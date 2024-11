Durante los últimos meses, Ana Siucho y Edison Flores han estado en el ojo de la tormenta debido a la presunta implicancia de ambos en el caso de Andrés Hurtado, lo que ha generado especulaciones en redes sociales y medios de espectáculos sobre el fin de su matrimonio y otros conflictos. De esta manera, la esposa del futbolista reapareció a través de sus redes sociales desde los Estados Unidos, donde reside actualmente, para compartir con sus seguidores detalles sobre su vida laboral, lo que ha despertado el interés de más de uno. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿EN QUÉ TRABAJA ANA SIUCHO EN LOS ESTADOS UNIDOS?

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Ana Siucho decidió compartir una serie de historias para contar detalles sobre su nuevo trabajo. La esposa de Edison Flores, muy entusiasmada, explicó que desde hace dos semanas forma parte de una empresa internacional que le permite realizar otras actividades desde su casa, sin descuidar sus responsabilidades familiares. Además, le da la oportunidad de conocer gente de otros países con intereses similares en generar buenos ingresos. Por ello, reveló que pronto convocará a jóvenes en Perú para que se unan a su equipo.

Ana Siucho reapareció a través de sus redes sociales desde los Estados Unidos para contar a todos sus seguidores detalles sobre su vida laboral. Foto: Captura Instagram

“Hace dos semanas estoy siendo parte de una compañía internacional y me encanta porque como saben, me dedico a mis hijas 24/7. Este nuevo trabajo me deja trabajar desde casa, a la hora que pueda, y lo más lindo es que conozco gente increíble. Quédense atentos porque próximamente estaré buscando chicos y chicas en Perú, quiero abrir un equipo en Perú y conquistar un poco más sobre este mercado. Las ganancias son muy buenas y ya les voy a enseñar en estos días, pero realmente es increíble. Pronto, pronto les voy a dejar la información”, reveló la doctora.

¿QUÉ DIJO EL ABOGADO DE ANA SIUCHO SOBRE SU PERMANENCIA EN ESTADOS UNIDOS?

En el programa de Milagros Leiva, que se transmite por Willax, se presentó César Euscátegui, abogado de Ana Siucho, para aclarar la situación de su defendida. El letrado dejó en claro que Ana se encuentra en Estados Unidos debido a su visa de residencia, por lo que debe permanecer seis meses en dicho país, ya que es uno de los requisitos de este visado. “Es un tema por la visa, que tiene que estar seis meses allá por la residencia. Ella va a volver, tiene una familia acá en Perú”, afirmó el abogado.

Ana Siucho reapareció a través de sus redes sociales desde los Estados Unidos para contar a todos sus seguidores detalles sobre su vida laboral.

¿CUÁL FUE EL MENSAJE QUE LE DEDICÓ ANA SIUCHO A EDISON FLORES?

Hace unos días, el programa ‘Todo se Filtra’ reveló que Edison Flores había retirado todas las fotografías en las que se encontraba junto a su esposa Ana Siucho, por lo que en las redes sociales no tardaron en especular sobre una posible ruptura en la relación. Además, la familia Siucho viene siendo investigada por presuntos vínculos con Andrés Hurtado, quien se encuentra encarcelado por un presunto caso de Tráfico de influencias y lavado de activos.

Sin embargo, para romper con todas las especulaciones y aclarar su situación sentimental, la pareja del futbolista decidió publicar una imagen donde aparecen sus dos pequeñas vistiendo la camiseta nacional con el número 20 junto a un tierno mensaje dirigido para el popular ‘Orejas’ en referencia al partido que la selección peruana disputó contra Uruguay. “Vamos PERÚ!!! Vamos papá!!! Te amamos!!!”, escribió la mamá de las menores, donde etiquetó a Flores.