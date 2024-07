La selección peruana se despidió tempraneramente de la Copa América 2024. Tras empatar ante Chile y caer ante Canadá y Argentina, el conjunto de Jorge Fossati le dijo adiós al torneo continental con apenas un punto sumado y ningún gol anotado. En este contexto, una de las grandes sorpresas que dio el técnico a la hinchada fue haber alineado a Oliver Sonne de titular ante Argentina, luego de que no estuvieran disponibles por lesión Luis Advíncula ni Andy Polo.

¿Qué dijo la prensa de Dinamarca sobre el juego de Oliver Sonne ante Argentina?

A propósito de ello, la prensa danesa opinó sobre el rendimiento de Sonne ante el cuadro albiceleste en el último partido de Perú, el cual acabó con un marcador de 2-0 a favor del actual campeón del certamen.

El diario Bold, por ejemplo, destacó lo siguiente: “El back del Silkeborg recibió el crédito de estrellas como Ángel Di María, Alejandro Garnacho y Lautaro Martínez”.

Asimismo, el mismo medio agregó: “El domingo por la noche, hora danesa, Oliver Sonne fue titular con la selección peruana, que se encontraba en una situación difícil en la edición de este año de la Copa América. Argentina logró una victoria por 2-0 y aseguraron el primer lugar del Grupo A. Sonne y compañía están terminados”.

De otro lado, el medio Ekstra Bladet hizo hincapié en que Sonne se batió ante futbolistas de talla mundial. “La espalda del Silkeborg IF enfrentó a las estrellas argentinas siendo un partido difícil”.

Qué dijo Jorge Fossati tras caer ante Argentina y quedar eliminados de la Copa América 2024

El técnico uruguayo se mostró triste por la derrota ante los albicelestes. “No pudimos, en buena parte del partido, cuando viene el segundo gol de Argentina, por ahí estábamos un poco mejor, pero eso tiene más de un motivo: primero la categoría del rival y eso quiero subrayarlo; es indiscutible. Me parece que fue evidente. Sumado a la categoría del rival, no pudimos hacer nuestro juego ni para recuperar ni a la hora de tenerla, porque si no están bien las piernas es difícil poder hacer cualquiera de las dos cosas de la mejor manera. Y si le sumas a eso, insisto, que están frente a jugadores de buen pie que para recuperar parece que llegan un segundo tarde”.

Cuáles son todos los grupos de la Copa América 2024

GRUPO A

-Argentina/ Perú/ Chile/ Canadá

GRUPO B

- México / Ecuador / Venezuela / Jamaica

GRUPO C

- Estados Unidos / Uruguay / Panamá / Bolivia

GRUPO D

- Brasil / Colombia / Paraguay / Costa Rica

En qué canal puedes ver todos los partidos de la Copa América 2024

El único canal deportivo que transmitirá en Perú los 32 partidos de la Copa América 2024 en vivo será DSports por la señal de televisión y la plataforma streaming de DGO. Sin embargo, los partidos de la selección peruana podrán ser vistos por la señal abierta de América Televisión, quien también transmitirá el certamen, pero con cobertura limitada.

El canal peruano solo transmitirá seis compromisos: el partido inaugural entre Argentina vs. Canadá, los tres partidos de fase de grupos de la selección peruana, un partido de las semifinales y la Gran Final. En caso la ‘Bicolor’ supere la fase de grupos, el canal 4 continuará transmitiendo sus encuentros.