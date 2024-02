La periodista y escritora Silvia Miró Quesada presentará la versión para colorear de su libro Unos días con Bobby, en un evento que se realizará el próximo lunes 12 de febrero.

La cita es en la zona Peña del Real Club de Lima, en San Isidro.

La presentación del libro contará con la participación como comentaristas de Claudia Bernales, psicóloga de la salud especialista en psico-oncología, trauma y ansiedad; y de Mauricio León, cirujano oncólogo y director de la Liga contra el Cáncer.

Silvia Miró Quesada presentará el 12 de febrero la versión para colorear de su libro 'Unos días con Bobby' | Foto: Silvia Miró Quesada

También es presidente de la Sociedad Peruana de Oncología Quirúrgica y de ‘Mauchis contra el cáncer’. El libro se encuentra a la venta en Vallejo librería, La casita del sapo y Tai Loy web.

Si deseas asistir a la presentación de Unos días con Bobby, versión para colorear, ingresa a este formulario y complétalo.

¿Cómo nació Unos días con Bobby?

En una entrevista con Vanguardia.com.mx, Silvia Miró Quesada recordó que ‘Bobby’ surgió a raíz de su primera experiencia personal con el cáncer, enfermedad que le detectaron en el año 1997,

“Yo tuve mi primer cáncer en el año 1997, cuando tenía 37 años, y mi hijo Francisco tenía 7 años, entonces cuando él entra a la habitación del hospital, me mira y se queda mirando con cara de susto a esa torre, donde está la medicación, el porta suero, entonces le decía “amor, ¿qué pasó? No te entiendo”, entonces me dice “eso, eso, eso” y me señaló el porta suero y mi respuesta de madre, definitivamente, porque no sé cómo se me ocurrió, le dije “no, mi amor, no te das cuenta, es un tiempo conmigo”, indicó la autora.

“Después le dije “Bobby quiere pasear, paseamos por el piso del hospital y así nos cuentas a Bobby y a mí cómo te fue en el colegio el día de hoy”; entonces cada vez que mi hijo iba, Bobby era un elemento, el articulador y el canal para que yo le pudiera explicar a este niño de siete años lo que era el cáncer”, añadió.

Francisco, el hijo de Silvia, falleció a los 25 años en 2014. “De verdad que Francisco era un ser espectacular. Unos días con Bobby me sigue acompañando, porque yo tuve un segundo cáncer y yo tengo la costumbre de escribir en alguna revista o un medio de comunicación, mi testimonio, para contar mis experiencias a los pacientes y a los cuidadores para poder trabajar juntos este tema, pero yo siempre lo escribo con un pseudónimo, porque no me gusta que lean la historia y me sigan, sino que cada uno de esos lectores le ponga su nombre”, señala.

