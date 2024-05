Esta es la iniciativa de Omar Ruiz de Somocurcio para ayudar a Roberto Chale tras ser internado en UCI

Desde hace un tiempo, Roberto Chale se encuentra delicado de salud, por lo que hace poco su familia tomó la decisión de llevarlo a un centro médico local donde fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para su recuperación. Ante ello, los familiares del exfutbolista se encuentran pidiendo apoyo económico para poder afrontar todos los gastos. De esta manera, Omar Ruiz de Somocurcio tomó una gran iniciativa a favor del ‘Niño Terrible’ con la finalidad de ayudar en estos malos momentos.

¿CUÁL ES LA INICIATIVA DE OMAR RUIZ DE SOMOCURSIO PARA AYUDAR A ROBERTO CHALE?

Omar Ruiz de Somocurcio se presentó en el programa ‘Dilo Fuerte’ de Lady Guillen, donde estuvo comentando sobre la salud de Roberto Chale. El presentador de televisión inició contando que la salud del exjugador se viene empeorando cada vez más debido a un Accidente cerebrovascular y otros males que lo aquejan. Por ello, la figura de Panamericana TV propuso que las barras organizadas de Universitario de Deportes e hinchas en general apoyen económicamente durante el partido de los cremas contra Botafogo por Copa Libertadores y también hizo un llamado a los jugadores para que subastan sus camisetas a favor de Chale.

“Mañana (hoy) juega la ‘U’ contra Botafogo, un partido que reunirá a 70 mil personas en el Estadio Monumental. Es el momento de que las barras organizadas colaboren con Roberto Chale. Creo que mañana (hoy) es un día crucial para ayudar a la familia de Roberto Chale. Debemos apoyar a la familia durante el tiempo que Roberto decida estar en este mundo”, dijo Ruiz de Somocurcio.

¿CÓMO FUE LA REUNIÓN ENTRE ROBERTO CHALE Y LAS LEYENDAS DE ALIANZA LIMA?

Hace unos meses, las leyendas de Alianza Lima como Teófilo Cubillas, Hugo Sotil y Víctor ‘Pitín’ Zegarra fueron a visitar a Roberto Chale a su casa de San Borja con la finalidad de pasar un buen momento. ‘Pitín’ mostró todo su cariño hacia el histórico de la selección peruana. “Esta visita es una muestra del inmenso aprecio que tenemos por nuestro querido Roberto, quien siempre fue un gran compañero, una persona entrañable”, dijo Zegarra tras el esperado encuentro.

Mientras tanto, ‘Cholo’ Sotil no dudo en recordar algunas anécdotas que pasó con Chale mientras ambos se encontraban jugando al fútbol. “Una vez en un partido que nos enfrentaba como rivales yo me iba con la pelota en un contragolpe y él me empezó a decir ‘compadrito, pásamela compadrito’... Y yo me confundí y se la pasé, jajaja, y casi pongo en aprietos a mi Alianza”, reveló.

Por último, ‘El Nene’ Cubillas mencionó algunas de las cualidades del exjugador de Universitario de Deportes y también manifestar su cariño hacia él. “Así era Robertito, muy ocurrente y cariñoso. Venir a visitarlo era algo que teníamos pendiente y solo podemos decirle a él y a su familia que lo queremos, que es un guerrero y que siga luchando”, agregó.

¿QUIÉN ES ROBERTO CHALE?

Roberto Chale nació el 24 de noviembre de 1946 en la ciudad de Lima. Actualmente es un exfutbolista y director técnico peruano. Durante su carrera como deportista se desempeñó en la posición de centrocampista. Además, es reconocido nacionalmente como uno de los grandes jugadores del fútbol peruano e ídolo del Club Universitario de Deportes.