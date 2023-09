Qué debe “evitar” Paraguay ante Perú, segun histórico del seleccionado guaraní

Desde hace muchos años la Selección de Paraguay no logra clasificar a una Copa del Mundo, la última vez fue en Sudáfrica 2010, donde un histórico defensor entró a la historia del fútbol paraguayo ya que jugó cuatro Mundiales seguidos (Francia 98, Corea del Sur y Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010). Se trata de Denis Caniza, exdirectivo de Sportivo Luqueño, que se pronunció sobre el duelo por Eliminatorias de su selección contra la selección peruana.

¿QUÉ DIJO DENIS CANIZA SOBRE EL ENFRENTAMIENTO CONTRA LA SELECCIÓN PERUANA POR ELIMINATORIAS?

El exdefensa de la selección paraguaya, Denis Caniza, brindó una entrevista al diario Depor, en la cual confesó su total admiración por el director técnico de Perú, Juan Reynoso, quien lo enfrentó en Eliminatorias y en el fútbol mexicano. Además, detacó los buenos jugadores que está sacando Paraguay y la ilusión de empezar con el pie derecho estas Eliminatorias Sudamericanas.

“Hay una expectativa buena, nosotros confiamos mucho en nuestros jóvenes. Hay jugadores que están saliendo como Almirón, Encisco, Gómez, un montón de jugadores que pueden hacer buen equipo. Hay una nueva ilusión en Paraguay. No te asegura nada los nombres, pero hay muy buena expectativa con la selección”, dijo el excapitán de la ‘albirroja’.

Además, Caniza mencionó el buen juego del futbolista peruano, al que la selección guaraní tienen que parar con el fin de quedarse con los tres primeros puntos en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. “Me preocupo en el conjunto, todo lo que pueda hacer Perú. Cuando empiezan a tocar el balón, a esconder la pelota, siempre complica a Paraguay. La marcación tiene que ser bien férrea para que eso no ocurra. Paraguay tiene que meter marca férrea y no dejar que toque Perú, no deben tener la posesión del balón”, sostuvo.

¿A QUÉ HORA Y CUÁNDO JUEGA PARAGUAY VS. PERÚ?

El tan ansiado partido entre Perú y Paraguay se llevará a cabo este jueves 7 de setiembre en Ciudad del Este. Asimismo, el partido empezará a partir de las 5:30 p.m. (horario peruana, una hora más en tierras paraguayas). Como se recuerda, la última vez que la ‘Bicolor’ jugo de visita ante los ‘guaraníes’ se llevó un empate por 2-2. André Carrillo (2) y Ángel Romero (2) fueron los responsables de marcar en aquel momento.

¿DÓNDE VER EL PARTIDO PARAGUAY VS. PERÚ?

Los partidos de la ‘Bicolor’ serán transmitidos EN VIVO y EN DIRECTO por las señales abiertas de ATV y América TV. En el caso que cuentes con cable podrás ver a través de la señal de Movistar Deportes.