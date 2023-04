Para los productores Jordi Évole y Màrius Sánchez, la misión de su producción era clara: confrontar al representante de la Iglesia Católica para derribar los dogmas tradicionales y anacrónicos de los que se les acusa. Por esa razón, buscaron activistas dedicados a la defensa de los derechos humanos como Zegarra-Ballón. “La selección de participantes estaba basada en los temas que ellos querían tocar, previamente nos dijeron cuáles eran los tópicos que podíamos abordar, pero quedaba a nuestro criterio en qué momento y de qué forma hacerlo”, asegura.

"Amén. Francisco responde" Lucía Zegarra-Ballón Lucía fue presentada en el documental como una mujer lesbiana alejada de la Iglesia Católica debido al abuso psicológico que sufrió por parte de la autoridad ministerial de un convento en Cuzco cuando intentaba formarse como monja. Ella fue obligada a alejarse del mundo exterior, cortando toda comunicación con su familia y personas allegadas.

Durante la conversación realizada en Italia, compartió su emotivo testimonio explicando las razones por las que abandonó los hábitos y la fe cristiana. La réplica del obispo de Roma fue comprensiva y no trató de modificar su opinión sobre su decisión; por el contrario, le mostró su apoyo sentenciando que “el verdadero coraje muchas veces está en abandonar lo que nos daña”. Sin embargo, la psicóloga calificó de “hipócrita” esta posición ya que estas prácticas de hostigación no ocurren solo en “algunos grupos católicos”, sino que está basado en el código canónico y el Sumario de las congregaciones.

“Le dije que la formación religiosa está basada en el abuso psicológico y lo sigo creyendo porque el reglamento [oficial] de las congregaciones es terrorífico. Me acuerdo que expresamente nos prohibía tener cualquier tipo de contacto físico bajo ninguna circunstancia. Si me he salvado es gracias a mí, porque esas bases están respaldadas por la Iglesia Católica y me parece que él se quiso deslindar de esa responsabilidad”, sostiene.

Además, debido a las opiniones eclécticas, el debate entre los presentes adquirió tonos álgidos. “¿La Iglesia debe juzgar o acompañar a las mujeres que decidieron abortar?” y “¿por qué una mujer no puede ser Papa?”, fueron dos de las preguntas que generaron más disputas, en especial por que Francisco, pese a sus intentos de conciliación, presentaba nuevamente un discurso falto de convicción y contradictorio. “Tiene ideas sumamente machistas y abiertamente esencialista [con las mujeres], porque las redujo a un útero y una vulva. Se negaba a que formen parte del cargo ministerial y eso es estigmatizante”.

"La discusión está aún en pañales, pero que se converse estos temas en espacios católicos es definitivamente un avance". Lucía Zegarra-Ballón , psicóloga y activista.

En redes sociales, las respuestas de Francisco fueron viralizadas y la conversación virtual se polarizó entre los que afirmaban que esta iniciativa era positiva para la inclusión de las nuevas generaciones y quienes lo veían como una medida desesperada para conseguir nuevos seguidores. “Fueron ambos a la vez. Creo que sí fue un lavado de cara a la Iglesia, porque una cosa es que lo habló [en el documental], y otra cosa es lo que se ve en la práctica. No podemos hablar de una Iglesia inclusiva bajo ninguna perspectiva”, reflexiona Zegarra-Ballón.

Añade que no participó en el programa con la esperanza de reconvertirse al cristianismo ni que sus dudas existenciales fueran resultas, sino que su intención fue la de compartir su experiencia y problematizar la violencia psicológica que ocurre en la formación eclesiástica. “Es valioso que la gente abra debates necesarios y alturados”, dice, aunque confiesa que también ha recibido mensajes de odio. “El público objetivo [del filme] es cristiano, y su recibimiento ha sido controversial. Hay personas que intentan tapar sus vacíos emocionales poniendo comentarios feos con malas intenciones, pero siempre sucede y ‘hay que diferenciar las cloacas de los que no lo son”.

Resalta esto último porque también hubo mensajes de agradecimiento. “Me han dicho que les gustó mis ideas, que sea frontal, concreta y que plantee preguntas que son importantes. Lamentaron también que muchas de mis preguntas no hayan sido contestadas [directamente] porque la percepción general es que a quien menos respondió fue a mí, pero igual era importante la participación”.

Pese a sus críticas que cuestionan la congruencia de lo conversado durante las tres horas que duró las filmaciones con el Papa, su opinión respecto a la figura máxima del catolicismo ha cambiado positivamente. Con un tono solemne, reconoce la valentía que tuvo para enfrentarse a los conservadores. “Me ha dado mucho gusto que haya generado revuelo en los grupos sectarios y violentos”, agrega. No es la única que ha felicitado su iniciativa, ya que desde una perspectiva política, su participación investiva el cuestionamiento a nivel institucional.

Finaliza con una convicción esperanzadora, pues afirma que el largometraje tiene la capacidad de impactar positivamente en la sociedad. “La discusión está aún en pañales, pero que se converse estos temas en espacios católicos es definitivamente un avance. Está bien que empecemos a cuestionarnos”. Sin duda es un progreso alentador, al menos para las nuevas generaciones que buscan encontrar un espacio dentro de la Iglesia que los acepte y valide sus opiniones. Como organización, es necesario reinventarse y adaptarse para continuar siendo relevante en un mundo de constantes cambios.