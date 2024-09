Al final de “WandaVision”, Agatha Harkness, interpretada por Kathryn Hahn, fue derrotada por la Bruja Escarlata y sometida a un hechizo que la forzó a olvidar quién era. Este desenlace dejó una puerta abierta para una nueva historia, una que finalmente se materializa en “Agatha All Along”. En esta miniserie de Marvel Studios, Agatha se convierte en protagonista de su propia historia, enfrentando desafíos que van más allá de la brujería y que nos muestran el verdadero alcance de sus poderes.

Tras ver los primeros cuatro episodios, aquí en Saltar Intro de El Comercio te contamos nuestras impresiones sobre esta intrigante serie.

Un viaje entre misterio y brujería

“Agatha All Along” inicia su trama explorando las secuelas del hechizo de la Bruja Escarlata. Agatha, ahora bajo la identidad de Agnes, comienza a tomar conciencia de su entorno mientras lucha por recordar quién es realmente. Lo que parecía ser una vida tranquila en un suburbio ordinario rápidamente se transforma en un viaje lleno de misterio y descubrimiento.

Uno de los elementos más atractivos de la serie es la transición de Agnes hacia un papel de detective. Su carácter fuerte e indomable la convierte en una protagonista fascinante, una mujer que no se deja amedrentar por nadie, especialmente por los hombres que cruzan su camino. La trama se desarrolla cuando Agnes tiene un encuentro inesperado con un personaje que supuestamente está muerto, lo que desencadena una investigación que la llevará a cuestionarse su propia cordura. A medida que avanza, se da cuenta de que está en una búsqueda para recuperar sus recuerdos y sus poderes.

Las brujas al poder

Uno de los aspectos más relevantes de “Agatha All Along” es su enfoque en la representación femenina. Desde el inicio, la serie se posiciona como una historia sobre mujeres poderosas. Kathryn Hahn lidera un elenco predominantemente femenino, lo que refuerza la narrativa feminista que la creadora Jac Schaeffer ha destacado en diversas entrevistas.

La serie pone en primer plano la lucha de las mujeres, especialmente de las brujas, por recuperar lo que les fue arrebatado. Agatha y las demás brujas que se cruzan en su camino no solo buscan el poder, sino también justicia por los agravios sufridos a lo largo de los siglos. Este enfoque le da a “Agatha All Along” una dimensión más profunda, una que va más allá del simple entretenimiento de superhéroes, tocando temas como el empoderamiento femenino y la sororidad.

Cabe recordar que Aubrey Plaza también cumple un rol importante que iremos conociendo con el tiempo. Solamente ten paciencia.

La importancia de un personaje clave

Uno de los personajes que destaca en la serie es un joven que aparenta ser uno con mucho potencial como brujo. Aunque al principio puede parecer un personaje secundario sin mucha relevancia, su rol en la historia va cobrando importancia a medida que avanza la trama. Este se convierte en un aliado crucial para Agatha en su búsqueda por recuperar sus poderes, formando un dúo dinámico que añade una capa de frescura a la serie.

Kathryn Hahn junto a Joe Locke, que hace el papel de un joven importante para la trama. (Foto: Disney) / Chuck Zlotnick

El desarrollo de este personaje es una grata sorpresa, pues logra equilibrar el tono oscuro de la serie con momentos de ingenio y humor. Su relación con Agatha evoluciona de manera orgánica, lo que nos hace preguntarnos cómo influirá su presencia en el desenlace de la serie. Hasta ahora, su participación ha sido fundamental para que Agatha vuelva a conectarse con sus habilidades mágicas.

Una trama clara y concisa

Desde el primer episodio, “Agatha All Along” establece de manera efectiva su premisa. Sabemos que Agatha ha perdido sus poderes debido a la desaparición del Darkhold, el libro de magia oscura que Wanda utilizó en “WandaVision”. Esto la deja vulnerable y a merced de sus enemigos, en particular el grupo conocido como “Las brujas de Salem”. Esta organización busca venganza por los crímenes cometidos por Agatha a lo largo de los siglos, desde asesinatos hasta rituales oscuros que contribuyeron a la reputación negativa de las brujas.

Mrs. Hart/Sharon Davis (Debra Jo Rupp), Ali Ahn (Alice Wu-Gulliver), Lilia Calderu (Patti LuPone), y Jennifer Kale (Sasheer Zamata), las cuales son las brujas que recluta Agatha en su camino. (Foto: Marvel) / Chuck Zlotnick

Lo interesante de esta trama es cómo la serie equilibra el pasado y el presente. A medida que Agatha recuerda fragmentos de su vida anterior, también somos testigos de sus esfuerzos por sobrevivir en un mundo que no la entiende. La narrativa es clara y bien estructurada, lo que permite al espectador seguir el hilo de la historia sin sentirse perdido en una maraña de subtramas. Marvel Studios ha logrado crear una historia coherente que mantiene a los espectadores intrigados, deseando descubrir más sobre el oscuro pasado de Agatha.

Una ambientación oscura y envolvente

Uno de los mayores aciertos de “Agatha All Along” es su atmósfera. Desde el principio, la serie logra sumergir al espectador en un ambiente oscuro y misterioso. La transición de Westview, el pueblo ficticio de “WandaVision”, hacia los oscuros caminos de la magia y la brujería se siente orgánica. La paleta de colores sombríos, los escenarios lúgubres y la tensión constante contribuyen a crear una sensación de inquietud que permanece en cada episodio.

La serie no teme explorar el lado más siniestro de la magia. Las brujas de Salem, con su estilo de ataque despiadado y sus rituales antiguos, añaden un nivel de terror gótico que no habíamos visto antes en el MCU. Esta estética oscura no solo es visualmente impresionante, sino que también refuerza el tono sombrío de la historia. Cada escenario, cada detalle visual parece diseñado para recordarnos que estamos inmersos en un mundo donde la magia no es solo un don, sino también una maldición.

En conclusión

Aunque solo hemos visto los primeros cuatro episodios de “Agatha All Along”, es claro que Marvel Studios ha dado en el clavo con esta miniserie. La trama está bien definida, los personajes son complejos y el tono oscuro de la serie la diferencia del resto del MCU. Kathryn Hahn brilla en su papel, logrando darle a Agatha una profundidad emocional que no habíamos visto antes. Su evolución como personaje es uno de los puntos fuertes de la serie, y estamos ansiosos por ver cómo culminará su viaje.

La serie también destaca por su enfoque en la representación femenina, con un elenco de mujeres poderosas que luchan por recuperar su lugar en el mundo. La ambientación oscura y la narrativa bien estructurada hacen de “Agatha All Along” una propuesta fresca dentro del universo de Marvel.

Con episodios llenos de misterio, magia y personajes fascinantes, “Agatha All Along” promete ser una de las mejores adiciones al MCU en Disney Plus. Sin duda, estamos ante una serie que nos dejará hechizados hasta el último episodio.

La serie se estrena cada miércoles a las 8:00 p.m. (hora de Perú) en Disney Plus.

