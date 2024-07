Los dimes y diretes entre Francisco ‘Paco’ Bazán y Jefferson Farfán continuaron en los últimos días. Y, en este contexto, el exportero anunció recientemente que ‘Entre Palos Tv’, programa que conduce junto a Erick Delgado, llegó a los 100 mil suscriptores. Por lo tanto, la ‘Foquita’ debe invitarlo a él y a Magaly Medina a “Enfocados”, su exitoso podcast que se transmite por YouTube. A continuación, te contamos qué más dijo el exUniversitario.

¿Qué dijo ‘Paco’ Bazán sobre ir con Magaly Medina al programa de Jefferson Farfán?

Cabe recordar que Farfán había dicho que, de llegar ‘Paco’ a los 100 mil suscriptores en su canal, lo invitaría a “Enfocados”. En ese sentido, Bazán, quien fue entrevistado por Expreso, espera que el exAlianza Lima cumpla con su palabra y lo entreviste en vivo junto a la popular ‘Urraca’.

“Jefferson subestimó el poder que tiene Magaly Medina, realmente ella lo ha hecho posible, es mérito realmente de ella”, empezó diciendo Bazán en referencia a la campaña que hizo Medina con el fin de que su canal de YouTube llegue a los 100 mil suscriptores.

Qué más dijo ‘Paco’ Bazán

Luego, Bazán fue consultado por Expreso si cree que el ‘10 de la calle’ cumpla con invitarlo. “No creo que cumpla, el mundo de las comunicaciones es otro, aunque él está de local, así como en el fútbol. Está en su cancha, tiene 8 o 10 energúmenos que le gritan, le cebaran. Creo que se demora entre 6 a 8 horas en grabar su programa”.

Por último, ‘Paco’ aseguró que no conoce bien el motivo por el que empezó a ser atacado por Farfán. “No lo sé, me gustaría preguntarle cara a cara porque en 14 programas seguidos me mencionan. Este último programa fue director para mí, con Leao (Butrón). Lo que él hace es burlarse de mí, si lo veo de otro ángulo está haciendo bullying”.

Cómo habría empezado el conflicto entre ‘Paco’ Bazán y Jefferson Farfán

Todo inició en el podcast “Enfocados”, cuando tuvieron como invitado al portero de Deportivo Garcilaso, Diego Penny. Cuando llegaron a la sección “Dame que te doy” del programa, Roberto Guizasola mencionó a Paco Bazán, generando automáticamente una reacción de rechazo en la ‘Foquita’. “No seas malo, producción no sean malos”, dijo el exfutbolista.

Penny trató de calmarlo, asegurando que Francisco también tuvo sus buenos momentos, por lo que era una pregunta válida. “Tu veías sus partidos por internet cuando estabas en Europa”, le recordó. Luego, el ‘10 de la calle’ continuó con sus actitudes de rechazo e incluso llegó a afirmar que no llegó a ver ni en la Videna. “Estás loco, no lo he visto ni en la Videna, te lo juro”, continuó. “Nunca me he cruzado con él”, agregó.

Tales comentarios no quedaron en el episodio de Diego Penny, pues en el siguiente programa, que contó con la participación del exguardameta Erick Delgado, Jefferson Farfán volvió hablar de manera despectiva del exfutbolista y ahora presentador de televisión.

“No lo conozco, yo no puedo opinar porque no lo conozco, no lo he visto…A mí háblame de galácticos, no me hables de ‘pisa pajas’ acá”, dijo la ‘Foquita’, luego de que Guizasola le comentara de manera sarcástica que pondría a Bazán entre los mejores arqueros del país.

“A ver, escúchame... ¿Libertadores? ¿Le ha metido Copa Libertadores ese jugador que estás hablando? ¿El Porvenir? ¿Champions League? ¿UEFA Europa League? ¿Mundial? ¡Entonces Cállate m…!”, agregó de manera eufórica Farfán.