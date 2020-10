WhatsApp cuenta con más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo y no teme perderlos a lo largo de sus actualizaciones. Tal es el punto que la aplicación de mensajería propiedad de Facebook ha anunciado que de cara a las actualizaciones de 2021, la app podría dejar de funcionar en algunos teléfonos de generaciones anteriores.

Facebook ha confirmado que para 2021 la aplicación tendrá cambios en su interfaz y en cuanto a seguridad. Uno de las herramientas que se espera que WhatsApp incorpore será la posibilidad de usar la app de forma simultánea en varios dispositivos a la vez. Esta mejora aún está en la fase beta, pero se sabe que permitirá vincular hasta 4 equipos al mismo tiempo.

Estos cambios no serán compatibles con varios dispositivos antiguos, tanto de iOS como de Android. En algunos casos no dejará de funcionar por completo, pero la aplicación empezará a presentar una serie de limitaciones. WhatsApp no resolverá que se presenten en sus versiones anteriores.

WhatsApp afirma en su blog que actualmente es compatible con “algunos modelos de teléfonos con sistema operativo KaiOS 2.5.1 o posterior, incluidos los dispositivos JioPhone y JioPhone 2” y que en el caso de iOS y Android:

Android con sistema operativo 4.0.3 o posterior.

iPhone con iOS 9 o posterior.

Si aún no actualizas tu sistema operativo, es un buen momento para hacerlo y preparar tu teléfono móvil para los cambios que WhatsApp tiene de cara al 2021. En caso que no puedas hacerlo debido a que tu terminal es muy antigua, te recomendamos adquirir una nueva o en todo caso no desinstalar WhatsApp ni solicitar actualizaciones futuras para evitar la falta de compatibilidad.

Lo teléfonos celulares en los que WhatsApp dejará de funcionar son:

Android

Samsung Galaxy S2

LG Optimus Black

Motorola Droid Razr

HTC Desire

iOS

iPhone 4s

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

En caso que no sepas qué versión tienes de tu sistema operativo solo tienes que dirigirte a la app de “Ajustes” y buscar la opción “Información del teléfono”, si tienes un teléfono Android. En caso que funciones con iOS, busca la aplicación de “Configuración”, dentro pulsa sobre “General” y finalmente busca “Actualización de software”.

VIDEO RECOMENDADO

Discord: La app alternativa a Whatsapp que está ganando fuerza