPIEDAD GRATIS Y POR QUÉ MOTIVO?

El título de propiedad gratuito ofrecido por Cofopri no está disponible para quienes ya poseen otro inmueble inscrito en los Registros Públicos, ya sea a nombre propio, de su cónyuge o conviviente. Esta medida se aplica para asegurar que el beneficio llegue a quienes realmente necesitan la formalización de su terreno.

Cofopri realiza un cruce de información con la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) para verificar la situación patrimonial del solicitante.

La Ley N° 31056, que regula estos procesos, establece estas disposiciones para evitar la duplicidad en la recepción de títulos y promover una distribución equitativa de los recursos.

Cofopri ofrece títulos de propiedad totalmente gratis. | Foto: gob.pe

¿QUÉ ES COFOPRI?

Cofopri es el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal en Perú, encargado de diseñar, normar, ejecutar y controlar el proceso de formalización de la propiedad predial.

Su función principal comprende el saneamiento físico y legal, la titulación y la formulación del catastro predial en el ámbito urbano.

Cofopri busca promover la formalidad residencial y otorgar seguridad jurídica a las viviendas, contribuyendo así al bienestar de las familias peruanas.