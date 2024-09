El día que los seguidores de Alianza Lima habían soñado llegó. Después de resolver su separación de César Vallejo, Paolo Guerrero fue presentado como jugador del equipo blanquiazul en un estadio Alejandro Villanueva lleno de espectadores. A propósito de ello, en una entrevista que le hicieron en ‘Enfocados’, exitoso podcast conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, el ‘Depredador’ confesó que terminó una carrera profesional.

Ya tiene título profesional: esta es la carrera que terminó Paolo Guerrero

El actual refuerzo blanquiazul reveló que terminó el curso de entrenador y tiene todos sus papeles aptos para dirigir. Sin embargo, esa opción todavía la ve lejana y solo se concentra en Alianza Lima, club en el que nació futbolísticamente y que defenderá por primera vez en la máxima división del fútbol peruano.

“Ya lo saqué (el título). Ya tengo todas las licencias. Lo tengo bajo 7 llaves por si en algún momento lo necesito. De hecho, quisiera capacitarme mejor, ir a Europa, ver los entrenamientos. En algún momento lo pensé (...). Hoy por hoy no es una opción de que yo sea entrenador”, indicó Paolo en ‘Enfocados’.

¿Qué más dijo Paolo Guerrero sobre lo que hará después de retirarse del fútbol profesional?

Luego, el exCorinthians también hizo hincapié en otro camino que le gustaría seguir. “Después del fútbol no sé qué haré, quiero estudiar gestión. Lo que más me veo es eso: armar un equipo, ser director deportivo, encargarme de las contrataciones, ver qué jugador necesita mi equipo y construir un equipo bonito que luche. No darle muchos gastos al club porque hay mercados como el de Brasil, que maneja otro presupuesto”.

Por último, Guerrero resaltó que le encantaría contribuir con cambios positivos en el fútbol peruano desde fuera de la cancha. “En Alianza, que es el equipo de mis amores, pero también en la selección. Yo quiero ver a mi selección en los próximos mundiales. Creo que el fútbol peruano tiene que cambiar mucho. Vienen nuevas generaciones que tienen que crecer y fogueándose (...). Exportando más jugadores al extranjero”.

¿Paolo Guerrero será el tercer integrante de “Enfocados”?

Guerrero también fue consultado por Farfán y Guizasola sobre si se sumaría a la conducción de “Enfocados”. “Va a querer bonos por programa, por todo lado”, comentó bromeando la ‘Foquita’.

“Obviamente somos jodidos, chacoteros, pero sin ofender a nadie. La gente debe entender eso, pero sí queremos que seas parte, pero ya te dijimos, sueldo mínimo contigo, no hay más”, le insistió Farfán a Guerrero.

Paolo, por su parte, contestó de manera contundente: “Al contrario, yo estoy para apoyar”. Por lo tanto, podría darse muy pronto que el actual fichaje de Alianza conduzca junto a Farfán y Guizasola el exitoso espacio en YouTube.