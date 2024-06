La derrota contundente de Carlos Stein por 6-0 frente a Deportivo Llacuabamba en la novena jornada de la Zona Norte de la Liga 2 2024 no solo dejó una marca imborrable en la mente de sus aficionados, sino que también desencadenó una polémica que ha sacudido los cimientos del equipo. En el centro de esta controversia se encuentra el arquero suplente del cuadro chiclayano, cuyo ingreso en este partido ha generado un debate sobre su capacidad futbolística, además de que surgieron cuestionamientos hacia el cuerpo técnico.

¿QUIÉN ES EL ARQUERO SUPLENTE DE CARLOS STEIN QUE GENERÓ POLÉMICA EN LA ÚLTIMA FECHA DE LA LIGA 2 2024?

Todo empezó cuando el arquero titular de Carlos Stein, Diego Montalvo, se retiró del campo debido a una lesión repentina y tuvo que ser reemplazado por el joven Jairo Revolledo, de apenas 15 años de edad y sin experiencia previa con el primer equipo.

Este hecho sorprendió a los espectadores, especialmente porque Revolledo es hijo del presidente del club, lo que generó dudas sobre su preparación y provocó interrogantes sobre si su inclusión respondía más a relaciones personales que a criterios deportivos.

Sin embargo, la ausencia del segundo portero de Carlos Stein para el cotejo ante Deportivo Llacuabamba puede haber sido un factor determinante en la decisión de darle la oportunidad al joven guardameta de ingresar al campo.

¿CÓMO FUE EL RENDIMIENTO DE JAIRO REVOLLEDO EN EL COTEJO?

El hijo del máximo dirigente de Carlos Stein no pudo hacer mucho, pues no se encontraba en buen estado físico y no tenía grandes capacidades en el arco. En el momento en que el joven portero ingresó al partido, que fue en el minuto 79, su equipo ya se encontraba perdiendo por 3-0, y solo pudo sostener dicho resultado por poco tiempo. En el 89′, 94′ y 96′, Revolledo no pudo hacer nada para evitar los goles de Paolo Méndez, Edixon Mena y John Vega, respectivamente, según informa Willax TV.

¿COMÓ SE ENCUENTRA CARLOS STEIN EN LA LIGA 2 2024?

Carlos Stein ha tenido un difícil comienzo en la presente temporada de la Liga 2, ubicándose en el séptimo puesto de la Zona Norte con apenas seis puntos, superando solo a Juan Aurich y Unión Huaral, que aún no pueden disputar el torneo debido a la falta de licencia para competir.

El equipo de Chiclayo hasta ahora ha jugado ocho partidos, ganando dos y perdiendo seis, con 10 goles a favor y 22 en contra. En su próximo encuentro, visitarán a Juan Pablo II College en el Estadio Municipal de la Juventud, con transmisión por Nativa TV.

¿CÓMO SE JUEGA LA LIGA 2 2024?

La Liga 2 2024 se juega bajo un nuevo formato establecido por la Comisión Transitoria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). El torneo está dividido en dos grupos, la Zona Norte y la Zona Sur, formados por nueve equipos cada uno, basados en la geolocalización. En la fase regional, los equipos jugarán partidos de ida y vuelta en formato de todos contra todos. Luego, se formarán dos series: una para el título y otra para el descenso.

Los seis primeros equipos de cada grupo de la etapa regional pasarán a una nueva etapa, donde se dividirán en dos grupos de seis. Los tres primeros de cada grupo avanzarán a los play-offs, donde los líderes de cada grupo pasarán directamente a las semifinales mientras que los otros cuatro equipos competirán por un cupo a la mencionada instancia.

En cuanto al descenso, los equipos entre el séptimo y noveno puesto de cada grupo de la etapa regional jugarán una liguilla, donde el último perderá la categoría y competirá en la Liga 3 en 2025.