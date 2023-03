El actor chileno Pedro Pascal (“The Last of Us”) protagoniza la tercera temporada de la exitosa serie de Disney+ “The Mandalorian”, la cual pertenece al famoso universo de “Star Wars”. Esta semana, llegará a la plataforma de streaming el quinto episodio de la producción.

La serie creada por Jon Favreau ha sido un éxito entre los fanáticos de la famosa saga. Conoce todos los detalles sobre este nuevo capítulo de “The Mandalorian”.

¿Cuándo se estrena el episodio 5 de “The Mandalorian 3″?

Disney+ estableció el estreno semanal de los capítulos para los días miércoles. Por ello, el quinto episodio de la tercera temporada de “The Mandalorian” se estrenará este miércoles 29 de marzo.

PEN 25.9 / MES SUSCRÍBETE MÁS POPULAR PEN 44.90 / MES SUSCRÍBETE MÁS POPULAR PEN 37.90 / MES SUSCRÍBETE MÁS POPULAR

(Foto: Disney Plus)

¿A qué hora se estrena el capítulo 5 de “The Mandalorian 3″?

El nuevo capítulo de “The Mandalorian” llega este miércoles a la plataforma de streaming Disney+ a partir de las 2 a.m. (hora peruana).

Aquí te dejamos una lista con la hora de estreno en distintos países de Latinoamérica y el mundo:

México, Nicaragua y Costa Rica: 1 a.m.

Colombia, Perú y Ecuador: 2 a.m.

Venezuela y Bolivia: 3 a.m.

Argentina, Brasil y Chile: 4 a.m.

España: 8 a.m.

(Foto: Disney+)

¿Qué título tiene el episodio 5 de “The Mandalorian 3″?

Este nuevo capítulo de la tercera temporada de “The Mandalorian” es dirigido por Peter Ramsey y escrito por Jon Favreau. Aún no se ha revelado el título que llevará el quinto episodio.

Aquí te dejamos todos los títulos de episodios que conforman la tercera temporada de “The Mandalorian”:

Episodio 1: “El Apóstata” (1 de marzo)

Episodio 2: “Las Minas de Mandalore” (8 de marzo)

Episodio 3: “El converso” (15 de marzo)

Episodio 4: “El huérfano” (22 de marzo)

Episodio 5: Sin título (29 de marzo)

Episodio 6: Sin título (5 de abril)

Episodio 7: Sin título (12 de abril)

Episodio 8: Sin título (19 de abril)

(Foto: Disney+)

¿De qué trata “The Mandalorian 3″?

Pedro Pascal vuelve a ponerse en el traje de Din Djarin, el Mandaloriano, para sumergirse en nuevos viajes por la galaxia de Star Wars. En el camino, él logrará reunirse con su pequeño compañero Grogu.

“Mientras tanto, la Nueva República lucha para que la galaxia se aleje de su oscura historia. El mandaloriano se cruzará con viejos aliados y creará nuevos enemigos mientras él y Grogu continúan su viaje juntos”, puntualiza la sinopsis oficial de Disney.

Mira el tráiler de la tercera temporada de “The Mandalorian”

¿Quiénes integran el elenco de “The Mandalorian 3″?

La tercera temporada de “The Mandalorian” tiene como protagonista nuevamente al actor chileno Pedro Pascal, acompañado por Katee Sackhoff y Carl Weathers.

Estos son todos los actores del elenco de “The Mandalorian 3″:

Pedro Pascal como Din Djarin / The Mandalorian

Grogu

Katee Sackhoff como Bo-Katan Kryze

Carl Weathers como Greef Karga

Emily Swallow como The Armorer

Giancarlo Esposito como Moff Gideon

Amy Sedaris

(Foto: Disney+)

MIRA MÁS EN EL INSTAGRAM DE SALTAR INTRO