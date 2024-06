Parker Calvo (Jessica Alba), una comando de las fuerzas especiales, conocedora del uso de armas de fuego, pero experta en el manejo de una cuchilla, se entera –minutos después de salvarse en un enfrentamiento con terroristas en Siria—de la muerte de la muerte de su padre (Harry/Alejandro de los Hoyos). Por ser la única persona que tenía este, no lo duda mucho y viaja a su pueblo, Creation, ubicado en el condado de Swann. Esta es la idea que genera “Detonantes” (“Trigger Warning”, por su título en inglés), la nueva sensación del algoritmo de las vistas en Netflix.

“Detonantes” es una película de acción de 106 minutos de duración. Dirigida por la indonesia Mouly Surya, la propuesta tiene un planteamiento central (la búsqueda de la verdad/justicia) y un par de aristas cuyas características principales no son ni la sorpresa ni la profundidad.

Uno de los primeros aspectos que quedan claro al seguir con atención este nuevo producto de Netflix es que Parker proviene y se mueve en un ambiente mayoritariamente masculino. Es allí donde, primero abatiendo terroristas, y luego enfrentando a sus propios compañeros de comando (ansiosos por vengarse de los enemigos ya rendidos) se vale del cuchillo arriba mencionado. Esa arma blanca la acompañará por casi toda la cinta, siendo parte de lo que presumimos debería ser su gran plus: las coreografías de enfrentamientos.

Jessica Alba as Parker y Tone Bell, quien pudo ser mejor explotado en la trama. (Foto: Netflix) / Ursula Coyote/Netflix

Ya en Creation, descubriremos cómo Harry –un inmigrante mexicano que logró cultivar un especial vínculo con su hija Parker—atesoraba como nadie una especie de cueva o túnel al interior de una mina. Allí había establecido su propio búnker (¿con un televisor y un mueble?) para pasar sus ratos solo. Lo que debía ser escenario de tranquilidad se transformaría en algún momento en un problema real. Todo en total desconocimiento del personaje protagonizado por Alba.

La mención a un ambiente plagado de hombres puede ir desmenuzándose poco a poco y con facilidad. A Harry, el padre fallecido de Parker, le podemos sumar Spider (Tone Bell), el compañero de comando de la protagonista, con quien empieza y termina todo, en medio de una intermitencia a ratos inexplicable. Luego pasamos a los tres integrantes de la familia Swann, quienes inicialmente son perfilados con distintos grados de tonalidad, pero finalmente terminan siendo casi lo mismo.

Anthony Michael es Ezekiel y Mark Webber como Jesse. Ambos en el elenco de "Detonantes" junto a la protagonista Jessica Alba. / Ursula Coyote/Netflix

La familia tiene como cabeza al senador Swann (Anthony Michael Hall), un político que ha llenado el pueblo de carteles para la próxima elección. A él lo acompañan sus dos hijos, un supuestamente bueno (el sheriff del lugar, Jesse/Mark Webber) y otro, la ‘oveja descarriada’ (Elvis/Jake Weary), cuyos negocios ‘non sanctos’ guiarán la sed de venganza de Parker más adelante. Como ha crecido en su mismo lugar de origen, Parker creer conocer a los tres. Se sienta a tomar vino con los dos primeros, y hasta acepta bromas desubicadas e ilógicas del primero (“¿cómo se dice, latine?”, “mis antepasados eran nativos americanos, por eso soy intolerante a la lactosa”).

Esta alusión al uso al incorrecto uso del lenguaje inclusivo no parece servir más que para delinear a un conservador personaje que, tras algunas apariciones livianas, se devela como ‘la mente’ siniestra que maneja a sus dos hijos (tampoco una idea novedosa en el cine). Sobre Elvis poco se puede decir. Se ha dedicado a robarle armas al Ejército de su país para negociarlas con terroristas locales. En su primer ‘reencuentro’ con Parker la intenta amedrentar (“mi hermano y tú hubieran tenido unos buenos hijos mestizos”), y durante toda la trama no hace más que repetirle el mismo insulto (“hija de perra”), desnudando guiones cuya gran característica no es necesariamente la robustez. Por último, el sheriff Jesse tiene una transformación evidente, aunque ejecutada de una forma tan veloz que resulta a todas luces inverosímil.

Es él quien llama a Parker para informarle de la muerte de Harry. Es él quien la contiene. Es él quien termina durmiendo con ella (fueron novios en el pasado). Ambos toman cerveza y conversan bajo la tenue luz nocturna de Creation. Pero esto, como dijimos ya, se desvirtúa cuando nuestra protagonista comienza a sospechar lo que hay detrás de la desaparición física de su progenitor.

“Detonantes” plantea, además, una serie de elementos y personajes que nunca llegan a trascender a un segundo nivel. Está por ejemplo la alusión al pasado familiar y orígenes de Parker. En la primera mitad de la cinta se recurre a esto para mostrarnos el especial vínculo entre papá e hija. Flashbacks que cumplen su función, pero que ya en la segunda etapa desaparecen casi por completo, sin explicación lógica. Así la veremos a ella –de niña—participando en ceremonias, bajo el influjo de música regional, y hablando el castellano con ciertas dificultades.

Gabriel Basso acompaña a Jessica Alba en un papel bastante superfluo de "Detonantes" de Netflix.

En este intento por mostrar cosas intrascendentes, la película de Surya recurre a uno de los muchachos sensación del streaming en el último tiempo, Gabriel Basso, el protagonista del éxito en vistas “El agente nocturno” (2023). Él interpreta a Mike, un amigo de Parker cuya primera aparición es tan inexplicable como casi todas las demás. Frente a cámaras, este joven muchacho sirve como una especie de ‘compañero de evocaciones’ de la protagonista. Ambos rememoran cómo era Harry, pero tal vez ninguno de esos diálogos trascienda al final del filme. Tampoco todas las veces que él le dice a ella “que no es una espía”.

Con Mike intrascendente y una familia que se va desvirtuando con preocupante facilidad, seremos testigos, entonces, de un cúmulo de momentos vacíos, desplazamientos inexplicablemente lentos de Parker ingresando a lugares para ‘descubrir la verdad’, peleas (porque sí, vaya que hay coreografías de lucha) muchas veces castigadas por los efectos visuales, y el uso de datos privilegiados por parte de la protagonista y su remoto amigo Spider, siempre listo para aparecer –con sus limpias zapatillas deportivas blancas—y enfrentarse a poderosos terroristas armados.

“Detonantes” puede resumirse en una rara mezcla rara entre simbólicas alusiones al pasado regional, intentos de ‘gags’ verbales que nunca prenden, militares asaltados en su propio cuartel y, nuevamente, Parker con su cuchillo en la mano enfrentando a una banda de fornidos tipos. La infinita repetición de estos tres elementos opaca muchas veces cualquier intento de Jessica Alba por darle cierto dramatismo a la propuesta (revisar fotografías del pasado y evocar su graduación sirvió por instantes). Y si una película no solo es el qué sino, fundamentalmente, la manera en que se cuenta, acabamos de ver solo un producto más de la parrilla de Netflix.