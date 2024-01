La fuerte competencia académica y laboral a nivel mundial han impulsado a los centros educativos de nivel universitario y terciario peruanos a generar lazos con otras instituciones que faciliten a su alumnado intercambiar conocimientos o continuar estudios de mayor nivel. Es el caso de la PUCP, de la UPC, de la UTEC, entre otras.

Hoy hablaremos de esta última casa de estudios y los convenios internacionales que ofrece actualmente a sus alumnos. Para ello, conversamos con Patricia Orbegoso, jefa de Internacionalización de UTEC.

“Hoy en día UTEC cuenta con más de 50 convenios internacionales tanto en Europa, Asia, América del Norte y América del Sur. Estos convenios nos permiten realizar diferentes tipos de colaboraciones, las mismas que promueven oportunidades sobre todo nuestros estudiantes, docentes y también al personal administrativo. Y aquí participan de diferentes actividades o programas como nosotros le llamamos, como son el programa de intercambio estudiantil, programas de pasantía de investigación, programas de corta duración que permiten fortalecimiento de capacidades, programas de doble titulación, programas de máster consecutivos y otros que fomentan la diversidad cultural y el intercambio de conocimientos a nivel global. Respecto a las universidades con las que nosotros tenemos convenio, son más de 50 y entre las más resaltantes podemos mencionar a Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences de la Universidad de Harvard. explica Patricia.

Vista aérea del Massachusetts Institute of Technology (MIT)

“Este convenio, lo que permite es que nuestros estudiantes, docentes e investigadores realicen proyectos de colaboración y es aplicable para nuestras 13 carreras de pregrado. Otro convenio importante es el que tenemos en exclusiva con Massachusetts Institute of Technology (MIT) y este convenio lo que hace es mpulsar la investigación en todos los programas de pregrado de nuestra universidad.Además, facilita que todos los estudiantes de MIT vengan a UTEC y desarrollen proyectos en la universidad y que nuestros chicos vayan a MIT a recibir un entrenamiento de una semana. Este es un programa académico exclusivo, somos la única universidad en el Perú que tiene este tipo de programas, hoy en día, con el MIT”, agrega.

Otro convenio importante con el que cuenta UTEC es el que maneja con el Purdue University. Este permite que los estudiantes de las carreras de ingeniería electrónica, mecánica e ingeniería de la energía, realicen parte de sus estudios en el Purdue Polytechnic Institute y puedan obtener así el doble grado, es decir, que puedan obtener su grado de bachiller en Ingeniería Mecánica en UTEC y su equivalente en la universidad estadounidense.

Lista de convenios internacionales

Convenios en América del Norte



- Harvard University

Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences

-Ocupa el puesto #1 en The World Reputation Ranking, así como el #1 The US College Rankings y el puesto #1 en The World University Rankings, edición 2022.

Este convenio permite que estudiantes, docentes e investigadores realicen proyectos de colaboración conjuntos, y es aplicable para todos los programas de pregrado de la UTEC.

- Massachusetts Institute of Technology (MIT)

MIT International Science and Technology Initiatives (MISTI)

-Ocupa el puesto #1 en The World’s top University según the QS World University Rankings, así como el puesto #2 según el U.S. News & World Report, edición 2022.

-Este convenio impulsa la investigación en todos los programas de pregrado de la UTEC, además facilita que los estudiantes de MIT desarrollen proyectos en Perú y viceversa.

- Georgia Institute of Technology

Ocupa el puesto #4 de los mejores programas de pregrado en ingeniería, según el U.S. News & World Report, edición 2022. Asimismo, The Advanced Technology Development Center (ATDC) ha sido reconocida por la revista Forbes como una de las 12 incubadoras que “cambian el mundo”.

-Este convenio permite que los estudiantes de pregrado y posgrado puedan realizar su intercambio estudiantil en los programas compatibles de la UTEC.

- Purdue University

Ocupa el puesto #5 de las universidades más innovadoras de los Estados Unidos según el U.S. News & World Report y el puesto #10 de los mejores programas de pregrado en ingeniería, según el U.S. News & World Report “Best Colleges 2022″.

Este convenio permite que los estudiantes de las carreras de Ingeniería Electrónica, Ingeniería Mecánica e Ingeniería de la Energía realicen parte de sus estudios en Purdue Polytechnic Institute y puedan obtener el doble grado.

- University of New Mexico

Clasificada como la mejor Universidad del estado de Nuevo México, Estados Unidos, ocupa el puesto #86 de los mejores programas de pregrado en ingeniería, según el U.S. News & World Report, edición 2022.

-Este convenio permite que los estudiantes de pregrado de las carreras de Bioingeniería, Ingeniería Química, Ingeniería Civil, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Mecánica y Ciencia de la Computación puedan realizar su intercambio estudiantil, así como parte de sus estudios en el Graduate School of Engineering of UNM y puedan obtener el grado de Master of Science or Master of Engineering.

- Duke University

The Fuqua School of Business ocupa el puesto #10 en la edición 2022-2023, the Best National Universities Rankings, asimismo, The Fuqua School of Business at Duke University ocupa el puesto #12 de las mejores Escuelas de Negocios, según el U.S. News & World Report.

Este convenio permite que los estudiantes de Ingeniería Industrial y Administración y Negocios Digitales puedan realizar sus estudios de Master of Quantitative Management: Business Analytics en The Fuqua School of Business at Duke University y puedan obtener el grado de Master.

- Cleveland Clinic

Ha sido nombrada el Hospital #2 del mundo por el Newsweek World’s Best Hospitals 2022 list y ocupa el puesto #4 de los hospitales inteligentes en el mundo, según el Newsweek’s World’s Best Smart Hospitals 2023, ya que usa tecnología de punta para repensar fundamentalmente como se brinda la atención.

El convenio busca potenciar la investigación e innovación entre ambas instituciones, fortalecer el posgrado, incrementar la transferencia tecnológica y obtener soporte en la generación de nuevas start-ups con su centro de innovación.

- Colorado School of Mines

La escuela de ingeniería de Colorado School of Mines se encuentra entre las 100 mejores de los Estados Unidos y es considerada la mejor del estado de Colorado. Asimismo, ocupa el puesto #1 en ingeniería de minas y mineral, según el QS World University Rankings, 2021.

Este convenio facilita el intercambio de estudiantes y docentes, además impulsa el desarrollo de investigaciones conjuntas y es aplicable para los programas de pregrado y posgrado compatibles de la UTEC.

- University of Alberta

Ocupa el puesto #113 de las mejores universidades del mundo, según the Rank aggregation, que combina los resultados de cinco clasificaciones mundiales de gran reputación. Asimismo, fue nombrada una de las 15 instituciones postsecundarias más sostenibles del mundo en las últimas clasificaciones de impacto de Times Higher Education, que reconocen los esfuerzos de las universidades para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para 2030.

Este convenio permite que los estudiantes de todos los programas de pregrado puedan postular a una pasantía de investigación por medio del programa de becas The Emerging Leaders in the Americas Program (ELAP).

- El Tecnológico de Monterrey

El Tec es la universidad privada #1 en México y ocupa el puesto #30 del mundo. Además, reafirmó su posición dentro del Top 5 de Latinoamérica, según el QS Latin America University Rankings, edición 2022.

Este convenio permite que los estudiantes de pregrado puedan realizar su intercambio estudiantil en los programas compatibles de la UTEC.

Convenios en América del Sur



- Universidade São Paulo

Es la universidad más antigua de Brasil y una de las instituciones de educación superior e investigación más prestigiosas de América Latina. Ocupa el puesto #2 del Latin America University Rankings 2022, según the Times Higher Education.

Este convenio permite que los estudiantes de pregrado y posgrado puedan realizar su intercambio estudiantil en los programas compatibles de la UTEC.

- ICMC - Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação

Universidade São Paulo

Los programas de pregrado ofrecidos por el ICMC de la Universidade São Paulo se encuentran entre los mejores clasificados de Brasil. Asimismo, es reconocido como uno de los centros de formación más importantes en las áreas de computación, estadística, matemática y matemática aplicada.

Este convenio permite que los estudiantes de pregrado y posgrado de Ciencia de la Computación puedan realizar su intercambio estudiantil.

- Universidade Federal de Santa Catarina

Es una de las universidades Top de Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Ocupa el puesto #6 del Latin America University Rankings 2022, según the Times Higher Education.

Este convenio permite que los estudiantes de pregrado y posgrado puedan realizar su intercambio estudiantil en los programas compatibles de la UTEC.

- Instituto de Ensino e Pesquisa INSPER

Es una de las universidades privadas con mayor prestigio en Sao Paulo, Brasil. Cuenta con la acreditación AACSB y AMBA y sus programas de educación ejecutiva aparecen en el Ranking de Educación Ejecutiva del Financial Times.

Este convenio permite que los estudiantes de pregrado y posgrado puedan realizar su intercambio estudiantil en los programas compatibles de la UTEC.

- Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA)

Es una de las universidades top, privadas de Buenos Aires, Argentina. Ocupa el puesto #8 del Eduniversal Business Schools Ranking 2022. El ITBA mantiene vínculos con universidades que se posicionan en los primeros 50 lugares del ranking mundial.

Este convenio permite que los estudiantes de pregrado y posgrado puedan realizar su intercambio estudiantil en los programas compatibles de la UTEC.

- Universidad Favaloro

Según el informe de Universia 2021 la Universidad de Favaloro es una de las mejores universidades privadas en Buenos Aires, Argentina para estudiar medicina, cuenta con su propio Hospital Universitario de la Fundación Favaloro.

Este convenio permite que los estudiantes de pregrado en Bioingeniería puedan realizar su intercambio estudiantil.

- Universidad de San Francisco de Quito

Es una de las universidades top, privadas de Quito, Ecuador y la única universidad del Ecuador que se encuentra dentro de las 51 mejores universidades de Latinoamérica, según el QS World University Rankings 2023.

Este convenio permite que los estudiantes de pregrado puedan realizar su intercambio estudiantil en los programas compatibles de la UTEC.

- Universidad de Antioquia

Ocupa el puesto #2 de las mejores universidades de Colombia y el puesto #15 entre las universidades top de América Latina, según the Times Higher Education. Este convenio permite que los estudiantes de pregrado puedan realizar su intercambio estudiantil en los programas compatibles de la UTEC.

- Universidad del Desarrollo (UDD)

Es una de las universidades top, privadas de Santiago, Chile y según the Times Higher Education la UDD está calificada entre las mejores 50 universidades más jóvenes del mundo Young University Ranking 2022.

Este convenio permite que los estudiantes de pregrado y posgrado puedan realizar su intercambio estudiantil en los programas compatibles de la UTEC.

Convenios en Europa



- École Centrale Marseille

Es una de las universidades públicas top en Marsella y una de las 123 universidades incluidas en U-Multirank para Francia. Asimismo, es miembro del Centrale Graduate Schools, la alianza de Grande Écoles, así como del Top Industrial Managers for Europe Network (TIME).

Este convenio permite que los estudiantes de pregrado y posgrado puedan realizar su intercambio estudiantil en los programas compatibles de la UTEC.

- École pour L’informatique et les techniques avancées (EPITA)

Es una reconocida universidad bilingüe ubicada en París, Francia. Ocupa el #1 entre las escuelas de ingeniería dedicadas a la ciencia de la computación y es miembro de la CGE (Conférence des grandes écoles). El convenio de intercambio estudiantil aplica para los estudiantes de pregrado y posgrado de Ciencia de la Computación y Ciencia de Datos y para la maestría de Ciencia de la Computación.

- Sup’Biotech

Es una de las universidades líderes y especializadas en Biotecnología, ubicada en París, Francia, que forma a sus estudiantes para trabajar en los campos de la Salud, Cosmética, Medio Ambiente, Farmacéutica, Bioinformática y Procesos Alimentarios. Sup’Biotech es parte de IONIS Education Group, compuesto por más de 20 Écoles en toda Francia. Este convenio permite que los estudiantes de Bioingeniería realicen su intercambio estudiantil.

- Télécom SudParis

Es una de las mejores escuelas de ingeniería en Francia, ocupa el puesto #15 en Tecnología e Ingeniería: Informática y Sistemas de Información, según el QS World University Rankings by subject 2021. Este convenio permite el intercambio de estudiantes y docentes de posgrado de Ciencia de la Computación.

- IE University

Es una de las universidades top, privadas en Madrid y Segovia, se ubica entre las 10 mejores universidades a nivel mundial, según the QS Global Ranking, 2022. El convenio facilita el intercambio de estudiantes entre ambas instituciones. Aplica para las carreras de Ingeniería Industrial, Ciencia de la Computación, Ciencia de Datos y Administración y Negocios Digitales.

- Universidad de Salamanca

Fundada en 1218, cuenta con 800 años de historia y de excelencia académica. Es una de las universidades públicas más antiguas del mundo. Ocupa el puesto #1 en Salamanca y el puesto #13 de las universidades de España, según el EduRank ranking, 2022. Este convenio permite que los estudiantes de pregrado puedan realizar su intercambio estudiantil en los programas compatibles de la UTEC.

- Universidad de Jaén

Es una universidad pública con sede en Jaén, Andalucía, España. Según el ranking de Times Higher Education sitúa a la Universidad de Jaén entre las 1000 mejores universidades del mundo.

Este convenio permite que los estudiantes de pregrado puedan realizar su intercambio estudiantil en los programas compatibles de la UTEC.

Foto de archivo de estudiantes de movilidad internacional en el Campus Las Lagunillas. / Baltasar López Cuadra

- Lucerne University of Applied Sciences and Arts

School of Engineering and Architecture

Es una de las 7 universidades regionales de Ciencias Aplicadas mejor conocidas en Suiza y ocupa el puesto #1 en el cantón de Lucerna, según el EduRank ranking, 2022.

Este convenio permite que los estudiantes de pregrado puedan realizar su intercambio estudiantil en los programas compatibles de la UTEC.

- Eindhoven University of Technology

Department of Industrial Engineering and Innovation Sciences

Ocupa el puesto #11 de las mejores universidades de Países Bajos según The Best National University Rankings, 2022. Este convenio permite que los estudiantes de Ingeniería Industrial realicen su intercambio estudiantil.

- Center for Digital Technology and Management

El Centro de Tecnología y Gestión Digital es un instituto conjunto de investigación y educación establecido por la Technische Universität München (TUM) y la Ludwig-Maximilians-Universität München. Ofrece el programa de estudio complementario interdisciplinario “Gestión de tecnología”, que forma parte de Elite Network of Bavaria.

Este convenio permite que los mejores estudiantes de Maestría de Alemania trabajen en las iniciativas de UTEC Ventures, la aceleradora de negocios de la universidad.

Convenios en Asia



- Tsinghua University

Tsinghua University es una de las mejores universidades públicas de Beijing, China (Mainland). Ubicada en el puesto #1 de Asia University Rankings, Times Higher Education 2022. Este acuerdo permite la colaboración de proyectos, investigaciones y estancias para la carrera de Ingeniería de la Energía de ambas instituciones.

- Huazhong University of Science and Technology

Es una universidad pública de investigación ubicada en el subdistrito de Guanshan, distrito de Hongshan, Wuhan, provincia de Hubei. Posicionada en el #15 de las mejores universidades en Asia según The Best National University Rankings, 2022.. Este acuerdo permite la colaboración de proyectos, investigaciones y estancias para las carreras de Ingeniería de la Energía e Ingeniería Mecánica de ambas instituciones.

- National Cheng Kung University

Es una universidad pública taiwanesa ubicada en el distrito Este de Tainan. Posicionada en el #5 de las mejores universidades en Taiwán según The Best National University Rankings, 2022. Este convenio permite que los estudiantes de pregrado y posgrado puedan realizar su intercambio estudiantil en los programas compatibles de la UTEC.

Cuáles son los requisitos para postular a los convenios?



“Cuando hacemos la convocatoria, ya sea para intercambio, doble grado, o a programas de investigación, pedimos unos requisitos muy puntuales”, explica Patricia.

“Por ejemplo, si es para: INTERCAMBIO ESTUDIANTIL: que estén matriculados en UTEC, que tengan 100 créditos aprobados, un puntaje de 13 mínimo de promedio ponderado acumulado y una muy buena competencia del idioma inglés, para eso les pedimos un certificado internacional con algunos puntajes variables en función a la universidad a la cual están postulando”

“Para un PROGRAMA DE DOBLE GRADO o MÁSTER CONSECUTIVO, se les pide que sean estudiantes activos en la universidad, que tengan un promedio mínimo de 14.5, el promedio general acumulado, 160 créditos aprobados y haber culminado algunos cursos muy puntuales como las prácticas pre-profesionales como acreditar su nivel de inglés a través de un examen internacional y con unos puntajes muy específicos en función al programa de Maestría o al programa de doble grado al que van a postular”.

En cuanto al tiempo de permanencia, cabe destacar que en el caso de los INTERCAMBIOS, el alumno podrá quedarse un semestre en la universidad de destino. En cuanto al DOBLE GRADO, el alumno podrá quedarse un semestre y medio (octavo, noveno y décimo ciclo) y en el caso del PROGRAMA DE MÁSTER CONSECUTIVO, es variable, puedes ser de uno o dos años.

¿Qué facilidades brinda UTEC a sus alumnos de intercambio?

Sobre este punto, Patricia explica que el convenio que tiene UTEC con diferentes universidades extranjeras, exonera del pago de matrícula y pensiones al estudiante. Asimismo, este no tiene que rendir un examen de admisión para poder ingresar a alguno de estos centros de estudio.

“Hay un proceso de selección que tiene que pasar, que son los requisitos que te he mencionado, pero no hay un pago. Pongamos un ejemplo. El estudiante se va a la Universidad de Georgetown, una de las universidades más caras de Estados Unidos, donde el semestre está más o menos en unos US$ 25-35,000, el estudiante está exonerado de ese pago gracias al convenio. Lo que sí, el estudiante o en este caso sus apoderados, asumirán los gastos de traslado del estudiante. No obstante, en UTEC tenemos formas de brindarles apoyo a través de una canalización de becas. Hay becas del Estado o becas de fuentes cooperantes y si el estudiante cumple con los requisitos que se piden, pueden obtener ese financiamiento”.

En este punto, cabe destacar que UTEC cuenta con una serie de becas a las que pueden postular los alumnos. Estas cubren parte de la estadía y algunos de los requisitos para acceder a ellas son: ser estudiantes sobresalientes, tener la carta de aceptación de la universidad extranjera y en función a eso la universidad destina un fondo para que pueda solventar sus estudios en el caso de un programa de intercambio.

En el caso del Máster Consecutivo, la universidad ofrece algún tipo de beca pero dadas las características de este grado, el alumno deberá asumir el costo del semestre pero a un precio reducido. En algunos casos, la beca alcanza para solventar la estadía de año y medio.

Calendario académico

Existen dos convocatorias al año: La primera va de diciembre a febrero, y la segunda, en junio, julio y agosto. Durante ambos períodos de tiempo, el alumno recopila toda la información y requerimientos necesarios para acceder a uno de los convenios.

“Nosotros hacemos lo que es un proceso de preselección, es decir que todos nuestros chicos pasan un filtro y los que cumplen con todos los requisitos son presentados a la universidad extranjera y esta le pedirá cumplir con una serie de requerimientos. Una vez validado esto, dependiendo de cada centro de estudios, obtendrán su carta de aceptación”, detalla Patricia.

Finalmente, Patricia destaca que esta internacionalización que experimenta el alumno les ha permitido a varios de ellos, quedarse en países como Estados Unidos, para laborar allá ya que estudiar en una de las universidades de este país, les abre muchas puertas. “Hemos tenido chicos que no necesariamente se han ido por un programa de doble grado sino por una estancia de investigación. Un caso muy puntual ocurrió en Canadá en la University of Alberta, donde los mismos profesores investigadores que han estado a cargo de los alumnos, han visto que estos tienen muy buen potencial y los han invitado a regresar. Les han dicho:, termina tu carrera en Perú y nosotros aquí te financiamos los estudios de maestría o doctorado”.