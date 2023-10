El cine de acción es el que más mueve las taquillas en el mundo, pero en América Latina parece una tarea imposible producir películas de este tipo. Sus altos costos y requerimientos técnicos hacen que sea un género pendiente de explorar en la región. Aunque escenarios y tramas, sobran para hacerlo interesante.

Fábula, la productora chilena que fue nominada al Oscar en 2017 por “Una mujer fantástica”, notó esta necesidad en la industria y se unió a Amazon Studios para hacer “Sayen”, una trilogía de películas que tiene a una mujer mapuche como protagonista y que logró que su primera entrega, estrenada en marzo de este año, sea actualmente el título más visto entre los originales latinos de Prime Video.

La segunda parte de la historia se estrenará este 20 de octubre con la intención de superar el éxito de su predecesora y para ello no solo han aumentado las dosis de enfrentamientos cuerpo a cuerpo y las grandes escapatorias en los escenarios más cinematográficos del país sureño, sino que han sumado nombres conocidos al elenco en el que se mantienen en sus roles los españoles Enrique Arce y Roberto García Ruiz, de “La casa de papel”.

Enrique Arce, conocido por "La casa de papel", es Máximo Torres, el gerente de una empresa minera española que marca la trama en "Sayen: la ruta seca". / Prime Video

Jorge López, famoso por sus trabajos en los sucesos juveniles “Élite” y “Soy Luna”, lleva más de 10 años trabajando fuera de su natal Chile y fue invitado a regresar para ser uno de los nuevos rostros de “Sayen”. Él describe a Gaspar, su personaje, como alguien que representa a muchos latinoamericanos que se ven forzados a vivir en “un entorno que no les pertenece” y que por eso “bajan los brazos”.

“La película la grabamos en el 2021, ya ha pasado bastante tiempo. Cuando me llamaron para contarme del proyecto, yo estaba terminando de rodar una serie. Leí el guión y el arco de Gaspar me hizo decir: ‘Yo quiero estar allí’. Además, me hacía mucha ilusión volver a mi país para trabajar. Yo solamente iba para ver a mi familia en Navidad, pero esta es la primera vez que hago un personaje 100% chileno, nunca antes había podido trabajar 100% con mi identidad”, contó el actor a “Saltar Intro” de “El Comercio” durante una videoconferencia por Zoom de cara al estreno.

Jorge López es Gaspar en "Sayen: la ruta seca", un personaje que aparece para intentar capturar a Sayen. / Prime Video

La huella del litio

“Sayen, la ruta seca” es el nombre de esta segunda entrega de la trilogía y el título hace honor a su principal escenario: San Pedro de Atacama, muy cerca de las fronteras de Perú y Bolivia.

El desierto de Atacama es uno de los obstáculos que deberá superar la protagonista de la historia, interpretada por Rallen Montenegro, quien se ha convertido en una fugitiva, tras enfrentarse a una poderosa multinacional española que le arrebató tierras a los mapuches y acabó con la vida de su abuela en la primera entrega para poder explotar una fuente de litio.

Enrique Arce en escena de persecución de "Sayen: la ruta seca". / Prime Video

“(Actoralmente) Pensar una trilogía es un desafío, porque hay que súper definir la evolución del rol y creo que en esta segunda entrega a mí me ayudó muchísimo a conseguirlo el trabajo del equipo de maquillaje, de vestuario y mis compañeros (de reparto). A veces lo que te presenta el compañero, te nutre y hace que la escena llegue de otra manera que no habías pensado”, contó la actriz descendiente mapuche que como parte de los desafíos de esta nueva historia se transformó físicamente rapándose la cabeza y entrenando arduamente para lograr el nivel de las escenas de acción, que incluye una gran persecución en medio de una festividad de la Virgen de la Candelaria que se realiza al norte de Chile en febrero.

“Yo había ido antes a fiestas en San Pedro de Atacama, pero ha sido muy distinto volver para esta experiencia 24x7, este intensivo de desierto que nos tocó de rodaje. Ha sido intenso el rodaje, pero también precioso en lo intenso y fantástico”, apunta Rallen Montenegro, que todavía tiene energías para el gran cierre de la trilogía. Pero esa será otra historia por contar.