¿Quién es la nueva pareja de Toño Centella y cuántos años de diferencia se llevan?

Antonio Domínguez Castro o también conocido en el mundo de la cumbia nacional como Toño Centella es uno de los cantantes que ha logrado cautivar con sus letras e interpretación al público que en cada presentación cantan sus temas que reflejan alegrías y tristezas. Sin embargo, la vida privada del cantante no ha pasado desapercibido por la prensa del espectáculo debido a sus diferentes parejas que ha mostrado a lo largo de todos estos tiempos, siendo una de ellas la más polémica. Ahora, Toño no ha dudado en gritar su amor a los cuatro vientos por una jovencita de 22 años, compartiendo cariñosos mensajes en sus redes sociales.

¿QUIÉN ES LA NUEVA PAREJA DE TOÑO CENTELLA?

Este jueves 13 de junio, a través del programa ‘Magaly TV, la firme’, se emitió una imágenes donde se revela que el popular Toño Centella se encuentra en una relación con una joven de 22 años llamada Verónica Flores y que reside en el distrito de Independencia. Y es que el cantante de cumbia no duda en ocultar su amor posteando fotografías y frases amorosas dirigidos a su nueva pareja.

“Yo no voy a pedirte que seas mi novia o que seas mi esposa, yo voy a pedirte que seas mi compañera, los esposos se separan pero los compañeros siguen siempre juntos”, se lee en una de sus publicaciones. Es importante mencionar que, probablemente ambos se hayan conocido en uno de las presentaciones del músico ya que según la cuenta de TikTok de la joven tiene videos relacionados al género chicha.

¿QUÉ PASÓ EN EL CUMPLEAÑOS DE LA PAREJA DE TOÑO CENTELLA?

A pesar que Toño Centella sorprendió con un viaje a Argentina, hace poco él habría organizado una fiesta por su cumpleaños en la terraza de su casa, con tarjetas de invitación incluidas, según Magaly Medina. El evento contó con la presencia de familiares y amistades donde no faltó la música y cervezas, incluso unos mariachis y una orquesta musical sorprendieron a Verónica para que pueda disfrutar junto a sus invitados. No obstante, la fiesta se vio opacada por un altercado, pues unos invitados se agarraron a golpes, lo que llevó a solicitar la presencia de seguridad para no generar más disturbios.

¿CUÁNTOS AÑOS DE DIFERENCIA SE LLEVAN TOÑO CENTELLA Y SU NUEVA PAREJA?

Verónica Lilliana Flores Isminio, actual pareja de Toño Centella, es una joven que recientemente se encuentra en una relación con el cantante peruano, pero lo que no pasó desapercibido fue la diferencia de edad que se lleva con el artista. En la actualidad, el interprete de “Mil Amores” tiene 56 años y ella 22, teniendo una diferencia de 34 años de edad.