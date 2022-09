Cuando alguien lo tiene todo, en realidad, no posee nada. Sofía, la heredera millonaria de una familia argentina, lo siente así en “Limbo”, la nueva serie que Star+ estrena este 28 de septiembre para mostrar los lujos, los excesos y la melancolía de una joven heredera que lidia con el dolor de su infancia. En diez episodios, la actriz española Clara Lago, rostro recurrente de comedias románticas, se sumerge en el dolor de la protagonista y resiste la historia de los argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat, quienes impulsaron la producción hasta el Festival Internacional de Series de Cannes (Canneseries).

La biblia, como llaman al manuscrito maestro de una producción, pasó por las manos de Cohn y Duprat en un inicio, pero se fueron sumando esfuerzos al trabajo. La colombiana Margarita García Robayo era parte del equipo de ocho guionistas de la serie. Por eso, la presencia de los directores argentinos no fue la misma que en su obra maestra “Competencia Oficial” (2021), una producción que los puso en el foco internacional al dirigir a Antonio Banderas y Penélope Cruz, los actores estelares de la cinta.

En cambio, las líderes de “Limbo” fueron la cineasta independiente Fabiana Tiscornia y Agustina Macri, una directora emergente ligada también al escenario político, debido a que su padre fue el expresidente de Argentina, Mauricio Macri; pero que ya tienen otras producciones conocidas en el país como “Soledad” (2018) o “La reina del miedo” (2018).

Clara Lago no resistió la emoción de la llamada para participar en la serie de Star+, cuando se enteró de quiénes integraban el equipo de producción. “Admiro muchísimo a Mariano Cohn y Gastón Duprat. Dije que sí sin haber leído nada del guion”, afirmó la actriz a Saltar Intro de El Comercio durante una entrevista. “La pena es que no tuve mucho trato con ellos, porque estuvieron más involucrados en el desarrollo del esqueleto del primer capítulo. La idea original es de Diego Lerner (presidente de The Walt Disney Company Latin America), pero hubo todo un equipo de guionistas, dentro de los cuales está Javier Van de Couter, también director de la segunda temporada. Y codirector, junto con Agustina Macri”.

UNA FAMILIA PODEROSA

“Una serie sensorial y muy cinematográfica, que sigue el deambular de una joven afligida. Ella es parte de la juventud dorada argentina y no sabemos si amarla u odiarla”, se apunta en la nota de dirección.

Aislada en España, Sofía (Clara Lago) debe regresar a Argentina cuando su padre muere y la convocan sus hermanos, Ignacio y Andrés, en la piel de los actores argentinos Mike Amigorena y Esteban Pérez. La joven millonaria e influencer, que vivía una vida de fiestas nocturnas y costosas compras en tiendas, tiene que definir las acciones de la empresa familiar y votar frente a la mesa de empresarios. Esto desemboca en una rivalidad familiar y emocional con ella misma.

Recién estrena la primera temporada, pero ya está confirmada la segunda. Los primeros diez episodios de “Limbo” se trabajaron al inicio por reuniones de Zoom durante la cuarentena por el COVID-19 en Argentina, informó el medio cultural iberoamericano TTV News.

En la carrera de los actores argentinos, Amigorena y Pérez, “Limbo” significó una experiencia divertida y de crecimiento internacional. Durante una entrevista, resaltaron que los mejores momentos del rodaje fueron los finales del día de filmación, pues los directores, los artistas y el equipo técnico se reunían fuera del set para pasar tiempo juntos en un bar o jugando fútbol mixto en una cancha local.

“Este trabajo tuvo la singularidad de haber conocido a un equipo hermoso”, dijo Esteban Pérez. “Cuando me refiero a trabajo, no solo hablo de lo que plantea la plataforma de Star+ con la producción, sino del grupo humano. De haber trabajado con esta bestia de actriz (en referencia a Clara Lago), y con Mike. Significa eso. Esta serie tiene el lugar de una gran anécdota preciosa, la experiencia ‘Limbo’”.

“Una experiencia de aprendizaje y de cariño por el otro. De trabajo del otro”, comentó Mike Amigorena, quien también rió durante la entrevista, cuando contaba que no pudo asistir a Canneseries por funciones de teatro que cruzaban con su agenda. “No es muy común (formar un familia en la producción). Todos tirando por el mismo lado con un profesionalismo internacional”, agregó.

Clara Lago ("Tengo ganas de ti") y Andrea Frigerio ("Poné a Francella") actúan durante una escena de la serie de Star+, "Limbo".

CANNESERIES

“Limbo” compitió en abril en las categorías de mejor serie, mejor actuación, premio especial a interpretación, mejor guion, mejor música, premio del jurado joven y premio del público a la mejor serie. Durante el festival, se proyectaron los primeros tres capítulos de la serie, la cual tuvo buena crítica.

El equipo de "Limbo" posa en la alfombra rosada de Canneseries. (De izquierda a derecha) El director musical Sergei Grosny, la directora Fabiana Tiscornia, las actrices Clara Lago y Andrea Frigerio, el actor Esteban Pérez, la directora Agustina Macri y el actor Enrique Piñeyro.

“Ir a Canneseries fue espectacular. Además, la serie fue la única latinoamericana seleccionada en la competencia. Había gran cantidad de series muy disímiles entre sí, pero ‘Limbo’ era como una bandera bastante concreta, en este caso, hecha en Europa y España”, comentó Esteban Pérez.

“Aunque no nos llevamos el premio, Esteban pudo deslumbrar con sus dotes como bailarín en la fiesta final”, bromeó Clara Lago sobre la gala de Canneseries a la que asistieron, mientras sus compañeros reían.

