Todos hemos presenciado discusiones en las que una persona parece aferrarse a su punto de vista, sin importar la evidencia en contra. ¿Por qué algunas personas están tan convencidas de tener siempre la razón? Este comportamiento, común en nuestra vida diaria, ha sido objeto de estudio por parte de la psicología. En este artículo, exploraremos las razones detrás de esta tendencia y analizaremos las implicaciones que tiene para nuestras relaciones interpersonales y nuestra sociedad.

¿POR QUÉ LAS PERSONAS SUELEN NEGARSE AL ERROR Y CREER QUE SIEMPRE TIENEN LA RAZÓN?

Un estudio reciente de la Universidad Estatal de Ohio revela que la certeza excesiva en nuestras creencias puede llevarnos a subestimar la información que contradice nuestra perspectiva, haciéndonos creer que sabemos todo sobre un tema como para tomar una decisión, incluso cuando solo contamos con una parte de la evidencia.

Esta situación ha sido denominada como “ilusión de la adecuación de la información” y explica por qué las personas pueden tener opiniones muy firmes a pesar de basarse en noticias incompletas o parciales, según recoge Infobae Perú.

“Encontramos que, en general, las personas no se detienen a pensar si podría haber más información que les ayudaría a tomar una decisión más informada”, indicó en un comunicado de prensa el investigador de la universidad Angus Fletcher. “Si le das a la gente unas cuantas piezas de información que parecen alinearse, la mayoría dirá ‘eso suena más o menos bien’ y aceptará eso”, agregó.

¿EN QUÉ CONSISTE EL ESTUDIO QUE REALIZÓ LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE OHIO?

Para llevar a cabo la investigación, los científicos llevaron a cabo un experimento en línea en el que participaron cerca de 1.300 ciudadanos estadounidenses. Todos los participantes leyeron un artículo sobre un colegio ficticio que enfrentaba una escasez de agua.

Sin embargo, se manipuló la información proporcionada a distintos grupos. Mientras que un grupo solo recibió argumentos a favor de la fusión con otra escuela, otro grupo únicamente fue expuesto a razones para mantener la independencia de la institución. Asimismo, hubo un tercer grupo que tuvo acceso a una visión completa de los argumentos a favor y en contra de la fusión.

Los resultados del estudio revelaron que los participantes que recibieron información parcial sobre la situación de la escuela manifestaron una alta confianza en sus juicios, a pesar de la limitación de los datos a los que tuvieron acceso. Estos individuos indicaron que seguirían las recomendaciones presentadas en el artículo que se les proporcionó, independientemente de que contuviera solo una perspectiva del problema.

Además, los investigadores observaron una tendencia entre los participantes con información parcial a sobreestimar el consenso general, es decir, a creer que la mayoría de las personas compartiría su punto de vista.

Con el fin de explorar la flexibilidad de sus creencias, los participantes que inicialmente habían recibido información sesgada fueron expuestos posteriormente a argumentos contrarios. Los resultados indicaron que un número significativo de estos individuos mostraron una disposición a modificar su postura una vez que se les presentó una visión más completa de la situación.

No obstante, el investigador Angus Fletcher advierte que este mecanismo de cambio de opinión podría no ser universalmente efectivo, especialmente en temas que suscitan fuertes convicciones ideológicas. En estos casos, los individuos tienden a desestimar la nueva información al considerarla poco fiable o a reinterpretarla de manera que se ajuste a sus creencias preconcebidas.

“Pero la mayoría de los conflictos interpersonales no tienen que ver con la ideología. (...) Son solo malentendidos en el curso de la vida diaria”, sostuvo el especialista.

¿CUÁL FUE LA RECOMENDACIÓN QUE BRINDÓ EL INVESTIGADOR ANGUS FLETCHER DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE OHIO?

El profesor enfatiza la importancia de contar con una comprensión exhaustiva de una situación antes de emitir un juicio o tomar una decisión, en lugar de adoptar una postura contraria sin una base informativa sólida.

“Tu primer movimiento cuando no estás de acuerdo con alguien debe ser pensar: ‘¿Hay algo que me esté perdiendo que me ayudaría a ver su perspectiva y comprender mejor su posición?’ (...) Esa es la manera de luchar contra esta ilusión de adecuación de la información”, sostiene el experto.