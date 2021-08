Los trabajadores independientes emiten recibos por honorarios electrónicos también conocidos como RHE, por sus siglas. Este comprobante de pago es emitido por personas naturales en la página web de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat), cada vez que prestan un servicios y reciben rentas de cuarta categoría.

Desde el 01 de abril del 2017, los trabajadores independientes emiten solo RHE. Ya no se entregan recibos físicos, salvo que se deba a motivos no previstos “que no sean responsabilidad del trabajador”. En este caso, deberás registrarlos luego en la página de SUNAT Operaciones en Línea con tu Clave SOL.

Para poder emitir un RHE debes estar inscrito en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y registrado en rentas de cuarta categoría. Se consideran rentas de cuarta categoría a aquellas que “se obtienen por el ejercicio independiente de una profesión y oficio, sin estar subordinado a otra persona o entidad”, según precisa el portal web del Estado peruano.

¿Qué es la Clave SOL?

Además necesitarás contar con Clave SOL. Esta es una contraseña de uso personal que te será entregada por la Sunat cuando saques tu RUC. Consta de usuario y clave, esta última la puedes modificar a tu gusto luego. Con estas credenciales podrás ingresar a Sunat Operaciones en Línea (SOL).

También puedes obtener tu Clave Sol mediante la App Personas de la Sunat o desde su página web, si prefieres evitar hacerlo presencialmente. Para ello es necesario que cuentes con un correo electrónico y un número de teléfono que estén registrados en tu ficha RUC.

Así puedes emitir un RHE

Entra a la página https://ww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itrheopciones/RHESunat.htm Elige la primera opción que dice “Emisión RHE”. Ingresa tus datos, tienes la opción de hacerlo con tu RUC o tu DNI. Dale clic a “No soy un robot” y presiona el botón azul que dice “Iniciar sesión”. Indica los datos del usuario al que le prestaste servicio. Para ello elige un tipo de documento entre DNI, Carnet de extranjería, RUC, Pasaporte o Ced. Diplomática de identidad. Usualmente si prestaste servicios a una empresa podrás hacer este paso con su número de RUC. Ingresa el numero del documento y dale clic a “Validar”. Luego saldrá una ficha que deberás rellenar para indicar el servicio prestado, el monto a pagar y si está sujeto a la retención del 8% del impuesto a la renta. Una vez que todos los campos estén llenos y hayas elegido el medio de pago, dale clic a “Continuar”. Podrás ver una versión en borrador de tu RHE, si estás conforme con el resultado, dale clic a “Emitir”.

En la parte inferior de la pantalla saldrán varias opciones para descargarlo, lo mejor es hacerlo en todas sus versiones ya que podrían solicitarte que tengas tu RHE tanto en PDF como en formato XML, este último es considerado seguro.

Además, en la parte inferior de la pantalla también tienes la opción de colocar un correo electrónico para que puedas enviar tu RHE. Esta acción la podrás repetir a diferentes direcciones las veces que creas conveniente.

