Después de muchos años sin noticias de ellos, Wallace & Gromit están de regreso con una nueva aventura titulada “Vengeance Most Fowl”. El querido dúo de Aardman Animations se prepara para volver a la pantalla grande, y ya podemos disfrutar del primer adelanto de esta película tan esperada.

Tráiler oficial

Fecha de estreno en Netflix

La espera terminará el 3 de enero de 2025, cuando “Vengeance Most Fowl” llegue a Netflix. Esta película promete traer la misma magia que ha encantado a los seguidores de Wallace & Gromit durante décadas, con una nueva historia repleta de humor, ingenio y un toque de nostalgia.

Wallace & Gromit: su regreso en 2025

El 2025 será un año especial para los amantes de la animación, pues Wallace & Gromit estarán de vuelta tras 19 años de ausencia. “Vengeance Most Fowl” será su nueva entrega, dirigida por Nick Park, el creador original de los personajes, junto a Merlin Crossingham. La última vez que vimos a estos personajes en el cine fue en 2006 con “The Curse of the Were-Rabbit”, que se llevó el premio Óscar a la mejor película animada.

Esta nueva aventura llegará a Netflix el 3 de enero de 2025, justo después de las fiestas navideñas, ofreciendo una dosis de nostalgia y entretenimiento para grandes y pequeños.

Un tráiler lleno de sorpresas

El tráiler de “Vengeance Most Fowl” ya está disponible, y nos adelanta una trama llena de giros inesperados. En el adelanto, vemos a Wallace probando su más reciente creación, un “gnomo inteligente”, que pronto comienza a actuar de manera extraña, generando más problemas de los que soluciona. Mientras tanto, Gromit sospecha que un viejo enemigo ha regresado: el infame Feathers McGraw, el pingüino ladrón de “The Wrong Trousers”.

Ficha técnica de “Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl”

Título: Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

Fecha de estreno: 3 de enero de 2025

3 de enero de 2025 Plataforma de lanzamiento: Netflix

Netflix Género: Animación, Aventura, Comedia

Animación, Aventura, Comedia Dirección: Nick Park, Merlin Crossingham

Nick Park, Merlin Crossingham Productora: Aardman Animations

Aardman Animations Guion: Nick Park, Mark Burton

Nick Park, Mark Burton Reparto de voces: Peter Sallis (Wallace), [a confirmar (Gromit y otros personajes)]

Peter Sallis (Wallace), [a confirmar (Gromit y otros personajes)] Duración: A confirmar

A confirmar País: Reino Unido

Reino Unido Distribución: Netflix

Netflix Premios anteriores de la franquicia: Óscar a Mejor Película Animada por The Curse of the Were-Rabbit (2006)

