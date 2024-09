Chile no puede levantar cabeza en las Eliminatorias sudamericanas. El equipo dirigido por Ricardo Gareca sufrió un nuevo tropiezo y esta vez ante Bolivia por 2-1, generando gran malestar en la hinchada y el periodismo. En este contexto, el técnico argentino fue consultado sobre una posible vuelta de Arturo Vidal y Gary Medel, dos de los futbolistas chilenos más experimentados en este momento.

¿Regresarán Arturo Vidal y Gary Medel a Chile para enfrentar a Perú por las Eliminatorias? Esto dijo Ricardo Gareca

“Todos tienen posibilidades, ahora lo más importante son los muchachos que están acá, piensen en los muchachos que están acá, después todos los que están afuera. Ya en otra nómina pidan a los que quieran, hoy por hoy son los muchachos que están acá, ellos son los que van a poner la cara el martes”, comentó el ‘Tigre’ en conferencia.

Recordemos que Vidal juega actualmente en Colo Colo de Chile, mientras que Medel milita en Boca Juniors de Argentina. Son muchos los hinchas chilenos que han expresado en redes sociales su deseo de que ambos jugadores regresen a ‘La Roja’.

Recordemos que Vidal juega actualmente en Colo Colo de Chile, mientras que Medel milita en Boca Juniors de Argentina. (Foto: AFP)

¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre las críticas que le hizo Arturo Vidal?

Después de perder contra Argentina en la séptima jornada, el “Tigre” fue consultado debido a las críticas que recibió de Vidal. El hombre argentino evitó la controversia y ofreció una respuesta con el fin de transmitir tranquilidad.

“Vidal es una voz autorizada... Yo no tengo nada que decir. Yo no tengo nada que decir. Son visiones diferentes. Mi rol es representar a la Selección Nacional, y no me permitiría polemizar ni con colegas ni con jugadores; son simplemente opiniones”, dijo Gareca en conferencia.

Cómo se jugará la fecha 9 y 10 de las Eliminatorias 2026

Fecha 9

10 de octubre de 2024

Bolivia vs Colombia

Ecuador vs Paraguay

Venezuela vs Argentina

Chile vs Brasil

Perú vs Uruguay

Fecha 10

15 de octubre de 2024

Colombia vs Chile

Paraguay vs Venezuela

Uruguay vs Ecuador

Argentina vs Bolivia

Brasil vs Perú