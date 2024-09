“Hemos esperado con mucha expectativa la llegada de estos nuevos modelos en este impresionante escenario natural que es Paracas. Agradecemos a todos los miembros de la región por participar en este evento y compartir con nosotros esta experiencia única. Creemos firmemente que estos vehículos establecerán nuevos estándares en el mercado peruano y regional”, afirmó Claudio Ortiz, Gerente de Hyundai en el Perú.

New Tucson

Para este evento, Hyundai organizó la presentación oficial en Paracas (Ica); sin embargo, los medios de prensa hicimos la ruta desde Lima hasta allí conduciendo el New Creta y New Tucson. Nosotros manejamos el Tucson, lo cual nos sirvió para tener una primera experiencia tras el volante de este popular SUV. Empezaremos por contarte sobre sus nuevas características.

Esta es la actualización de diseño o facelift y esta lo podemos notar principalmente en el frontal. Si bien, la parrilla mantiene el patrón de diseño, ahora es más grande y casi ocupa el ancho de la carrocería. El estilo paramétrico 3D se mantiene, pero se agrega relieves en la superficie tipo joya, brindádole un aspecto más dinámico y vanguardista.

La nueva parrilla de Tucson y el parachoques luce más elaborado. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Las luces delanteras conservan la tecnología LED DRL, pero también cambian en su diseño. Si antes el diseño tipo bumeran era mucho más definido, ahora esa figura se nota un poco menos. Atrás quedan los cinco faros y solo quedan cuatro, tres del mismo tamaño y uno un poco estirado.

El parachoque delantero también cambia ligeramente, ya que en el nuevo modelo se observa una especie de marco que bordea el parachoques, se suman algunas molduras y se amplían las tomas de aire. Adicionalmente, el New Tucson tiene un capó extendido; no obstante, no es un detalle muy distinguible.

El diseño del parachoques posterior y los aros se renuevan ligeramente. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

En la zaga, el parachoques trasero también recibe una renovación. A diferencia de la versión anterior que luce como de una sola pieza, el nuevo modelo luce más elaborado y se disminuyen los plásticos en color negro para darle más protagonismo al plateado. También, el emblema viene integrado en el parabrisas posterior y se extiende el limpiaparabrisas. De igual forma, llega con un nuevo diseño de llantas y luces traseras LED.

En el interior también hay cambios. El nuevo volante es de tres rayos e incluye el nuevo logo de Hyundai en la zona central. Hay una nueva distribución en los elementos de la columna de dirección y la consola central ahora es flotante. Se agrega un head-up display y un controlador de aire de 6,6″, la pantalla panorámica crece a 12,3″ y se renuevan las molduras de las puertas.

Esta es la vista interior del Hyundai Tucson durante la noche. Se aprecia la ausencia del clásico logo de Hyundai en el volante. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Según versión el equipamiento de seguridad varía, pero lo más resaltante son las seis bolsas de aire, el anclaje ISOFIX para silla de niños, entre otros. La cámara 360° y las seguridades ADAS como asistente de anticolisión posterior por punto ciego, asistente de anticolisión frontal y otros, solo están disponibles para la versión Premium Plus.

Sobre sus dimensiones, mide 4.640 mm de largo, 1.865 mm de ancho y 1.665 mm de alto; es decir, las medidas se mantienen casi iguales y solo crece en 10 mm o 1 cm en el largo. La distancia entre ejes continúa siendo 2.755 mm, mientras que la capacidad del maletero permanece en 539 litros.

Las motorizaciones se mantienen exactamente igual. Está disponible con el motor 2,0 MPI de 156 hp y 192 nm, asociado a una transmisión mecánica o automática de 6 cambios. Y también con el motor 1,6 TGDI con 180 hp y 265 nm, únicamente acoplado a una transmisión de doble embrague (DCT). Solo esta última se puede disponer con tracción 4WD.

Con relación al precio, aquí te dejamos un cuadro con los precios según versión:

Versión Precio MT Design US$31.490 AT Design US$32.490 MT Premium US$35.490 AT Premium Plus US$38.490

New Creta

A diferencia del Tucson, los cambios en el Creta son mucho más acentuados. La nueva parrilla tiene una figura más cuadrada e integra parte la filma lumínica en su borde superior. Entonces, los faros principales LED están ubicados en las esquinas superiores de la parrilla rectangular. Esto es diferente al modelo anterior, ya que antes la figura contaba con bordes más redondeados y los faros no estaban integrados.

El parachoques delantero también se reconfigura, resaltando los bordes rectos y un mayor uso de los plásticos plateados. De hecho, esto generó que las luces neblineras estén ubicadas en una posición más alta. Entre otros cambios mencionados por Hyundai, se añade un capó extendido.

Las luces delanteras son LED para la versión full y halógenas para el resto de variantes. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Es importante aclarar que el equipamiento dependerá de la versión que se elija, ya que las luces delanteras LED solo están disponibles en la versión tope de gama, el resto cuenta con luces halógenas. Lo mismo ocurre con otras características, aunque no necesariamente solo se incluyen en la versión full.

Con relación a las áreas de cambio, la diferencial principal se nota en la pantalla panorámica que utiliza el New Creta, en donde integra el clúster de 4,2″ TFT LCD y su sistema de infoentretenimiento de 9″. Se implementa un sistema de doble zona y se rediseñan las salidas de aire. También se extiende la gama de colores para el tapizado interior y ahora es posible adquirirlo en un tono claro.

El New Creta cambia su aspecto mucho más en comparación con el Tucson. Además, esta actualización no aplica para el Creta Grand. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

Puede incluir cargador inalámbrico, freno de mano con autohold, luz ambiental, modos de manejo, entre otros. En seguridad, todas las versiones llegan con seis airbags, anclajes ISOFIX, barra de acero en puertas laterales, cámara de retroceso, carrocería de deformación programada, control electrónico de estabilidad, frenos ABS + EBD.

La versión Design cuenta con control crucero manual, la Premium sí tiene control crucero adaptativo, mientras que la comfort no ofrece este sistema. Además, solo la versión Premium cuenta con los asistentes ADAS como asistente de colisión de anticolisión posterior por punto ciego, asistente de anticolisión frontal y asistente de mantenimiento de carril.

El New Creta ahora llega con una pantalla panorámica y con una distribución en la consola central. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Sobre sus dimensiones, mide 4.330 mm de largo, 1.790 mm de ancho y 1.620 mm de alto; es decir, las medidas se mantienen casi iguales, aunque crece en 30 mm o 3 cm en el largo. La distancia entre ejes continúa siendo 2.610 mm, mientras que la capacidad del maletero permanece en 433 litros.

Su única motorización también se mantiene igual. Está disponible con el propulsor 1,5 MPI de 115 hp y 144 nm, asociado a una transmisión mecánica o IVT (simula una AT) de 6 cambios. Solo está disponible con tracción 2WD.

Con relación al precio, aquí te dejamos un cuadro con los precios según versión:

Versión Precio MT Comfort US$23.490 IVT Design US$24.990 IVT Design US$26.490 IVT Premium US$29.990

Importancia del Tucson y Creta

Siendo esta presentación un evento regional, Mauricio Jordão, Jefe de Marca y Relaciones Públicas Corporativas para América Central y del Sur, llegó a Paracas junto con otros altos ejecutivos de la marca coreana. Con él conversamos sobre la importancia de los nuevos vehículos, pero también la relevancia de la región y del mercado peruano para Hyundai.

“El Hyundai Creta es un producto que llega de la India y que está pasando una renovación muy fuerte. Actualmente, es uno de los SUV más vendidos en la región y también está liderando el segmento B en el Perú. Por otro lado, tenemos al Hyundai Tucson producido en Corea, el cual es líder de ventas en Europa, Corea, Estados Unidos y en nuestra región”, explicó Jordão.

Según información brindada por Hyundai durante la presentación, también se mencionó que ya se han vendido más de 7 millones de unidades a nivel mundial. De igual forma, la marca señaló que actualmente ocupan el segundo lugar en el segmento C de SUV.

Jordão también señaló que el vínculo entre Hyundai y la región de América Central y del Sur es muy fuerte, ya que fue la primera en donde Hyundai exportó por primera vez en su historia. Por último, sentenció que la región tiene un gran potencial para el crecimiento de las ventas y que el Perú está en el ránking de los cinco países en donde se venden más vehículos Hyundai.