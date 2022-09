Aunque no han faltado las comparaciones con “The Office” por el formato de ‘mockumentary’ en el que es narrada, esta comedia tiene muchos méritos propios que la han convertido en una de las favoritas de la temporada. La protagonista, una maestra de una precaria escuela en Filadelfia, con un alumnado mayoritariamente afroamericano, nos guía a través del humor a conclusiones vitales sobre algo tan venido a menos estos días como la verdadera vocación y el interés por el prójimo.

Abbott Elementary- Star Plus

Protagonizada por Michael Keaton, la historia comienza cuando una empresa desencadena la peor epidemia de drogas en la historia de los Estados Unidos. Navegando entre la ficción y la realidad, esta producción logra un retrato preciso y muy actual de cómo cuando las autoridades descuidan su labor de fiscalizar, el más perjudicado siempre será el ciudadano. Son ocho capítulos que no tienen pierde bajo ningún argumento.

Dopesick- Star Plus

Lizzo’s Watch Out For The Big Grrrls- Prime Video

