El inicio de un nuevo año cinematográfico usualmente llega con novedades, estrenos, y lanzamientos que mejoran la programación de las plataformas de streaming más reconocidas a nivel mundial. Disney + ofrecerá en el 2023 un servicio plagado de incorporaciones, y sobre todo en el primer mes del año. Conoce qué series y películas se sumarán a su cartelera oficial durante enero del Año Nuevo.

¿QUÉ SERIES Y PELÍCULAS SE ESTRENARÁN EN DISNEY PLUS EN ENERO DE 2023?

La línea de debuts de la temporada 2023 en Disney + fue anunciado por el servicio de streaming de The Walt Disney Company a través de su plataforma web, y redes sociales.

Sin dudas, lo más resaltante es la inclusión de las series de Star Wars y Marvel en el catálogo de su primer mes del nuevo año.

Asimismo, Pixar como estudio cinematográfico de animación llegará con 2 producciones, el mismo Walt Disney Animation Studios con 3, y Live-action de Disney con una mítica historia sobre el mar.

En total, más de 30 estrenos agrandarán la programación de streaming ofrecida por Disney Plus hasta el 25 de marzo.

¿CUÁLES SON LAS SERIES Y PELÍCULAS ANUNCIADAS POR DISNEY + PARA SU ESTRENO EN ENERO DE 2022?

Desde el miércoles 4 de enero de 2023, Disney + empezará a estrenar sus series animadas, entre las que destaca la temporada 2 de Star Wars: The Bad Batch, y los Vecinos Green con su Parte 2 de la tercera temporada.

Repasemos las fechas, y los nombres de las series y/o películas más destacadas que llegarán a Disney + en enero de 2023:

- 4 de enero

Star Wars: The Bad Batch (Un episodio por semana) / El repatriado Temporada 1

- 6 de enero

Película Summer Magic Quest

- 11 de enero

La Casa Búho / Temporada 2 Parte 2

Buscando las olas

- 13 de enero

Avatar: The Deep Dive

- 18 de enero

Miraculous: Las aventuras de Ladybug /Temporada 5 Parte 1

El rey Shakir: Reciclaje

- 20 de enero

Tiburones gigantes

Doctora Juguetes: The Doc is 10

- 25 de enero

Mila en el multiverso

Me & Mickey

¿QUÉ OTRAS SERIES Y PELÍCULAS LLEGARÁN A LA PANTALLA DE DISNEY PLUS DURANTE EL 2023?

La plataforma de streaming estadounidense, también, ha confirmado el lanzamiento oficial de diversas series y películas durante los 12 meses del venidero 2023.

El 29 de octubre, Disney Latino, sitio oficial del conglomerado animado, anunció que Elementos de Pixar, por ejemplo, llegará primero a los cines latinoamericanos el 15 de junio de 2023, y Win Or Lose llegará para entretener con la historia de los Pickles.

Disney propiamente presentará las películas live-action de La Sirenita, y Peter Pan y Wendy, y Marvel Studios copará casi toda la sintonía del servicio de streaming con el recientemente estrenado, Black Panther: Wakanda Forever.

Como parte del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), además llegarán Ant-Man and the Wasp: Quantumania con su estreno cinematográfico el 16 de febrero de 2023, Loki Temporada 2, y Echo a finales del 2023.

Otro de los platos fuertes de Disney Plus estará representado por la mítica franquicia de Star Wars, y las producciones que se estrenarán en el 2023 tales como Ahsoka, Star Wars: The Bad Batch Temporada 2, y The Mandalorian - Temporada 3.