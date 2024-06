En este momento se vienen presentando problemas con los afiliados que buscan ejecutar la solicitud de retiro AFP. El proceso se ha visto interrumpido por el siguiente mensaje: “En este momento no podemos realizar tu consulta”. Debido a ello, muchos peruanos no saben cómo proceder ante ello. Si formas parte de este grupo de compatriotas, no te preocupes, a continuación, te vamos a contar qué debes hacer.

Retiro AFP: qué debes hacer si te sale el mensaje “En este momento no podemos realizar tu consulta”

El mensaje completo que aparece es “En este momento no podemos realizar tu consulta o transacción. Asegúrate de estar dentro del horario de atención (de lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm). Si estas dentro del horario de atención, por favor, inténtalo nuevamente en unos minutos.”

Si también visualizas este mensaje, puedes intentar hacer tu solicitud por medio de un celular, si es que lo habías realizado previamente por una computadora. Otras recomendaciones que te otorga la misma Asociación AFP son las siguientes:

Se sugiere que se intente desde Google Chrome o Microsoft Edge (Si no puedes con uno, intenta con el otro)

o (Si no puedes con uno, intenta con el otro) Antes de ingresar borra el historial de navegación del navegador y las cookies .

de navegación del navegador y las . Si el inconveniente se mantiene, escribe a consultasretiroafp@asociacionafp.com.pe

Estimados afiliados, los invitamos a leer nuestro comunicado sobre la web de retiros. pic.twitter.com/VqUj1zuXOa — Asociación de AFP (@AAFPOficial) June 10, 2024

Cronograma de fechas para solicitar retiro de aportes a las AFP hasta por cuatro UIT

Si tu DNI termina en 1, podrás solicitar el retiro en las fechas: 20 de mayo, 21 de mayo y 18 de junio.

Si tu DNI termina en 2, podrás solicitar el retiro en las fechas: 22 de mayo, 23 de mayo y 19 de junio

Si tu DNI termina en 3, podrás solicitar el retiro en las fechas: 24 de mayo, 27 de mayo y 20 de junio

Si tu DNI termina en 4, podrás solicitar el retiro en las fechas: 28 de mayo, 29 de mayo y 21 de junio.

Si tu DNI termina en 5, podrás solicitar el retiro en las fechas: 30 de mayo, 31 de mayo y 24 de junio

Si tu DNI termina en 6, podrás solicitar el retiro en las fechas: 3 de junio, 4 de junio y 25 de junio

Si tu DNI termina en 7, podrás solicitar el retiro en las fechas: 5 de junio, 6 de junio y 26 de junio

Si tu DNI termina en 8, podrás solicitar el retiro en las fechas: 10 de junio, 11 de junio y 27 de junio

Si tu DNI termina en 9, podrás solicitar el retiro en las fechas: 12 de junio, 13 de junio y 28 de junio

Si tu DNI termina en 0, letra u otra, podrás solicitar el retiro en las fechas: 14 de junio, 17 de junio y 1 de julio.

Así puedes registrar tu solicitud de retiro de AFP