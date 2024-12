África es uno de los continentes que reúne a majestuosos e impresionantes monumentos con milenios de antigüedad, y cuyas construcciones hoy revelan enigmáticos casos. El periodo de los faraones representa precisamente la época en la cual se edificaron cada una de las Pirámides de Egipto que muchísimo tiempo después han formado parte de investigaciones reveladoras e inéditas acerca del vínculo existente con el Río Nilo, pero también entorno a su concavidad. A propósito de gran hallazgo concretado por el matemático japonés, Akio Kato, te contamos todos los detalles referentes a una de las 7 maravillas del mundo situada en Guiza, y el estudio científico que cambiaría su historia de más de 4,500 años.

¿CUÁL ES EL DESCUBRIMIENTO REALIZADO POR AKIO KATO ACERCA DE LA GRAN PIRÁMIDE DE GUIZA Y POR QUÉ PODRÍA CAMBIAR SU HISTORIA ENTORNO A CONCAVIDAD?

Las construcciones más icónicas e históricas datan de miles de años, siendo Guiza la ciudad egipcia que hoy todavía alberga aquella pirámide donde en el último tiempo se han realizado estudios científicos capaces de evidenciar detalles acerca de sus orígenes, y hoy también entorno a una concavidad a simple vista inconfundible.

Según Akio Kato, matemático del Kanagawa University, dicha maravilla monumental situada en África y edificada por Keops, Kefrén y Micerino, presenta un diseño hundido que divide cada una de sus caras principales en dos, y no en 4 como parece si la observamos rápidamente, creando así una estructura octogonal única.

De esta forma lo plantea mediante artículo de investigación compartido en Archaeological Discovery durante el 2023, donde además rememora el primer indicio de concavidad detectado en la Pirámide de Guiza (1927) gracias al trabajo realizado por el egiptólogo británico, William Matthew Flinders Petrie, quien a través de fotografías aéreas, terminó visualizando una línea central hueca en su centro.

“Aplicando la geometría a un plano inclinado, demostramos que esta concavidad podría derivarse de su estructura interna de hiladas inclinadas hacia adentro suavemente hacia el centro de cada hilada, a unos 11 grados con respecto a la horizontal, es decir, la pendiente es 1/5 por la relación de “elevación sobre recorrido””, explica Akio Kato validando de esa forma que junto a la base reforzada, el colosal monumento africano ha podido mantenerse estable soportando “las severas fuerzas naturales como la alta compresión gravitacional, los terremotos y las tormentas de lluvia”.

LA IMPORTANCIA DEL RÍO NILO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PIRÁMIDES EGIPCIAS DE ACUERDO A ESTUDIO CIENTÍFICO

Con el transcurrir de los años, diversos misterios empiezan a develarse acerca de la forma cómo es que imponentes complejos arqueológicos y célebres monumentos construidos durante el tercer milenio antes de Cristo (a.C.), finalmente lograron edificarse y hoy como las Pirámides de Egipto perduran tras un proceso en el cual tuvieron que ver los paisajes acuáticos del Río Nilo.

El 29 de agosto de 2022, el Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) hizo público un artículo de investigación donde expone detalles acerca de análisis paleoecológicos que ponen en evidencia lo importante que fue el mayor caudal del África y sus niveles más altos de hace unos 4,500 años para facilitar la logística de transporte, por ejemplo, en cuanto a material se refiere con el objetivo de levantar las 3 más famosas y reconocidas obras: Keops, Kefrén y Micerino.

“El Río Nilo, con sus inundaciones dinámicas y su comportamiento migratorio, jugó un papel clave en la configuración de la historia del antiguo Egipto”, se puede leer en parte del texto compartido por una de las revistas científicas multidisciplinarias más citadas y completas del mundo, haciendo hincapié en que los “ingenieros ... aprovecharon sus inundaciones anuales, utilizando un ingenioso sistema de canales y cuencas que formaban un complejo portuario al pie del la meseta de Guiza”.

De acuerdo a las hipótesis planteadas en base a investigaciones llevadas a cabo sobre la construcción de tan icónicas pirámides que “constituyen antiguas hazañas de ingeniería que han fascinado a la humanidad durante milenios”, el artículo sustenta que la importancia del mayor caudal africano radica en la facilidad brindada para “transportar suministros y materiales de construcción directamente al complejo piramidal” luego de haber atravesado el Nilo en Keops y despejar cuencas hasta las profundidades del río con la finalidad de aprovechar el aumento anual de 7 metros de la inundación como un elevador hidráulico.

Asimismo, cabe resaltar que las conclusiones finales establecen que dichos “canales y puertos también habrían sido clave para el transporte de materiales a larga distancia a través del Nilo, facilitando la logística de transporte y para el suministro continuo de los diversos proyectos de construcción de la meseta ...”, e importante para unir Guiza con las ciudades cercanas en la región menfita y en el delta.

EL RÍO NILO, CARACTERÍSTICAS Y DATOS RELEVANTES SOBRE SUS AGUAS

Con una longitud de aproximadamente 6650 kilómetros, es el curso de agua más extenso de África y el segundo más largo del mundo luego del Amazonas.

Fluye a través de 11 países y desemboca en el Mar Mediterráneo (Delta del Nilo).

Con una superficie total de aproximadamente 3,400.000 kilómetros cuadrados, su cuenca es una de las más grandes del mundo.

Proporciona recursos hídricos a 11 países: Tanzania, Uganda, Ruanda, Burundi, Congo-Kinshasa, Kenia, Etiopía, Eritrea, Sudán del Sur, Sudán y Egipto.

Posee 2 fluentes principales: el Nilo Blanco y el Nilo Azul, siendo el Blanco su corriente principal, mientras que el Azul la fuente de la mayor parte del agua y suelo fértil.

EL MISTERIOSO FENÓMENO DETECTADO POR CIENTÍFICOS CHINOS SOBRE LAS PIRÁMIDES DE EGIPTO

Pese a la antigüedad, hoy diversas e icónicas construcciones todavía se mantienen en pie, tal y como ocurre con las Pirámides de Egipto, aquellos monumentos funerarios que acaban de convertirse en el centro de la atención mundial debido a la detección de un fenómeno atmosférico caracterizado por ocurrir en la ionosfera, encima de Keops, Kefrén y Micerinos.

Según información que comparte National Geographic, un grupo de científicos pertenecientes al Instituto de Geología y Geofísica de la Academia China de las Ciencias, utilizó a principios de noviembre de 2023, un potente radar ionosférico chino de baja latitud y largo alcance (LARID) que les permitió descubrir el misterioso posicionamiento de burbujas de plasma sobre una de las grandes maravillas mundiales ubicadas en África.

El 27 de agosto de 2024, así lo dieron a conocer tras haber llevado a cabo para dicha detección sobre las Pirámides de Egipto, una técnica de rastreo muy diferente a la de la NASA, pero que permite identificar anomalías de la meteorología espacial a gran escala y distancia, y en este caso muy particular, durante una tormenta solar.

Con un alcance de detección de casi 10.000 kilómetros, LARID posee esta capacidad como mayor atributo, habiendo hallado las burbujas de plasma producidas en la región de la atmósfera terrestre conocida como ionosfera, y también en las islas Midway casi de manera simultánea.