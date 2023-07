Una mujer venezolana se volvió en viral en las redes sociales luego que compartiera en su cuenta de TikTok diversos videos en los que mostraba su proceso de embarazo y al mostrar cómo daba a luz en el mar.

A través de su perfil llamado @soyesposaymama, se pueden ver distintos clips en los que la mujer muestra su proceso de gestación y lo que la impulsó a tomar esta decisión.

En esta nota te contaremos todo sobre estas imágenes y las diversas reacciones que se han tenido en las redes sociales.

¿Cómo se dio el parto del bebe en la playa?

En las imágenes compartidas en sus redes sociales, la mujer muestra como junto a su familia planificaron que su bebé naciera en la playa Margarita, ubicada en Venezuela.

“Nuestro Parto y nacimiento en el Mar. Nuestra hija Amelia nació en el Mar Caribe, Margarita, Venezuela. Gracias a Dios”, escribió en la descripción.

En uno de los clips más importantes se puede ver la preparación previa que tuvieron desde estar en casa y los momentos de dolor que tenía la mujer debido a las contracciones.

Luego, se ve como apoyada por su esposo se retorcía de dolor en la orilla del mar, esperando el momento listo para que su bebé llegue a este mundo.

Finalmente, se muestra como se metan un poco en el mar y una enfermera les ayuda en el parto.

“Dios, el mar y tu familia fueron testigos de este hermoso instante”, aseguró la mujer.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales al nacimiento en el mar?

Los videos de la mujer dando a luz en el mar causaron distinto tipo, ya hay un grupo de personas que celebraron la llegada al mundo de una nueva vida, sin embargo, otro gran número de personas criticaba que este parto se diera en medio de un espacio tan contaminado como el mar.

“No iré más a la playa”, “El mar es conocido por tener miles de microorganismos en él además del mal manejo de aguas residuales ¿eso no afectará al bebé?”, “¿Los ojitos del bebé no le arderían?”, “Pienso en cómo salió el bebe en agua salada, su cuerpo tan frágil y sus ojitos, o sea es una locura”, “La gente es rara a veces”, “Y no le arde la criatura por lo salado, si una vez le llego mi ojo y como me dolió”, “Tengo entendido que parir en el mar no es recomendable”, “Muchas veces romantizamos e idealizamos las cosas”, “Es mejor en un hospital que tal si pasa algo”, indicaron cientos de los cibernautas.