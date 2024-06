Luego de que señalara categóricamente en televisión que no volvería a tener una relación con Samahara Lobatón, el cantante Bryan Torres fue captado por las cámaras de “Amor y Fuego” ingresando en altas horas de la madrugada al edificio donde reside su expareja. Esta visita ha provocado rumores sobre una posible reconciliación, especialmente porque ambas figuras pronto se convertirán en padres. A continuación, te contamos todo lo que se sabe al respecto.

¿CÓMO FUE EL ENCUENTRO ENTRE SAMAHARA LOBATÓN Y BRYAN TORRES?

El pasado jueves 27 de junio, el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre difundió imágenes de Bryan Torres entrando de manera encapuchada a un edificio en San Isidro, el cual sería residencia de Samahara Lobatón. Esta visita nocturna, que ocurrió en el rango de las 3 de la mañana, despertó sospechas y especulaciones acerca de la relación actual entre el cantante y la exchica reality.

Los medios y el público se preguntaron si este encuentro podría indicar una posible reconciliación entre ambos o si simplemente fue un encuentro casual. Las imágenes alimentaron el debate sobre el estado emocional y sentimental de Torres y Lobatón, generando un gran interés en torno a la vida personal de ambos personajes públicos.

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE LA ACTUAL PAREJA DE BRYAN TORRES ANTE ESTE ENCUENTRO?

Ante el encuentro de Bryan Torres con Samahara Lobatón, la actual pareja del músico, Alexa Gutiérrez, fue abordada por las cámaras de “Amor y Fuego” para conocer su opinión sobre el tema. La influencer, que desconocía sobre el hecho, reaccionó visiblemente sorprendida y decepcionada. Luego manifestó que, debido a esta situación, decidió poner fin a su relación con el cantante.

“De hecho me va a negar, va a decir que no. Me va a recontra negar. Él me usó a mi, ya no hay nada, que sea feliz, que no le tiren la ropa de nuevo”, respondió a la reportera que la entrevistaba.

¿QUÉ DIJO BRYAN TORRES SOBRE VOLVER CON SAMAHARA LOBATÓN?

Hace unos días, en una entrevista para el programa de espectáculos de Willax Televisión, Bryan Torres declaró que no tiene intenciones de retomar una relación sentimental ni de establecer una amistad con Samahara Lobatón, a pesar de la próxima llegada de su hija. En sus propias palabras, enfatizó que “no va a pasar nunca” y que su comunicación se limita únicamente a temas relacionados con el bebé. Asimismo, Torres aclaró que no comparten conversaciones personales ni cotidianas, distanciados de cualquier tipo de vínculo más allá de la paternidad compartida.

“Nos llevamos normal, todo tranquilo, pendiente nada más de algunas cosas del bebe y nada más. No somos amigos, somos padres de mi hija. (...) Yo con ella no converso de mi día a día, solo de temas puntuales”, expresó el cantante.

¿CÓMO SE LLAMARÁ LA HIJA DE BRYAN TORRES Y SAMAHARA LOBATÓN?

Utilizando sus redes sociales, Samahara Lobatón compartió una imagen donde reveleba el sexo y el nombre de su futuro bebé. A través de una emotiva publicación, la joven influencer compartió una ecografía donde confirmaba que está esperando una niña, a quien llamará Ainara.

“El segundo amor de mi vida. Bienvenida, Ainara. Te estamos esperando, reina”, escribió la hija de Melissa Klug, quien, en los últimos meses, estuvo envuelta en diversos escándalos con Bryan Torres, su expareja y padre del bebé.

La noticia fue recibida con entusiasmo por los seguidores de Lobatón, quienes inundaron la publicación con felicitaciones y buenos deseos para la llegada de la pequeña Ainara.