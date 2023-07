Por lo general, son varias las mascotas las que se convierten en todo un fenómeno en la red social de videos, TikTok. Y es que su peculiar comportamiento llama la atención a más de uno. En este caso, un gato se ha convertido en toda una sensación por un tema en específico que dejó con mucho asombro a los internautas. En esta nota te contaremos la historia del felino que se popularizó en la plataforma china.

LO QUE HIZO UN GATO PARA VOLVERSE VIRAL EN TIKTOK

En una sorprendente y divertida escena que ha dejado a todos con la boca abierta, un travieso gato se ha vuelto el protagonista de un fenómeno viral en TikTok al regresar a casa con una misteriosa bolsa llena de billetes. El video, que muestra al felino sosteniendo la bolsita entre sus patitas, rápidamente se hizo viral en la popular red social, generando más de un millón y medio de reproducciones y desatando una ola de teorías y conjeturas por parte de los usuarios.

La dueña del curioso gato, visiblemente asombrada por la inesperada escena, no pudo evitar capturar el inusual momento en cámara. En tono humorístico, comentó: “Como cuando no me dieron aguinaldo, pero mi gato aparece con una bolsa llena de billetes”. Sin embargo, la mujer aseguró que no tiene la menor idea de dónde pudo haber encontrado el dinero el astuto felino.

La publicación del video rápidamente se llenó de comentarios creativos y divertidos por parte de los usuarios de TikTok. Algunos bromearon diciendo que el gato había ganado dinero en apuestas felinas clandestinas, mencionando: “Ese micho se merece un pollito asado para él solo” o “El michi: ‘Mira, Karen, cuánto gané en las apuestas en el techo’”.

Además, otros usuarios aprovecharon la oportunidad para compartir sus propias historias de mascotas sorprendentes. Un caso conmovedor fue el de una gatita negra que regresó a casa con una bolsa de tortillas de harina cuando la familia no tenía para comer, generando empatía y nostalgia en la comunidad virtual.

Con cada vez más comentarios y compartidos, la especulación sobre la procedencia del dinero se volvió más disparatada. Algunos incluso sugirieron que el gato podría estar relacionado con actividades de contrabando o que se trataba de un astuto ladrón de bancos en su forma felina.

Aunque la verdadera procedencia del dinero sigue siendo un misterio, lo que es innegable es que el video del gato con la bolsa de billetes ha logrado conquistar la atención de la comunidad de TikTok.

CÓMO PODER DESCARGAR TIKTOK EN TU CELULAR

A continuación, estos son los pasos para descargar TikTok en un celular, ya sea Android o iOS:

Para Android:

Abre la “Google Play Store” en tu dispositivo Android. Puedes encontrar su ícono en la pantalla de inicio o en el cajón de aplicaciones.

Una vez en la tienda, busca “TikTok” en la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla.

Haz clic en el ícono de la aplicación “TikTok” en los resultados de búsqueda.

Presiona el botón “Instalar” para comenzar la descarga e instalación de TikTok en tu dispositivo.

Después de la instalación, verás el ícono de TikTok en tu pantalla de inicio o en el cajón de aplicaciones. Ábrelo para comenzar a usar la aplicación.

Para iOS (iPhone/iPad):

Abre la “App Store” en tu dispositivo iOS. Puedes encontrarla en la pantalla de inicio.

En la pestaña “Buscar” (la lupa en la parte inferior de la pantalla), escribe “TikTok” en el campo de búsqueda.

Toca el ícono de la aplicación “TikTok” en los resultados de búsqueda.

Pulsa el botón “Obtener” para iniciar la descarga e instalación de TikTok en tu dispositivo.

Es posible que se te solicite ingresar la contraseña de tu ID de Apple o utilizar la huella digital/Face ID para confirmar la descarga.

Después de la instalación, verás el ícono de TikTok en tu pantalla de inicio. Tócalo para abrir la aplicación y comenzar a utilizarla.

Una vez que hayas descargado TikTok, deberás registrarte o iniciar sesión con una cuenta para comenzar a explorar y crear videos cortos. Si ya tienes una cuenta, simplemente inicia sesión con tus credenciales. Si no tienes una cuenta, puedes crear una utilizando tu número de teléfono, dirección de correo electrónico u otras opciones disponibles.

QUÉ ES TIKTOK

TikTok es una popular plataforma de redes sociales y una aplicación móvil que permite a los usuarios crear, compartir y descubrir videos cortos. Fue lanzada por la empresa china ByteDance en septiembre de 2016 bajo el nombre original “Douyin” para el mercado chino y luego se expandió internacionalmente con el nombre “TikTok”. La aplicación se ha vuelto extremadamente popular en todo el mundo, especialmente entre los jóvenes y adolescentes.

La característica principal de TikTok es su enfoque en la creación de videos cortos y creativos, con una duración típica de entre 15 y 60 segundos. Los usuarios pueden grabar videos directamente desde la aplicación o cargar clips previamente grabados y editarlos con una variedad de herramientas de edición, como efectos especiales, filtros, música y más. Además, TikTok ofrece una amplia gama de pistas de audio, incluyendo canciones populares y efectos de sonido, que los usuarios pueden utilizar como banda sonora para sus videos.

Una de las características más distintivas de TikTok es su algoritmo de recomendación, que muestra a los usuarios contenido relevante basado en sus interacciones anteriores. Esto ha llevado a la viralidad de muchos videos, lo que ha permitido que usuarios desconocidos adquieran rápidamente una gran cantidad de seguidores.

TikTok ha sido un fenómeno cultural y ha influido en la música, la moda, los desafíos virales y las tendencias en línea. Ha dado lugar a una nueva generación de creadores de contenido y ha proporcionado una plataforma para que muchos talentos emergentes sean descubiertos.

A lo largo del tiempo, TikTok ha tenido un impacto significativo en el panorama de las redes sociales y se ha convertido en una parte importante de la cultura digital actual. Sin embargo, también ha sido objeto de ciertas controversias relacionadas con la privacidad de los datos y la moderación de contenido, lo que ha llevado a que sea objeto de escrutinio en algunos países. A pesar de esto, TikTok continúa siendo una de las aplicaciones más populares y con mayor crecimiento en el mundo del social media.