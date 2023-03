El gigante del streaming Netflix está en constante renovación de su catálogo de contenido. Para evidenciar el éxito de sus nuevos títulos, el servicio revela semanalmente cuáles han sido las series y películas que pertenecen al Top 10 al acumular millones de horas de visualización. Para esta semana, la cinta “Tenemos un fantasma”, la tercera temporada de “Outer Banks” y la producción mexicana “Tríada” encabezan el importante ranking en sus distintas categorías.

Sin embargo, estos no son los únicos proyectos que han logrado acaparar la atención de los suscriptores del servicio durante la última semana. Conoce aquí nuestro repaso por los lanzamientos más vistos en Netflix entre el lunes 27 de febrero y el domingo 5 de marzo, a nivel global.

En esta última semana, la película “Tenemos un fantasma” obtiene el primer puesto del Top 10 al acumular 42.6 millones de horas en visualizaciones por parte de los suscriptores del servicio de streaming. A continuación, se ubican las cintas “The Strays”, “The Condemned”, “R.I.P.D.” y “Bad Boys for Life” con Will Smith y Martin Lawrence.

Mientras que la comedia romántica “Tu casa o la mía” (“Your Place or Mine” en inglés) con Ashton Kutcher se posiciona en el sexto lugar y acumula 7.5 millones de horas visualizadas esta última semana. La lista es completada por “This Is Where I Leave You”, “The Hunger Games”, “The Hangover: Part III” y la cinta infantil animada “Paw Patrol: The Movie”.

(Foto: Netflix)

Por el lado de las series en inglés, la tercera temporada de la producción televisiva “Outer Banks” con Chase Stokes y Madelyn Cline tiene el primer puesto del Top 10 con 99 millones de horas en visualización. En tanto, la segunda entrega del drama “Sex/Life”, “Perfect Match”, “Outer Banks: temporada 1″ y la docuserie “Murdaugh Murders: A Southern Scandal” continúan en la lista.

Siguiendo con la tendencia, la segunda temporada de “Outer Banks” se coló en el sexto puesto del ranking y “Formula 1: Drive to Survive: temporada 5″ en el séptimo. Los últimos tres lugares son para la primera parte de “Sex/Life”, “Merlina” y “Next in Fashion: temporada 2″.

(Foto: Netflix)

Netflix considera, además, las películas en idioma no inglés dentro de su Top 10 global. En esta semana, el filme “Tonight You’re Sleeping with Me” acumuló 12.1 millones de horas en visualización por parte de los suscriptores y se posicionó en el primer lugar de la lista. “Love at First Kiss”, “Call Me Chihiro”, “Unlocked”, “Waltair Veerayya” y “10 Days of a Good Man” son las siguientes cintas en el ranking.

En tanto, la película nominada a 9 importantes categorías de los Premios Oscar 2023 “All Quiet on the Western Front” también se mantiene dentro del Top 10 con 4.2 millones de horas visualizadas. “Black Crab”, “Carandiru” y “Viking Wolf” ocupan los últimos lugares.

(Foto: Netflix)

En relación a las series más vistas de habla no inglesa a nivel global, la producción mexicana “Tríada” protagonizada por Maite Perroni se posiciona en el primer lugar con 39.6 millones de horas en visualización. Las temporadas 1 y 2 de “Wrong Side of the Tracks”, “Crash Course in Romance” y “Mr. Queen” se ubican en las primeras posiciones del ranking.

A continuación, está el programa de competencia “Physical: 100″ y el reality de citas “Too Hot to Handle: Germany”. Mientras que “La Reina del Sur: temporada 3″, “Monique Olivier: Accessory to Evil” y “The Law According to Lidia Poët” completan la lista.

(Foto: Netflix)

¿Cuáles son las producciones más vistas en Perú?

El gigante del streaming también incluye en el Top 10 a las películas y series más vistas por cada país. En el caso de Perú, entre el lunes 27 de febrero y el domingo 5 de marzo, la cinta con mayor número de horas en reproducción fue “Tenemos un fantasma” que tiene como protagonistas a Anthony Mackie, David Harbour y Jahi Winston. En los siguientes lugares están “Los condenados”, “Bad Boys para siempre”, “IDentidad desbloqueada” y “Eres tú”.

La importante lista es completada por “Lágrimas del sol”, “Esta noche duermes conmigo”, “Venganza”, “La vida secreta de tus mascotas” y, por último, se ubica el drama coreano “Me llamo Chihiro”.

(Foto: Netflix)

En relación a la categoría de series más vistas en Perú, el k-drama “Mr. Queen” con Shin Hye-sun y Kim Jung-hyun obtuvo el primer lugar de la importante lista y permanece durante tres semanas en el Top 10. En tanto, el segundo puesto es para la tercera temporada de “La Reina del Sur” y el tercero es para la producción mexicana “Tríada” con Maite Perroni.

“Hasta que la plata nos separe”, “Pablo Escobar, el patrón del mal”, “Curso intensivo de amor”, la temporada 2 “Entrevías”, “Pasión de Gavilanes”, “El final del paraíso” y, al final del ranking, está la primera entrega de “Entrevías”.

(Foto: Netflix)

