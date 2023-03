El 9 de febrero, Netflix estrenó los primeros cinco episodios de la cuarta temporada de “You”, y este 9 de marzo, hará lo propio con los capítulos restantes.

Bajo una nueva identidad, el ahora profesor de literatura Jonathan Moore (Joe Goldberg) trata de escapar de su pasado asesino. Sin embargo, un acosador desconocido lo acecha y amenaza con descubrirlo ante el mundo.

Joe Goldberg (Penn Badgley) en una escena de la cuarta temporada de "You". Foto: Netflix

Con el correr de los episodios, Joe Goldberg (Penn Badgley) se ha envuelto en un nuevo crimen del que no fue autor, se convirtió en cómplice de un segundo muerto para apoyar a Kate (Charlotte Ritchie), la chica que le gusta y finalmente descubrió que Rhys (Ed Speleers) es su acosador.

¿Quién es Rhys en “You”?

Rhys es el único miembro de su grupo de amigos ultra elegantes con antecedentes de clase trabajadora. Rhys nació en la pobreza de una madre soltera, lo que lo convierte en un “espíritu afín” para Joe, le dijo Speleers a Netflix en febrero pasado. Sin embargo, a diferencia de Joe, Rhys se enteró de que era hijo de un duque y cambió su vida. Rhys conoció a sus mejores amigos actuales, como la vendedora de arte Kate (Charlotte Ritchie) y el canalla académico Malcolm (Stephen Hagan), en Oxford. Estos amigos perdonan a Rhys, quien fue arrestado varias veces cuando era joven, por su “pasado accidentado”, como lo llama Speleers.

Penn Badgley como Joe Goldberg y Ed Speleers como Rhys en el episodio 410 de "You". Foto: Netflix

¿Quién es Rhys realmente?

Nadie es exactamente lo que parece en “You”, incluido Rhys. Más allá de su personalidad como un maravilloso amigo de los ricos y un mesías político, el nuevo amigo de Joe también es un intrigante homicida. Rhys es el asesino devorador de ricos.

La identidad de Rhys se revela en el final de la Parte 1, “El zorro y el sabueso”, cuando el grupo de amigos de la temporada 4 se esconde en la campiña inglesa del asesino en serie.

Rhys secuestra a Joe y Roald (Ben Wiggins), los atrapa en las “intestinas secretas” de la mansión y finalmente prende fuego al espacio parecido a una mazmorra.

Durante su gran discurso de revelación a Joe, Rhys da una pequeña idea de sus motivos. Él dice que matar a Roald resultará en “una pequeña mierda menos malcriada y violenta en esta Tierra”.

Speleers disfrutó hacer de supervillano. “Amo a los héroes. Pero siempre me ha gustado el villano”, dijo. “Fue un gran momento para mí porque todo ha estado burbujeando debajo de la superficie durante todos estos episodios, y luego, de repente, los grilletes se sueltan”.

Ed Speleers como Rhys junto a Penn Badgley como Joe Goldberg en el episodio 410 de "You". Cr. Foto: Netflix

¿Qué pasará con Joe en esta segunda parte?

En una entrevista con el programa “LIVE with Kelly and Ryan”, Penn Badgley habló sobre esta pronta entrega: “Será una segunda parte bastante diferente. Esta nueva parte hará que la primera entrega tenga sentido”.

En esta misma charla, al ser consultado sobre el final de esta segunda parte, el actor dijo que la gente se preguntará realmente si habrá una quinta temporada.

Penn Badgley como Joe Goldberg en una escena de "You 4". Foto" Netflix.

¿Habrá quinta temporada de “You”?

Hasta el momento, ni Netflix ni Penn Badgley han confirmado una nueva temporada de “You”. Sin embargo, en una entrevista concedida por el actor al podcast Happy Sad Confused, este dijo: “Firmé un contrato de seis años desde el principio. Así que podrían hacer dos más si quisieran. Creo que si hay otra temporada, será una”.

Asimismo, Sera Gamble, co-creadora de “You” dijo antes del estreno de la tercera temporada que “Definitivamente podríamos seguir a Joe durante varias temporadas más... creemos en el mundo que Caroline (Kepnes, quien escribió los libros en los que se basa la serie) nos dio y creemos en estos personajes, solo sabemos que seguirán encontrando cosas realmente jodidas en las que meterse”.

Fecha de estreno de “You 5″

Basándonos en el tiempo que pasó entre el estreno de la tercera y la cuarta temporada, es decir, casi año y medio, calculamos que la quinta entrega de “You” estaría estrenándose en Netflix aproximadamente entre marzo y julio de 2024.

Cabe destacar que Caroline Kepnes, autora del libro “You” en el que se basa la serie de Netflix, lanzará el 25 de abril de 2023: “For You and Only You”, una novela escrita desde el punto de vista de Joe Goldberg. Esto haría suponer que una posible quinta temporada se base en esta publicación.

Portada de "For You And Only You", de Caroline Kepnes.

DATO -La cuarta temporada de "You" está dividida en dos partes. Los primeros 5 capítulos ya están disponibles en Netflix y los otros cinco serán estrenados el 9 de marzo.

