El sumergible Titán de la compañía OceanGate desapareció el último domingo mientras descendía en el mar en búsqueda de los restos de la famosa embarcación Titanic, la cual se hundió en 1912 en el océano Atlántico. El último jueves, las autoridades han dado por muertos a los cinco tripulantes del pequeño submarino. En medio de esta búsqueda, el nombre del cineasta James Cameron acaparó titulares tras recordarse que él había emprendido 33 expediciones para ver el Titanic de cerca. Pero, en una de ellas quedó atrapado durante 16 horas en el fondo del mar.

Antes de involucrase en el proyecto de “Titanic” (1997), el reconocido director de cine decidió bajar a la profundidad del mar para ver de cerca la embarcación. Sin embargo, en una de las expediciones, el plan no salió como lo esperado. ¿Qué es lo que sucedió? A continuación, te lo contamos.

“Regreso al Titanic” (2020) (Foto: National Geographic)

¿Cómo James Cameron quedó atrapado en su misión para ver el Titanic?

El youtuber mexicano Alan Estrada, conocido por su canal “Alanxelmundo”, se involucró en la segunda misión de OceanGate para ver de cerca al Titanic, la cual se realizó a mediados del 2021. Meses después de compartir su experiencia en la expedición en YouTube, fue invitado por el presentador Yordi Rosado para comentar más detalles al respecto.

Durante su conversación, Estrada contó que era consciente del riesgo que estaba tomando al unirse a la expedición porque la empresa les entrega un documento donde se especifican esos detalles. El día que les tocaba bajar a la profundidad del mar, el youtuber se topó con uno de los chicos que también se unió a la misión y este le dijo: “¿sabes que lo que acabamos de hacer es increíblemente riesgoso no?”.

Segundo después, esa misma persona –cuya identidad no se ha revelado- le contó a Alan Estrada que el cineasta James Cameron había quedado atrapado en el fondo del mar por una corriente; según había leído en el libro del director de cine. “Ahí abajo hay corrientes de agua. James Cameron ha bajado 33 veces y una corriente de agua los atrapó en contra de la popa del Titanic y estuvieron ahí 16 horas hasta que el agua se desviara porque no podían salir”, aseguró.

Lo peor que puede sucederle a un sumergible como el de OceanGate es que se quede atrapado con algún objeto y no pueda salir a flote. “(Si eso sucede) no hay forma de que alguien baje a rescatarte. Son 3.800 metros. No hay otro sumergible en el mundo que pueda bajar a rescatarte y si lo hay, está lo suficientemente lejos para que tú te mueras antes (…) Eso puede explotar”, reveló.

Películas en streaming sobre el hundimiento del Titanic

Título Sinopsis Plataforma de streaming “Titanic” (1997) “Titanic” narra la historia del joven artista Jack Dawson (Leonardo DiCaprio), quien gana un pasaje para viajar a América en el transatlántico más ‘grande y seguro’ llamado Titanic. Abordo, conoce a Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet), una joven que pertenece a una familia adinerada y está comprometida con un millonario. Pese a tenerlo todo en contra, ambos se enamoran durante el viaje; y deberán superar varios impedimentos por parte de la familia de ella. Star+ “Regreso al Titanic” (2020) El documental “Regreso al Titanic” de Tom Stubberfield registra las primeras inmersiones tripuladas al Titanic en casi 15 años. Esta producción revela nuevas imágenes sobre una nueva descomposición y, además, arrojan luz sobre el futuro del barco. Disney+ “Misterios del Titanic” (2003) En esta documental, el director de “Titanic” (1997), James Cameron, explora el naufragio de la embarcación Titanic por dentro y por fuera con ayuda de un equipo de historiadores, cineastas y científicos. Netflix “El hundimiento del Titanic” (1953) Julia Sturges (Barbara Stanwyck) decide abordar el Titanic junto a sus hijos Annete y Norman para alejarlos de la vida superficial y arrogante en la que los había sumergido su esposo millonario Richard Ward Sturges (Clifton Webb) y establecerse en Estados Unidos. Aunque, al último minuto, su pareja logra subir a la lujosa embarcación. En esa travesía, el caos se desatará. Compra o alquiler en Google Play “Titanic II” (2010) La película de Shane Van Dyke sigue a la joven enfermera Amy Maine (Marie Westbrook), quien aborda un crucero moderno bautizado como “Titanic II” que seguirá la ruta de su antecesor; pero, respetando las medidas de seguridad. Aunque, en medio de su navegación, un geólogo detecta el derrumbe de un glacial en Groenlandia que tiene grandes dimensiones y debe advertir a la tripulación. Prime Video

"Titanic" (1997). (Foto: Paramount Pictures)





MIRA MÁS EN EL INSTAGRAM DE SALTAR INTRO