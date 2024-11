El pasado viernes 1 de noviembre fue feriado en Perú por el Día de Todos los Santos y desde entonces se desarrolló un fin de semana largo, que fue aprovechado por muchas personas para descansar o realizar otras actividades. Considerando que estas fechas se han aprovechado al máximo, muchos se preguntan si el lunes 4 de noviembre también será feriado o día no laborable, puesto que tienen la esperanza de disfrutar un descanso más prolongado. Para absolver cualquier duda, a continuación te mostraremos que señala la información oficial del diario El Peruano respecto a esta fecha.

¿ES FERIADO O DÍA NO LABORABLE EL 4 DE NOVIEMBRE?

El Gobierno del Perú comunica los feriados y días no laborables nacionales de cada año a través de decretos publicados en el diario oficial El Peruano. Teniendo en cuenta que no hay ninguna declaración oficial respecto al lunes 4 de noviembre, podemos entender que esta fecha no ha sido considerada ni como feriado ni como día no laborable, por lo que los ciudadanos deberán regresar a sus labores con normalidad.

Sin embargo, es importante mencionar que algunas regiones del Perú sí disfrutarán de una fecha de descanso en este día, como es el caso de Puno, que decretó como feriado regional el 4 de noviembre debido a la celebración del aniversario de la fundación española de su ciudad. Debido a que este año se festejará el 356° aniversario del lugar, la Municipalidad Provincial ha programado una serie de eventos oficiales para conmemorar tan significativa fecha.

Por otro lado, en la provincia de Sullana, en Piura, también se disfrutará de un día libre el lunes 4 de noviembre, solo que en esta ocasión se desarrollará como día no laborable para el sector público. Esto se debe a que en la región se conmemora el Día Cívico de Sullana, festividad que celebra el aniversario de la creación política de la provincia.

El 4 de noviembre será día no laborable en estas dos regiones del Perú: esta es la razón. (Fuente: Gobierno Regional Puno)

¿CUÁNDO SERÁ EL PRÓXIMO FERIADO LARGO DEL PERÚ EN ESTE 2024?

Con el fin de facilitar la realización de las principales reuniones del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), el Gobierno peruano decretó tres días no laborables durante el mes de noviembre para Lima Metropolitana y el Callao, lo cual permitirá a muchos ciudadanos disfrutar de un largo periodo de descanso.

Los fechas que han sido declaradas como tal son los días jueves 14, viernes 15 y sábado 16 de noviembre, conformando así, junto al domingo 17, un prolongado fin de semana de cuatro días.

Posteriormente, los peruanos deberán esperar hasta inicios de diciembre de 2024 para disfrutar de un feriado largo. Este se desarollará desde el viernes 6 al lunes 9 de diciembre.

Teniendo en cuenta que el sábado 7 de diciembre es un día habitual de descanso, el domingo 8 de diciembre es feriado por el Día de la Inmaculada Concepción y el lunes 9 de diciembre también es feriado por la conmemoración de la Batalla de Ayacucho, el previo viernes 6 de diciembre se declaró como día no laborable para tener otro feriado largo, que partirá de esta manera desde el viernes hasta el lunes.

Foto: Pixabay

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE FERIADO Y DÍA NO LABORABLE?

Aunque muchas personas relacionan el feriado con el día no laborable, existe una diferencia entre ambos términos.

Los feriados son días festivos nacionales en el que los trabajadores, tanto del sector público como privado, pueden dejar de laborar. Estos son descansos remunerados que no se compensan.

Por otro lado, los días no laborables son decretados por el Gobierno y están dirigidos al sector público. Será decisión del sector público si acatan la medida. En tanto, si no se trabaja en día no laborable, se debe compensar luego esas horas.

¿CUÁLES SON LOS FERIADOS Y DÍAS NO LABORABLES QUE RESTAN EN EL 2024 A NIVEL NACIONAL?

A medida que el año llega a su fin, es importante conocer los próximos días libres nacionales para poder organizar nuestras actividades y aprovechar al máximo nuestro tiempo libre. Conoce aquí los feriados y días no laborables que faltan para terminar el año en Perú.