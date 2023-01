En esta parte del mundo ya nos hemos acostumbrado a los acentos mexicanos, argentinos y, recientemente, colombianos. Pues provienen de países que lideran la producción de ficciones en la región. “Gina Yei”, la nueva serie de Disney+, nos propone un acercamiento a las palabras, escenarios y ritmo de un lugar de América Latina que ya nos tiene familiarizados con su música, pero no tanto con sus series: Puerto Rico, la cuna del reggaetón, género que precisamente marca la trama de esta historia de corte juvenil que ya está en streaming con una primera temporada de 12 episodios con mucho sabor boricua.

Filmada en bellos paisajes de la isla, la historia comienza cuando Gina, personaje a cargo de Didi Romero, es admitida en una prestigiosa academia especializada en música urbana gracias a los videos que ha subido a diversas redes sociales. Es así que viaja de regreso a su natal Puerto Rico para empezar una formación que le traerá varias sorpresas, como el encontrarse cara a cara con Jayden, un ‘freestyler’ muy popular interpretado por Felipe Albors, y Ruby Rubí (Ana Gabriela Wolfermann), su contraparte femenina.

Para Didi Romero ha sido especial este rodaje, pues como promesa de la actuación que ha tenido que partir para alcanzar sueños como hacer una temporada en Broadway, la serie también ha sido una excusa para volver a casa por un tiempo. Y, como para los otros miembros puertorriqueños del elenco, es motivo de orgullo ver reflejada su cultura en la historia. “Esta es la primera vez que que se ve algo tan distinto, con tanto de nuestra cultura, con nuestra jerga boricua que es muy peculiar. Poder oírla en una plataforma como Disney+ es definitivamente algo que tenemos que celebrar, nos sentimos sumamente felices de que el mundo entero sepa de Puerto Rico y espero que compren sus boletos para sus próximas vacaciones”, dijo la artista en una entrevista vía Zoom con “Saltar Intro” de “El Comercio”.

Felipe Albors formó parte del elenco de "Súbete a mi moto" y ahora también de "Gina Yei". / Disney+

Con artistas como Bad Bunny, Daddy Yankee y Ozuna entre los más escuchados del mundo, queda claro que el reggaetón ha sido un excelente embajador del talento que ofrece la isla, pero para el elenco de esta serie también fue un reto lograr ponerse en el ‘tempo’ correcto. Aunque muchos de los actores se han formado en el teatro musical, impregnarse del ‘flow’ que requiere el género urbano fue como volver a comenzar.

A Ana Gabriela Wolfermann, que le da vida a Ruby Rubí, la estudiante con la onda más urbana de la escuela de “Gina Yei”, le sorprendió encontrarse el primer día de ensayos con la ropa menos adecuada para asumir su personaje. “Yo llegué con un vestidito blanco y todo el mundo estaba listo para bailar reggaetón. Me puse una camisa de Felipe (Albors) y unos pantalones de otro actor y me metí en el flow. Yo siento que mi tiempo en Puerto Rico me dejó con más flow”, recordó la actriz venezolana.

Ana Wolfermann en "Gina Yei". / Disney+

En el caso de Felipe Albors, actor que le da vida a Jayden, la serie también implicó protagonizar batallas de rap e improvisación. Aunque ya lo habíamos visto bailar y cantar en “Súbete a mi moto”, serie sobre el grupo Menudo que se estrenó por Prime Video, el ponerse en la piel de un ‘freestyler’ lo sacó varias veces de su zona de confort.

“A mí me encanta improvisar, lo hago cuando estoy con mis amigos en el carro y ponemos una pista, pero no soy Residente. Cuando estaba en audición para la serie, querían probar mi voz y me dieron tres canciones para escoger, dos de ellas nunca las había escuchado en mi vida y otra era ‘Rebota’ de Guynaa, que fue la que hice”, contó Albors, que aunque luce muy seguro en las ‘batallas de gallos’ que se ven en la edición final, hay tomas que prefiere que queden en el olvido.

“En una escena de uno de los primeros episodios estamos improvisando y para grabar ciertas reacciones del público nos pusieron a improvisar de verdad. Y eso está grabado, tuvimos una batalla real”, dice el actor de 19 años que recibe como respuesta un rotundo “y esperamos que nunca salgan escenas grabaciones” de Gabriel Tarantini, el artista que le da vida a Manu.

Didi Romero y Gabriel Tarantini en "Gina Yei". / Disney+

Además de música, la serie también tiene un romance dentro de su relato. En este caso, a la vida artística de Gina se le suma la relación con Manu, un estudiante despreocupado que interpreta el venezolano Gabriel Tarantini. Y no faltan las reflexiones sobre temas actuales como el uso de las redes sociales y el cyberbullying.

“Lo chévere de las redes sociales es que todo es libre y uno puede hacer lo que uno quiera, pero cuando uno no siente que tiene que montar algo, no lo debería montar. Cuando uno siente que tiene que expresar algo de cierta manera, adelante, puedes hacerlo. Creo que es cuestión de balances que hay que conseguir”, explica Tarantini sobre esta parte de la trama que se ve reflejada, por ejemplo, en la escena en la que Gina y Manu se conocen por un video de una broma pesada que le hace a ella y que se vuelve viral en la escuela.

”Siempre hay que tratar de hacer las cosas desde la parte positiva, en vez de criticar a la gente y caerles encima porque al fin y al cabo todo el mundo está haciendo su trabajo o expresando sus sentimientos a través de las redes sociales, hay que ver lo bueno. Yo siempre he elegido apoyar en vez de irme por la parte de la crítica”, sentenció el actor que refleja en su visión uno de los tantos mensajes que trae la serie entre sazón, batería y reggaetón.

Además… En streaming "Gina Yei" está disponible en Disney+ desde el 11 de enero.

