Para ver películas online gratis HD, en español o español latino con subtítulos y en su idioma original hay varios métodos que te detallaremos en esta nota. ¿Cómo ver películas online gratis legal? Si además de un cultivado usuario de Internet, de las redes sociales y de las mejores aplicaciones móviles, eres una persona que ama el buen cine y las series televisivas, y como tal buscas los últimos estrenos y las mejores producciones, entonces el siguiente artículo te interesará mucho. Después de todo, trata sobre películas online gratis, en español o con subtítulos y en su idioma original. Incluso en calidad de imagen HD, UHD y hasta 4K. Y por supuesto, con recomendaciones legales, rápidas, seguras y fáciles. Hoy mismo dile adiós a esas páginas piratas y apps de cine que solo te dan problemas y que, en última instancia, te hacen perder tiempo y paciencia.

Hoy por hoy, Netflix es el mayor sitio de streaming de películas y series online, pero no todo el contenido del mundo está en Netflix. La industria audiovisual es tan grande que son necesarios muchos espacios parecidos para albergar todo cuanto producen los cineastas y realizadores, pero ¿cuáles son estos servicios? A continuación te contamos lo que necesitas saber, desde las páginas para ver y descargar películas online gratis hasta algunos trucos secretos para que tu experiencia en plataformas digitales como Netflix, Amazon Prime Video o HBO sea la más entretenida, completa y satisfactoria.





VER PELÍCULAS ONLINE GRATIS: ÍNDICE









También puedes ver pelis online de estreno en estas páginas, pero -mucho ojo- no hallarás todas las películas del momento. Para los grandes lanzamientos comerciales, para los llamados blockbusters de Hollywood, tienes que esperar al menos unos meses porque los sitios que estamos recomendando son legales, no violan derechos de autor, por lo que no tienen todas las películas que deseas. Sin embargo, pese a esta carencia, lo recomendable es solo visitar este tipo de dominios si realmente amas la industria cinematográfica. Las páginas piratas además de peligrosas -pueden infectar tu computadora y robar tu información más confidencial- solo juegan en contra de los creadores y contadores de historias.

A continuación todo lo que debes saber para ver películas online (Foto: Composición)

De todos modos, antes de entrar de lleno con las mejores páginas para ver películas online, puedes revisar aquí la cartelera en los cines de Perú, México, España, Estados Unidos y de muchos otros países del mundo. Asimismo, conocer los próximos estrenos como Avengers: Endgame, Aladdin y Detective Pikachu, y las novedades que están trayendo servicios de streaming premium como Netflix, Prime Video, de Amazon, y HBO en su plataforma HBO Go.

PELÍCULAS DE ESTRENO EN EL MUNDO: CARTELERA POR PAÍS

Cartelera de España - Películas de estreno de la semana, del 9 al 15 de agosto: Cines, funciones, horarios y precio de entradas

¿Qué hacen tus mascotas cuando no estás en casa? Si la primera respuesta no fue suficiente, llega la segunda con "Mascotas 2". La cartelera española también se renueva con "Historias de miedo para contar en la oscuridad".

Mascotas 2

Historias de miedo para contar en la oscuridad

Un verano en Ibiza

Amor a segunda vista

Lola y sus hermanos

Buscando la perfección

A 47 metros 2: El terror emerge

El canto de la selva

Déjame caer

La casa de verano

La virgen de agosto

Cartelera de México - Películas de estreno de la semana, del del 9 al 15 de agosto: Cines, funciones, horarios y precio de entradas

La segunda parte de "La vida secreta de tus mascotas" llega a los cines, con más aventuras en cuatro patas. También la película revelación de la temporada, "Infierno en la tormenta", donde unos cocodrilos se convierten en la principal amenaza de una inundación.

La vida secreta de tus mascotas 2

Infierno en la tormenta

Apocalipsis zombie

Limonada

CARTELERA DE ESTADOS UNIDOS - Películas de estreno de la semana, del 9 al 15 de agosto: Cines, funciones, horarios y precio de entradas para ver:

Dora, la exploradora, llega a los cines con su propia película, acompañada de varios títulos como "The Art of Racing in the Rain", donde un perrito sueña con ser piloto de autos.

The Art of Racing in the Rain

Brian Banks

Dora and the Lost City of Gold

The Kitchen

Scary Stories to Tell in the Dark

Dying to Survive

Ecco

Ode to Joy

One Child Nation

The Peanut Butter Falcon

CARTELERA DE PERÚ - Películas de estreno de la semana, del 8 al 14 de agosto: Cines, funciones, horarios y precio de entradas:

Gianella Neyra llega 'recontra loca' a los cines del Perú en esta adaptación de la película chilena "Sin filtro". También ya llegaron las historias de miedo para contar en la oscuridad de Guillermo del Toro.

Historias de miedo para contar en la oscuridad

Recontra loca

El culpable

El convento

Estrenos en otros países de América Latina:

PELÍCULAS Y SERIES DE ESTRENO EN NETFLIX EN MAYO DE 2019

Para mayo de 2019, Netflix tiene varias sorpresas, empezando con la segunda temporada de "The rain", el drama adolescente post apocalíptico danés que ha causado sensación en la plataforma de streaming. Mayo también es el mes de nuevos estrenos para Netflix, siendo "The society" (drama y misterio) la que ha generado mayor expectativa. Así como "Undercover: Operación éxtasis", "Alta mar", "Revisions", entre otras.

En cuanto a películas, la plataforma digital apuesta en mayo por "Nuestro último verano", "Entre vino y vinagre", "Campamento en el fin del mundo"; entre otras producciones.

Series online de estreno en junio en Netflix

Películas online de estreno en junio en Netflix

Documentales y especiales online de estreno en junio en Netflix

Para niños y familiares de estreno en junio en Netflix

Animes online de estreno en junio en Netflix

PELÍCULAS Y SERIES DE ESTRENO EN HBO EN MAYO

Sin dudas, el estreno del mes en HBO es la octava y última temporada de "Game of Thrones", que se encuentra al aire desde el domingo 14 de abril. Pero no es lo único. Como parte de su carrusel de series, el canal de cable también tiene en abril la segunda temporada de "Barry" y la séptima y última de "Veep", ambas reconocidas entre las mejores comedias del momento.

En cuanto a películas, "Ant-Man and the Wasp", el título del MCU anterior a "Avengers: Endgame", ya está disponible en HBO Go, al igual que "Las estafadoras", el spin-off de "Ocean's Eleven" que reclutó a Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Rihanna, Awkwafina y Helena Bonham Carter en un solo lugar.

PELÍCULAS Y SERIES DE ESTRENO EN AMAZON PRIME VIDEO EN MAYO

Como siempre, Prime Video, el servicio de streaming de Amazon, es una excelente alternativa a Netflix y los títulos que ha agregado en los últimos días son fe de ello.

Entre las películas que llegaron este mes a Prime Video están la secuela de terror "Leprechaun Returns", recientemente estrenada en Estados Unidos. Asimismo, "Infiel", con Taraji P. Henson, y "Justicia implacable", que devuelve a Jennifer Garner al cine de acción.

En cuanto a series, las novedades originales de Prime Video son la segunda temporada de "American Gods", basada en la novela de Neil Gaiman. , así como "The Widow", con Kate Beckinsale, y la más reciente temporada del show británico "The Grand Tour".

PÁGINAS PARA VER PELÍCULAS Y SERIES ONLINE GRATIS

Para ver películas y series online gratis, solo debes ingresar a las páginas de la siguiente lista. Descuida, son 100 % seguras y 100 % recomendadas por la comunidad cinéfila y seriéfila:

También mira: - ¿Cómo ver películas gratis online? - ¿Cuáles son las mejores páginas para ver películas gratis online? - ¿Cómo ver "Game of Thrones" gratis? - ¿Cómo ver películas online gratis desde México? - ¿Cómo ver películas online gratis desde España?

1. ¿CÓMO VER PELÍCULAS ONLINE GRATIS EN POPCORNFLIX?

Popcornflix es una de las opciones más buscadas, aunque tiene el problema de la restricción geográfica (Foto: Popcornflix)

Popcornflix es un sitio de streaming que transmite películas independientes y de la distribuidora Screen Media Ventures. Actualmente es uno de los más populares en Estados Unidos, con un catálogo que también incluye series de televisión. ¿Lo malo? Por territorios restringe algunos de sus títulos, aunque puedes eludir estas trabas con un acceso VPN. ¿Lo bueno? Si bien acompaña cada visionado con una publicidad inicial, su acceso es rápido. Ni siquiera te pide registrarte.

En Popcornflix puedes ver gratis películas como:

2. ¿CÓMO VER PELÍCULAS GRATIS ONLINE EN SNAG FILMS?

2. Si buscas cine independiente y documentales, Snag Films es tu mejor alternativa (Foto: Snag Films)

Snag Films es un sitio netamente gratuito, con una oferta de más de 5.000 películas independientes y documentales en una plataforma que nada tiene que envidiarle a Netflix. Tampoco necesitas loguearte para disfrutar de su contenido y al menos en su rubro ha sido pionero. Cien por ciento recomendable, por más que incluya avisos antes de la reproducción de las películas.

En Snag Films puedes ver online pelis como:

3. ¿CÓMO VER PELÍCULAS ONLINE GRATIS FILMIN?

3. Filmin es una plataforma de streaming con un catálogo de cinta independientes de ensueño (Foto: Filmin)

Filmin es un servicio de pago, pero tiene una opción gratuita para acceder a títulos independientes de renombre internacional. Si estás en España o México, deberías explorar ahorita mismo su catálogo que reúne a productoras cinematográficas como Metropolitan Film Export, Avalon Distribución, El Deseo y Golem. Para ver series y pelis en streaming ya tienes esta otra opción.

Estas son algunas series en español que puedes ver online en Filmin:

4. ¿CÓMO VER PELÍCULAS GRATIS ONLINE EN CLASSIC CINEMA ONLINE?

4. Sin dudas, tu mejor opción para ver clásicos de ayer, hoy y siempre es Classic Cinema Online (Foto: Classic Cinema Online)

Classic Cinema Online es una de las páginas de curaduría de clásicos más populares en la red. El sitio está dedicado por completo a la distribución de películas de libre acceso, liberadas de derechos de autor. Por ejemplo, su catálogo de cine mudo es excepcional y esconde varias sorpresas. ¿Lo mejor de todo? Puedes ver las películas desde YouTube, por lo que navegar es sencillísimo.

En Classic Cinema Online están disponibles clásicos como:

5. ¿CÓMO VER PELÍCULAS ONLINE GRATIS EN YOUTUBE?

5. YouTube es la plataforma de video por excelencia y por eso no podía faltar en esta lista (Foto: YouTube)

Como la plataforma de videos más grande en la red, YouTube es un soporte para centenares de películas que por el paso de los años han pasado a ser de dominio público. El truco está en saber encontrarlas y seguir los sitios adecuados. Por ejemplo, Cinetel es un canal que se dedica a restaurar clásicos de dominio público.

En YouTube puedes ver online gratis películas de dominio público como:

6. ¿CÓMO VER PELÍCULAS GRATIS ONLINE EN MOVIES FOUND ONLINE?

6. Movies Found Online tiene un catálogo amplio de películas de dominio público o liberadas por sus propios autores (Foto: Movies Found Online)

Movies Found Online es otra página de películas que rastrea títulos compartidos en Internet, de dominio público o con licencias del tipo Creative Commons. Si bien no tiene opción de descarga, como piden muchos de sus seguidores, tiene un catálogo mucho más variado que otras páginas. Eso sí, la publicidad puede ser un problema.

Si te inclinas por ver películas en HD en Movies Found Online, estas son algunas de tus opciones:

Mira también: ​- ¿Cómo descargar juegos gratis? - ¿Cómo descargar música en MP3 gratis online? - ¿Cómo tener Spotify Premium gratis? - ¿Cómo ver anime sub español online gratis? - ¿Cómo ver Blim gratis?

7. ¿CÓMO VER PELÍCULAS ONLINE GRATIS EN VIEWSTER?

7. Viewster es tu mejor opción si además de películas buscas webseries, doramas o animes (Foto: Viewster)

Además de películas y series, Viewster es una plataforma gratuita que incluye animes y webseries como para ver algo distinto un fin de semana. El servicio de streaming no te pide registrarte, aunque puede restringirte algunos contenidos dependiendo tu ubicación geográfica.

En Viewster puedes ver online gratis películas como:

8. ¿CÓMO VER PELÍCULAS GRATIS ONLINE EN OPEN CULTURE?

8. Open Culture no es solo una página que ofrece películas online latino. Es una plataforma de difusión cultural en su conjunto (Foto: Open Culture)

Open Culture tiene uno de los catálogos de contenido de dominio público más amplio en la red y al mismo tiempo, funciona como una página de difusión cultural, así que su utilidad es doble. Open Culture tiene abierta la posibilidad de descarga de películas, libros, audiolibros y material educativo.

¿Qué películas puedes ver online en Open Culture? Títulos como los siguientes:

9. ¿CÓMO VER PELÍCULAS ONLINE GRATIS EN INTERNET ARCHIVE?

9. Internet Archive es la biblioteca digital más grande en la red y como tal también incluye películas de dominio público (Foto: Internet Archive)

Internet Archive es una biblioteca digital que alberga películas y documentales de dominio público o con licencias del tipo Creative Commons u otras licencias que permiten su distribución gratuita. Solo en material de video tiene más de 1 millón de archivos, desde películas hasta material de interés noticioso en video.

Si navegas en Internet Archive, encontrarás películas como:

10. ¿CÓMO VER PELÍCULAS GRATIS ONLINE EN LEGALMENTE GRATIS?

10. Legalmente Gratis es otra plataforma que recoge películas de dominio público en la red (Foto: Legalmente Gratis)

Legalmente Gratis es otra página que reúne películas y documentales abiertos al público, sin ningún impedimento legal de por medio. El contenido es gratuito y es reproducido desde YouTube y Vimeo.

En Legalmente Gratis puedes ver online gratis:

11. ¿CÓMO VER PELÍCULAS ONLINE GRATIS EN BIG FIVE GLORIES?

11. Si buscas clásicos, Big Five Glories es otra opción a tu alcance (Foto: Big Five Glories)

Los clásicos nunca pasan de moda y Big Five Glories lo entiende de esa forma. El sitio es una colección de películas clásicas de dominio público, acompañadas de un entorno que puede transportarte a los gloriosos años del blanco y negro, cuando Hollywood era otra cosa.

En Big Five Glories puedes ver online gratis:

12. ¿CÓMO VER PELÍCULAS GRATIS ONLINE EN TUBI?

12. Tubi es un servicio de streaming gratuito, con un catálogo que no creerás (Foto: Tubi TV)

Tubi es probablemente la web gratuita de streaming más completa del mercado, con un catálogo variopinto y debidamente estructurado. Si quieres ver en línea películas en HD gratis de realizadoras como Paramount Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer y Lionsgate, sin dudas esta es una de las mejores páginas para ver pelis online.

¿Qué puedes ver online gratis en Tubi? Títulos como:

13. ¿CÓMO VER PELÍCULAS ONLINE GRATIS EN HOOPLA?

13. Hoopla funciona como una biblioteca virtual que además de libros te presta películas para que las veas online gratis (Foto: Hoopla)

Hoopla es un servicio totalmente novedoso. A través de esta página puedes acceder a películas, series y hasta libros de forma gratis a través del formato del préstamo. Es decir, tendrás a tu disposición ciertos títulos, aunque por un tiempo limitado.

En Hoopla puedes ver online gratis:

14. ¿CÓMO VER PELÍCULAS GRATIS ONLINE EN RETROVISION?

14. Retrovision es otra opción segura para ver clásicos del cine gratis (Foto: Retrovision)

Retrovision es una página con un amplio catálogo de películas clásicas de dominio público en alta calidad. Además de comedias, dramas y demás géneros, cuenta con una sólida colección de programas de televisión clásicos. También es una de las mejores páginas para ver series.

15. ¿CÓMO VER PELÍCULAS ONLINE GRATIS EN KANOPY?

15. Kanopy es una salida cinéfila para los ratones de biblioteca (Foto: Kanopy)

Kanopy es gratuita y libre de anuncios, pero para registrarte necesitas una tarjeta de una biblioteca local, conocida como library card. Kanopy fue fundada en 2008 en Australia como una herramienta educativa y hoy pone a tu disposición más de 30.000 películas a través de sus asociaciones con más de 200 bibliotecas públicas.

Ahora, si te interesa ver películas en línea por género, esta relación de páginas podría interesarte:

- Películas de acción online gratis - Telenovelas turcas online gratis - Películas de terror online gratis - Anime online gratis - Películas de comedia online gratis

¿CÓMO VER NETFLIX GRATIS SI ERES NUEVO EN EL SERVICIO?

Acceder gratis a Netflix no es ninguna locura. La compañía permite acceder a sus películas y series en HD de distintas formas sin pagar absolutamente nada (Foto: Netflix)

Si bien Netflix no es un servicio netamente gratuito, sí contempla algunas opciones para ver y descargar películas sin gastar absolutamente nada. A continuación te las explicamos para que puedas ver pelis en español y hasta con audio latino o subtituladas en tu idioma. Y eso no es todo. También es una plataforma que funciona como una página para ver series online.

1. El mes gratis

Netflix es gratis por un mes para los nuevos suscriptores (Foto: Netflix)

Netflix ofrece libremente el primer mes de su servicio para ver películas gratis en español. Si bien debes suscribirte, elegir un plan y registrar un medio de pago, por los 30 días iniciales no te será cargada ninguna deuda. Además, cumplido dicho mes de prueba, puedes suspender fácilmente tu suscripción para evitar cualquier cargo en tu tarjeta, aunque, si tienes los medios, sin dudas te quedarás en la plataforma para ver series y películas.

Para suscribirte recuerda que debes ingresar una tarjeta de débito o crédito, de donde será cobrada tu membresía mensual.

2. La contraseña compartida

2. Puedes acceder a Netflix con la contraseña de otra persona. El servicio no te impedirá el ingreso (Foto: Netflix)

El método más popular para ver Netflix gratis y sus películas en español latino es la contraseña compartida, la que consigues de algún familiar o amigo. ¿Qué piensa la empresa sobre esta práctica? La acepta e incluso alienta porque es una forma directa de llegar a suscriptores potenciales. ¿Quién no se sumergió en Netflix por primera vez con una clave ajena? Sin discusiones, es el modo más eficaz de convencer a alguien de empezar pagar por el servicio – claro, una vez que ese familiar o amigo cambie la contraseña y te impida ver pelis gratis online.

3. Los contenidos en TV

También puedes ver la programación de Netflix en televisión (Foto: Netflix)

Muchos no lo saben, pero los contenidos de Netflix también pueden verse en algunos canales de cable gratis, aunque mucho tiempo después de su lanzamiento en la plataforma. Por ejemplo, Paramount Channel emite Orange Is the New Black y House of Cards, dos de las series originales más populares de la compañía de streaming. No es un medio perfecto, pero es uno al fin y al cabo para ver pelis online gratis en español.

¿Cómo ver el resto de servicios de streaming gratis? Solo da clic sobre la compañía que te interesa de la siguiente lista:

¿CUÁLES SON LOS CÓDIGOS SECRETOS DE NETFLIX?

Seguramente te ha pasado que has ingresado a Netflix pero no has sabido cómo rastrear ciertas categorías que ayer estaban visibles pero hoy no. ¿Cómo acceder nuevamente a ellas? Usando los siguientes códigos secretos:

Action & Adventure: 1365

Action Comedies: 43040

Action Sci-Fi & Fantasy: 1568

Action Thrillers: 43048

Adult Animation: 11881

Adventures: 7442

African Movies: 3761

Alien Sci-Fi: 3327

Animal Tales: 5507

Anime: 7424

Anime Action: 2653

Anime Comedies: 9302

Anime Dramas: 452

Anime Fantasy: 11146

Anime Features: 3063

Anime Horror: 10695

Anime Sci-Fi: 2729

Anime Series: 6721

Art House Movies: 29764

Asian Action Movies: 77232

Australian Movies: 5230

B-Horror Movies: 8195

Baseball Movies: 12339

Basketball Movies: 12762

Belgian Movies: 262

Biographical Documentaries: 3652

Biographical Dramas: 3179

Boxing Movies: 12443

British Movies: 10757

British TV Shows: 52117

Campy Movies: 1252

PRÓXIMOS ESTRENOS 2019

1. ARTEMIS FOWL (Fecha de estreno: 9 de agosto en Estados Unidos, 8 de agosto en Perú, 15 de agosto en Argentina y 30 de agosto en España)

2. EL REY LEÓN (Fecha de estreno: 19 de julio en Estados Unidos y México, 18 de julio en el Perú y Argentina y 26 de julio en España)

3. SPIDER-MAN: FAR FROM HOME (Fecha de estreno: 5 de julio en Estados Unidos y el 4 de julio en América Latina)

4. TOY STORY 4 (Fecha de estreno: 21 de junio en Estados Unidos, México y España y 20 de junio en Perú, Colombia, Argentina, Chile y Ecuador)

5. HOMBRES DE NEGRO: INTERNACIONAL (Fecha de estreno: 14 de junio en Estados Unidos y España y 13 de junio en el Perú y Colombia)

¿POR QUÉ NO VER PELÍCULAS ONLINE EN PÁGINAS PIRATAS?

Aunque parezcan las opciones más accesibles, las páginas que alojan películas online ilegalmente pueden poner en riesgo tu seguridad. Muchas veces, los sitios de contenido pirata albergan virus que podrían infectar tu dispositivo, ya sea PC o smartphone, y echarlo a perder o robar tu información, incluso tus claves más secretas.

En todo caso, en lugar de hacer del cine una opción amigable, la hacen insufrible. La mayoría de páginas gratuitas de películas que infringen derechos de autor están llenas de publicidad que interrumpen la reproducción de tu película de estreno. Llenan tu pantalla de anuncios y te dirigen a otros sitios de dudosa procedencia. Además, pueden instalar softwares en tu computadora que la harán lenta y corrupta.

Por último, ¿acaso no es mejor ver películas online en buena calidad, hasta en 4K, como permiten Netflix y otros servicios de streaming legales?

TENDENCIAS DE NETFLIX DE LA SEMANA

A mediados de agosto de 2019, las películas y series que está viendo todo el mundo son las siguientes:

