Nicolas Cage, el actor californiano con una extensa y diversa carrera en Hollywood, enfrenta una paradoja en su trayectoria. A pesar de ser reconocido por sus notables actuaciones en películas como “Leaving Las Vegas” y “Lord of War”, y también por enfrentar críticas desfavorables en proyectos como “Ghost Rider”, su presencia en el mundo del cine es innegable.

En una reciente entrevista concedida al periódico The Guardian con motivo de su último proyecto, “Dream Scenario”, Cage ha abordado un tema que lo ha perseguido a lo largo de su carrera: la “memeficación”. Las redes sociales se han deleitado en convertir sus actuaciones, a veces extravagantes, en material de burla constante.

Cage, consciente de su condición de blanco de memes, no oculta su frustración ante este fenómeno. Comenta que en la era actual, cualquiera puede volverse famoso, ya sea el individuo que tropezó en el supermercado o la pasajera que tuvo una crisis en un avión. En sus propias palabras: “Quizá haya sido el primer actor que pasó por una especie de memeficación. Una persona había seleccionado cuidadosamente entre todas estas películas diferentes en las que yo estaba teniendo una crisis, pero sin tener en cuenta cómo llegó el personaje a ese lugar. Me sentí frustrado porque no sabía qué se llevaba la gente de las películas aparte de eso.”

El reconocido actor confiesa que su motivación original para dedicarse a la actuación no incluía ser el centro de chistes en las redes sociales. Su pasión por la actuación cinematográfica superaba a cualquier otra forma de arte. Ingresó en el cine con la esperanza de conmover a la audiencia y provocar una reflexión más profunda sobre su trabajo. Sin embargo, la realidad de convertirse en un ícono meme escapa a su control, de manera similar a su personaje en “Dream Scenario”, Paul, quien enfrenta un fenómeno inexplicable sin dominio sobre él.

Nicolas Cage, un actor talentoso, continúa lidiando con la dualidad de su carrera, donde la fama en la era digital a menudo eclipsa su apreciación genuina por la actuación cinematográfica.

