Christian Cueva habló con los medios de comunicación después del Perú vs. Uruguay en el estadio Centenario de Montevideo. El volante de la Selección peruana lamentó la actitud del árbitro durante el desarrollo de la acción polémica que pudo cambiar la historia del compromiso en Montevideo. Según el ‘10′, los jugadores nacionales se quedaron con la sensación de que sí fue gol para la Bicolor.

Asimismo, pese a la escena mencionada, el ‘10′ de la Blanquirroja recalcó que el equipo de Ricardo Gareca todavía depende de sí mismo para alcanzar el repechaje de clasificación a la Copa del Mundo Qatar 2022. En esa línea, el atacante destacó la colaboración de todos los fanáticos que acompañaron la noche del jueves en la capital de Uruguay.

“Yo lo vi, nadie me lo va a contar. Hablar de eso es difícil porque los jugadores no tenemos el respaldo de que si hablas con el árbitro estará todo bien. Ellos tratan de intimidar con una amarilla o una roja y eso es complicado. Por más que hablamos con todo el respeto, no nos escuchan y no sé por qué”, señaló ‘Aladino.

Asimismo, el volante nacional agregó: “Esa situación incomodó un montón. Pero las cosas se darán en el otro partido. Para nosotros es gol. Para los jugadores es difícil hablar del arbitraje porque estamos intimidados cuando tratan de alejarnos o callarnos. Nos queda un partido en el que tenemos que ganar. Debemos olvidar esta situación que nadie cambiará”.

Con este resultado, Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay aseguraron su pase directo a Qatar 2022. La siguiente prueba de la Bicolor será este martes 29 de marzo (6:30 p. m. / hora peruana), cuando reciba a su similar de Paraguay en el Estadio Nacional de Lima. Con un triunfo, aseguran el repechaje, sino habrá que esperar a lo que pase con Colombia y Chile, ambas aún con chances de llegar al quinto lugar.

