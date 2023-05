Una denominada “nepo baby” que nació rodeada de talento y hoy trabaja por hacerse un nombre propio en la industria. La actriz y modelo Lily-Rose Depp (24) se involucró en el elenco de la nueva serie de HBO Max “The Idol” al lado de Abel ´The Weeknd´ Tesfaye. El proyecto dirigido por Sam Levinson promete ser el gran papel para la hija de Jhonny Depp (“Piratas del Caribe”) e impulsar su carrera actoral en Hollywood. ¿Podrá lograrlo?

Nacida el 27 de mayo de 1999 en la ciudad de Neuilly-sur-Seine (Francia), Lily-Rose es la primera hija que tuvo la pareja conformada por Depp y la modelo francesa Vanessa Paradis. Para el año 2022, nació su hermano John “Jack” Christopher Depp III. De esta manera, la joven siempre estuvo envuelta en el mundo del arte y del espectáculo gracias a sus padres.

“Sé que mi infancia no se parecía a la de todo el mundo, y es algo muy particular con lo que hay que lidiar, pero también es lo único que conozco. Es diferente experimentarla de primera mano en lugar de hacerlo por delegación. “pongo que es algo con lo que he tenido que hacer mi propio camino”, dijo.

Inicios como modelo

Antes que la actuación, Lily-Rose Depp empezó su trabajo en la industria siendo modelo. La joven debutó a los 16 años en el modelaje al posar para la revista australiana Oyster en abril de 2015. Pero, la gran oportunidad de convertirse en un rostro importante llegó tan solo tres meses después.

La importante casa de modas Chanel la contrató para modelar en su pasarela. Desde ese momento, empezó a ser denominada una de las “nepo baby” del mundo del modelaje, término relacionado a aquellos hijos que consiguen puestos importantes al tener un padre reconocido en la industria. “Internet parece preocuparse mucho por ese tipo de cosas. La gente va a tener ideas preconcebidas sobre ti o sobre cómo llegaste allí, y definitivamente puedo decir que nada te va a conseguir el papel excepto ser el adecuado para el papel”, dijo a Elle sobre ser llamada una “nepo baby”.

En la misma entrevista, Depp aseguró que este término está más vinculado a las mujeres y el público está más preocupado “por quién es tu familia que por quien toma de verdad las decisiones. Tal vez pongas tu pie en la puerta, pero todavía hay mucho trabajo que viene después de eso”.

Pese a todo, Lily-Rose continuó trabajando con la casa de moda y llegó a, incluso, convertirse en musa del famoso diseñador Karl Lagerfeld. En el año 2020, Depp volvió a ser su imagen para la colección “Balade en Méditerranée” y elogió a la directora creativa Virginie Viard. “La adoro. Tiene una elegancia y una gracia que son muy características de la mujer Chanel. Es evidente en todo lo que hace”, aseguró la modelo.

Demostrar el talento

“Creo que tengo que trabajar el doble para demostrar que no soy solo un apellido”, es la frase que más repite Lily-Rose Depp porque, siendo completamente sinceros, las personas que tienen padres tan famosos Johnny Depp y Vanessa Paradis pueden ser criticados por “nepotismo” y tener preferencia al momento de una audición. Pero, a diferencia de lo que se podría pensar, la propia Lily-Rose ha recalcado que “no te van a contratar solo porque tu nombre quede bien en el póster”.

Entrando directamente a su debut en la actuación, Lily-Rose tiene una carrera en ascenso dentro de Hollywood. La joven tuvo su primer papel en la película “Tusk” en el año 2014. Como se conoció, el director Kevin Smith, y padre de su amiga Harley Quinn Smith, hizo este papel especialmente para Depp.

Un par de años después se unió al elenco de “Yoga Hosers”, el spin-off de “Tusk”, donde participó al lado de su amiga Harley. Ese mismo 2016, interpretó a Isadora Duncan en “La Danseuse” y a Kate Barlow en “Planetarium”, donde Lily-Rose compartió pantalla junto a Natalie Portman. Para el 2018, protagonizó “A Faithful Man” junto a Louis Garrel y Laetitia Casta.

El reconocimiento a su trabajo llegaría en el 2019 con su breve pero poderosa interpretación de Catalina de Valois en “El rey”, inspirada en diversas obras de William Shakespeare y dirigida por David Michôd. En aquella oportunidad, Lily-Rose Depp trabajó con estrellas como Timothée Chalamet, Sean Harris, Robert Pattinson y Ben Mendelsohn.

Estelar en “The Idol”

Lo que le faltaba dentro de su carrera como actriz era formar parte de una gran producción para streaming. Finalmente, en junio de 2023, completará ese pendiente. Lily-Rose Depp dará vida a Jocelyn, una estrella del pop en ascenso que inicia una perturbadora relación con Tedros –interpretado por The Weeknd-, el enigmático propietario de un club nocturno de Los Ángeles y, además, líder de una secta moderna. Esta sórdida historia de amor en Hollywood ficticio busca profundizar en las profundidades de la industria musical y cómo es la exigencia con las estrellas.

El pasado lunes 22 de mayo, Lily-Rose Depp se hizo presente en el prestigioso Festival de Cannes 2023 para la proyección de los dos primeros episodios de “The Idol”; evento en el cual también estuvo su padre para la presentación de su nueva película “Jeanne du Barry”. Según el reporte de diversos medios que estuvieron presentes en el evento, la nueva serie creada por Sam Levinson y protagonizada por Lily-Rose Depp junto a The Weeknd fue elogiada por el público. Esto difiere de lo esperado debido a la gran polémica que se armó alrededor de la producción de HBO Max.

Cabe recordar que el rodaje de “The Idol” fue catalogado como “agotador y caótico” con “divisiones entre el círculo íntimo de Levinson y el personal de producción”, según un reportaje publicado por The Rolling Stones. Asimismo, en el informe se mencionó que la serie es una “auténtica locura llena de sexo”. “Es como una fantasía de violación que podría tener cualquiera de los hombres tóxicos que salen en la serie”, precisó a dicho medio uno de los integrantes de la producción.

Después del escándalo, la propia Lily-Rose Depp salió en defensa de Sam Levinson y aclaró que es “el mejor director” con el que ha trabajado y que sus “aportes y opiniones han sido muy valoradas” durante el rodaje. En el estreno de “The Idol”, la actriz precisó que no había tenido oportunidad de estar involucrada en las conversaciones de la producción en trabajos anteriores, y por ello, “sintió que “The Idol” le había “dado el privilegio de crear este personaje, desde dentro hacia fuera y desde fuera hacia dentro”.

El domingo 4 de junio es la fecha elegida para el estreno de la serie. Al lado de The Weeknd y bajo de la dirección de Sam Levinson, Lily-Rose Depp intentará demostrar que su talento es el que la ha llevado a protagonizar esta nueva y prometedora ficción de HBO Max.

Películas y series en streaming donde participa Lily-Rose Depp

Título Plataforma de streaming “Tusk” (2014) Disponible para comprar en Apple TV+ “Yoga Hosers” (2016) Disponible para comprar en Apple TV+ “La bailarina” (2016) Disponible para alquilar/comprar en Apple TV+ “Planetarium” (2016) Disponible para alquilar/comprar en Apple TV+ “El Rey” (2019) Netflix “Última noche” (2021) Netflix “Instintos ocultos” (2021) HBO Max y Prime Video “Crisis” (2021) HBO Max





