Bentley Motors festeja la producción del último motor de 12 cilindros de altas prestaciones fabricado a mano en la sede británica de la empresa en Crewe. Concluye así un capítulo fundamental en la historia de Bentley, ya que los últimos Bentayga, Continental GT y Flying Spur con motor W12 están saliendo de la cadena de producción de la Dream Factory de la empresa.

Se han producido más de 100.000 W12 desde que el motor se introdujera en el Continental GT original en 2003. La histórica decisión de cesar la producción está en sintonía con la innovadora estrategia Beyond100 de Bentley, que convertirá a la empresa en líder mundial en movilidad de lujo sostenible.

Para conmemorar esta ocasión tan especial, se celebró un almuerzo de celebración con los equipos de ensamblaje e I+D del W12 en el Heritage Garage de Bentley en Crewe. A continuación, los invitados se reunieron para formar parte de una foto que retrataría al W12 en el Pyms Lane Plaza. También se obsequió a los miembros del equipo de montaje con un pistón de motor W12 conmemorativo para que no olvidaran el momento.

Andreas Lehe, Member of the Board for Manufacturing de Bentley Motors, dijo: “El W12 ha desempeñado un papel tan importante en la historia de Bentley que era justo que celebráramos la jubilación del motor con las personas vinculadas a este propulsor. La introducción del motor ayudó a cambiar la imagen de la compañía casi de la noche a la mañana, por lo que pasará a la historia como un verdadero cambio de paradigma y debemos sentirnos muy orgullosos de haber diseñado, desarrollado y fabricado un icono de este tipo en Gran Bretaña durante un periodo de tiempo tan largo”.

Este motor V12 apareció por primera vez en el Bentley Continental GT en 2003. (Foto: Bentley) / Bentley

El W12 biturbo de 6,0 litros -el motor de 12 cilindros más laureado de la era moderna- será sustituido por una cadena cinemática totalmente nueva y centrada en las prestaciones que marcará el inicio de una nueva era para la compañía. Este Ultra High Performance Hybrid combinará un potente motor de combustión V8 con una avanzada tecnología de baterías. Utiliza un potente sistema híbrido y se basa en las actuales cadenas cinemáticas de gasolina-eléctrica de Bentley.

Con la mayor potencia jamás ofrecida en un Bentley, el motor propulsará una nueva generación de supercoches más dinámicos, con mayor capacidad de respuesta y más eficientes que jamás haya fabricado la compañía. Todos los modelos de la gama Bentley estarán disponibles con la nueva cadena cinemática electrificada. La unidad desarrolla incluso más potencia que el W12 que se jubila, combinada con una cifra de CO2 en ciclo de conducción WLTP de sólo 50 g/km.

Dr. Matthias Rabe, Member of the Board for R&D de Bentley Motors, añadió: ”El W12 ha propulsado nuestros vehículos y nuestro negocio a una velocidad excepcional y pasará a la historia como una de las innovaciones más importantes de nuestra prestigiosa historia. El día de hoy marca el final de un camino de progreso del que nuestros compañeros de I+D y fabricación deben sentirse muy orgullosos. No sólo por la conceptualización, sino también por los continuos avances en la optimización de la potencia y las prestaciones, mejorando al mismo tiempo las emisiones y el perfeccionamiento”.