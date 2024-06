Los fans del universo de “Game of Thrones” y “House of the Dragon” esperaron con ansias el estreno de la segunda temporada de la serie de Max para seguir viendo el creciente conflicto entre la Casa Targaryen y la Casa Hightower. La lucha de poder, la pasión y la lujuria siguieron en el primer episodio del domingo, que da pase a una declaración de guerra en el próximo capítulo 2.

“House of Dragon 2″ es la precuela de la aclamada serie “Juego de Tronos” (“Game of Thrones”), que se basa en el libro “Fuego y Sangre” de George R.R. Martin. La serie se centra en la historia de la Casa Targaryen, una dinastía de reyes y reinas que gobernaron el continente de Westeros siglos antes del nacimiento de Daenerys Targaryen.

El primer episodio de “House of the Dragon 2″ llamado “A son for a son” (”Un hijo por un hijo”) estrenó el domingo 16 de junio, así como se lanzarán los demás capítulos, y con ello incentivo la polémica entre los fanáticos de la serie.

(Cuidado, el siguiente texto contiene spoilers)

“House of the Dragon 2″: Teaser de los próximos episodios

“House of the Dragon 2″: ¿Qué sucederá en el episodio 3?

El primer episodio pintó las líneas divisorias entre las casas de los dragones. Por un lado, los llamados los Negros, facción dirigida por Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy), están apartados del castillo real, mientras que los Verdes, grupo liderado por Alicent Hightower y su hijo, el rey Aegon II Targaryen, discuten cómo quedará su relación con sus oponentes.

De acuerdo con el avance especial de los próximos capítulos, Max anunció algunos momentos clave del capítulo 2. Debido a que, en el final del primer episodio el hijo de Aegon II Targaryen es asesinado, entonces lo siguiente será ver su reacción. Esta se resume en una escena donde dice: “¡Los mataré! Declaro la guerra”, dice.

Otros momentos importantes que se esperan en el capítulo 2 de “House of the Dragon 2” son:

Lo más próximo es una visita de Daemon Targaryen al castillo del Rey Aegon II. Esto ocurre tras una discusión con su esposa Rhaenyra, quien lo acusa de hacer un mal trabajo tras el asesinato del hijo del rey.

“La Tierra de los Ríos es la llave de la guerra y Harrenhal es la llave de la Tierra de los Ríos”, dice Sir Criston Cole. Se avecina una estrategia donde estaría involucrada la Casa Velaryon de loa navegantes y quienes forzaron una alianza con la princesa Rhaenyra tiempo atrás.