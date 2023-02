Durante las tres temporadas de “Sex Education”, la pareja de amigos (o algo más) Maeve (Emma Mackey) y Otis (Asa Butterfield), se ganaron el corazón de la audiencia de la serie juvenil británica de Netflix. Pero parece que el romance podría terminar en la cuarta temporada, pues la actriz rechazó la posibilidad de continuar en una quinta entrega tras el final de filmación de la cuarta temporada, que aún no tiene fecha de estreno.

En “Sex Education”, Emma Mackey interpreta al personaje de Maeve Willey, una joven feminista con un pasado familiar difícil que se enamora de Otis Milbum (Asa Butterfield), quien se ha convertido en el consejero sexual del colegio sin intensión de serlo.

La serie ha cautivado tanto a la audiencia, que le valió un premio BAFTA a Emma Mackey, como ‘actriz emergente’ por votación del público, este domingo 19 de febrero durante la ceremonia de premiación en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

Emma Mackey ganó el premio BAFTA.

Tras el evento, la prensa de Radio Times consultó a la estrella de 27 años si continuaría en una siguiente temporada de “Sex Education” después del estreno de la cuarta entrega. “¿Temporada 5?”, respondió Mackey. “¡Acabo de terminar la cuarta la semana pasada! (...) No, no creo que esté en la temporada 5. Me he despedido de Maeve”.

Antes, la actriz comentó que estaría en menos escenas de la cuarta temporada de la serie y que estaba entusiasmada por el estreno. “¡La historia se siente muy familiar! Y es un poco más esporádico, porque tenemos más personajes. Así que hay... No estoy en esto tan consistentemente. (...) Pero estamos en medio de la filmación, y estoy emocionada de estar de regreso”, comentó a la prensa.

Ncuti Gatwa, Emma Mackey y Asa Butterfield son Eric, Maeve y Otis en la comedia de Netflix, "Sex Education".

“Y sí, estoy intrigada por saber qué va a pasar en la serie, porque tampoco lo sé. También me estoy enterando a medida que avanzamos. ¡Así que será divertido!”, agregó.

Por su parte, Ncuti Gatwa, el nuevo actor de la próxima serie de BBC y Disney+, “Doctor Who”, y una de las estrellas de “Sex Education”, también había anunciado su última participación en la cuarta temporada de la comedia juvenil de Netflix.

“Último día. Última vez. Adiós, gracias por todas las lecciones y por toda la fuerza”, dijo Gatwa en una publicación desde su cuenta de Instagram, donde se refirió al su personaje, Eric, en la serie.

