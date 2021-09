Conforme a los criterios de Saber más

Aunque muy jóvenes, Sydney Sweeney (24) y Justice Smith (26), son poseedores de una muy interesante hoja de vida laboral que los ha llevado a ser parte de series y películas que lograron relativo éxito. Sobre la primera podemos mencionar sus papeles en series como “Euphoria”, “The Handmaid’s Tale” y, más recientemente en “The White Lotus”. Mientras que, en el caso del segundo, podemos mencionar “Ciudades de papel”, “The Get Down” y, por supuesto, la comercial película de entretenimiento “Detective Pikachu”.

El destino haría que estos dos actores se crucen para una apuesta ambiciosa pero cuyo resultado final no deja necesariamente un buen sabor. Nos referimos a “The Voyeurs”, un thriller erótico que acaba de estrenar internacionalmente la cadena de streaming Amazon Prime Video.

En esta cinta de dos horas de duración ambos dan vida a una pareja de enamorados conformada por Pippa y Thomas. Ella, oftalmóloga de profesión y él, un músico que graba comerciales desde casa, acaban de mudarse a un espacioso y bello departamento ubicado en Montreal, Canadá. Es allí donde, desde la primera noche juntos, la trama comienza a desarrollarse.

Mientras celebran su llegada a ese espacio de ensueño, Pippa y Thomas se percatan de que en el departamento ubicado en el edificio del frente, una pareja empieza el ritual previo a una relación sexual. Aunque inicialmente se guían por el pudor y prefieren no ver (para esto vale decir que en estos edificios nadie usa cortinas), finalmente ceden ante la tentación.

Hasta aquí tenemos un primer vistazo de lo que nos ofrece “The Voyeurs” en cuanto a su trama. Todo lo demás lo analizaremos en tres aspectos: el vínculo afectivo entre Pippa y Thomas a lo largo del filme, el tono sumamente profesional con el que se presentan las escenas de corte erótico y, finalmente, los tropiezos argumentales en la segunda parte de la historia.

A lo largo de gran parte de la película se nos intenta dejar en claro que es Pippa la que toma la iniciativa en la relación. Ella incentiva a Thomas no solo a ver mediante binoculares los encuentros sexuales entre sus vecinos, sino que además (mientras este duerme), regresa a su sala para seguir fisgoneando. Aunque inicialmente a favor, finalmente Thomas cambia de opinión y llega incluso a molestarse con la sola idea de seguir ‘chismeando’ qué pasa a unos metros de su casa. Esta ‘diferencia’ entre ambos socava su relación.

La mayoría de medios estadounidenses que han publicado sus impresiones sobre esta cinta de Prime Video han incidido en el corte erótico de la misma. Esto no es errado porque, aunque el crimen cierra esta historia (pero lo trataremos en el punto siguiente), resulta innegable que es el factor erótico el que la sostiene durante 120 minutos. Sobre Pippa y Thomas no conoceremos mucho más que lo arriba descrito. Comparten amigos en común. Él disfruta tomar extracto de clorofila. Ella es experta recomendando gafas para cada tipo de rostro. No hay más.

De lo que sí seremos testigos es de cada una de las sesiones de amor que los vecinos (Seb/Ben Hardy y Julia/Natasha Liu Bordizzo) protagonizan al interior de su departamento. Luego, cuando el turno es para Pippa y las imágenes dejan de ser lejanas y empequeñecidas por los binoculares, se despliegan una serie de planos sutiles, capaces de expresar exclusivamente lo necesario, dejando en claro que no estamos solo frente una película de corte sexual protagonizada por jóvenes.

En lo que sí podría haber mayor consenso es en lo relacionado al fallido resultado de muchos de los giros que presenta la película. En su propósito por ofrecernos mucho más que la historia de dos fisgones envueltos en un suceso criminal, “The Voyeurs” tropieza. Así pues, Thomas prácticamente desaparece en dos tercios del filme, para luego ‘reaparecer’. El vecino que encandiló a Pippa resulta incapaz de articular un flirteo coherente con su edad y, finalmente, las circunstancias alrededor del crimen resultaron ser totalmente distintas a las imaginadas. Estos y otros motivos hacen que la cinta de Mohan se desvanezca en medio de su débil argumento, salvada eso sí, por un notable desempeño de Sweeney, una actriz a seguir de cerca en el futuro.

LA FICHA :

Título original: “The Voyeurs”.

Sinopsis: Una pareja joven (Sydney Sweeney y Justice Smith) se empieza a interesar en la vida sexual de sus vecinos del otro lado de la calle (Ben Hardy y Natasha Liu Bordizzo). Lo que comienza como una curiosidad inocente se convierte en una obsesión malsana, después de que descubren que un vecino los está engañando. La tentación y el deseo hacen que sus vidas se enreden y conduzcan a consecuencias mortales.

Plataforma: Prime Video.

Duración: 2 horas.

Director: Michael Mohan.

Clasificación: +18.

Calificación: ★★.

