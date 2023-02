En el año 1995, se estrenó la novela mexicana “María la del barrio”, protagonizada por la actriz y cantante Thalía. Tiempo después, la producción de Televisa se convirtió en todo un éxito entre los televidentes. En ese sentido, además de la protagonista, una de las actuaciones más recordadas es la de Itatí Cantoral por el papel de antagonista como Soraya Montenegro.

La hija del músico Roberto Cantoral y de la actriz Itatí Zucchi nació el 13 de mayo de 1975 y empezó su carrera actoral desde muy joven. Su debut se dio en el año 1986 con el programa de televisión “La telaraña”.

Posteriormente, Itatí Cantoral se inscribió en el Centro de Educación Artística de Televisión (CEA). Una vez que egresó, fue llamada por el productor Emilio Larrosa para formar parte de la segunda entrega de telenovela “Muchachitas” con el personaje de Lucía Aguilera. Después es incluida en el elenco de “La pícara soñadora”.

Al demostrar el talento que tenía, la actriz logra ingresar a la telenovela “De frente al Sol” y “Dos mujeres, un camino” con el papel de Graciela Toruño.

¿Cómo llegó a “María la del barrio”?

La nueva versión de “Los ricos también lloran”, “María la del barrio” fue producida por Televisa con la actuación de Thalía, Fenando Colunga y, claramente, Itatí Cantoral. Ella hizo la audición para el papel y fue aceptada en el proyecto gracias a su esfuerzo.

Los televidentes recuerdan a la actriz por su línea “Maldita lisiada”. En conversación con W Radio, Itatí reveló que la frase no fue algo que nació en el momento, sino ya estaba escrita en el guion. “Fui dirigida por Beatriz Sheridan. Yo tenía en aquella época 20 años, entonces era bastante joven, entonces no tenía ese... ni me dejaban tampoco cambiar los textos”, dijo en esa entrevista.

Itatí Cantoral como Soraya Montenegro en "María la del barrio". (Foto: Televisa)

“Si lo hubiera planeado, como he planeado otros éxitos de mi carrera y no se me han dado tal cual. O sea, tú puedes planear muchas cosas y entregar muchas cosas y todo, pero la última palabra que te da ese hit, ese éxito que te distingue de los demás, sí es un halo divino”, agregó Cantoral.

¿Cuáles fueron los siguientes trabajos de Itatí Cantoral?

Tras salir de la famosa telenovela “María la del barrio”, Itatí continuó forjando su carrera como actriz. Es así que se unió a Telemundo para grabar la telenovela “El alma herida” junto a Francisco Gattorno. También tuvo participación en “La viuda de Blanco”, “Tiempo final”, “Hasta que el dinero nos separe”, “Amores con trampa” y “El chema”.

La actriz, además, sorprendió al participar en un especial de la famosa serie “Orange is the new black”. Ella se unió con el mismo personaje de Soraya Montenegro y entretuvo a los televidentes con su interpretación.

Para el 2019, Itatí Cantoral interpretó a Silvia Pinal en la serie autobiográfica de Televisa “Silvia, frente a ti” que contiene 26 episodios. Al año siguiente, participó en la producción “La mexicana y el güero” como Andrea Ibarrola ´la mexicana´.

¿En qué trabaja ahora Itatí Cantoral?

Hace poco, la actriz Itatí Cantoral retomó su paso por la pantalla grande. En diciembre de 2022, protagonizó la película “Mi suegra me odia”, dirigida por Andrés Feddersen y coprotagonizada por Loretto Bernal, Jerry Velazquez y Alexis de Anda.

El año pasado fue convocada por dos plataformas de streaming. En primer lugar, fue parte del melodrama mexicano “Donde hubo fuego” para la plataforma de streaming Netflix. También estuvo en el programa “Divina comida” de HBO Max.

¿De qué trataba “María la del barrio”?

La telenovela de Televisa seguía la historia de María Hernández (Thalía), una joven pobre que vivía en las afueras de la ciudad. Sin embargo, su madrina –quien la cuidaba- fallece y ella queda a cargo del cura del pueblo. Para cumplir con el encargo, él lleva a María a trabajar como sirvienta de una familia adinerada. Allí se enamorará de Luis Fernando (Fernando Colunga), el hijo de su jefe. Ella luchará contra Soraya Montenegro (Itatí Cantoral) por el amor de este hombre.

¿Quiénes conformaban el elenco de “María la del barrio”?

La telenovela de “María la del barrio” tenía como protagonista a la cantante Thalía con el personaje de María Hernández. Ella estaba acompañada por los actores Fernando Colunga y Ricardo Blume, entre otros.

Esta es la lista completa de los actores de “María la del barrio”:

Thalía como María Hernández Rojas

Fernando Colunga como Luis Fernando de la Vega Montenegro

Irán Eory como Victoria Montenegro de de la Vega

Ricardo Blume como Don Fernando de la Vega

Itatí Cantoral como Soraya Montenegro

Héctor Soberón como Vladimir de la Vega Montenegro

Meche Barba como Guadalupe ´Lupe´ Linares

Silvia Caos como Calixta Popoca

Aurora Molina como Casilda Pérez

Tito Guízar como Padre Honorio

¿Dónde ver “María la del barrio” en streaming?

La famosa serie mexicana de Televisa se emitió en el año 1995. Actualmente, los 90 capítulos de la producción pueden ser vistos a través del servicio de streaming ViX.

