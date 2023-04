En los últimos años, hemos visto una gran cantidad de aciertos en las adaptaciones que se están haciendo de videojuegos para cine. Y es que, entre los principales iconos de la cultura geek, resaltan la realización de proyectos como “Sonic: The Hedgedog”, “Pokémon: detective Pikachu” y ahora, en su más reciente estreno, “Super Mario Bros.”

El miedo por saber cómo van a realizar este tipo de adaptaciones va disipándose poco a poco puesto que las casas productoras se dieron cuenta que no hay que amoldar tanto personajes como historias a su estilo, sino que ellos tienen que amoldarse a la idea ya creada. Un claro ejemplo es lo que pasó con “Sonic”.

Este fue el primer diseño de "Sonic" que sacaron y por el cual fue muy criticado. (Foto: Universal)

Cuando salió por primera vez el tráiler de esta película, fue un completo desastre resaltado por una ola de comentarios y tuits que consiguieron algo que nunca se había hecho, el retrasar la película para que el modelo que se tenía fuese cambiado y sí, esto representó que para los fans esperen un año más para ver lo que terminó siendo el pináculo de la animación del erizo azul en su momento. Parece que ahora aprendieron ya que con “Super Mario Bros.”, la fórmula fue perfecta.

La crítica le ha dado ‘con palo’ a una historia que es de lo más común y cliché, lo cual no se puede negar, pero también hay que entender a la clase de público a la que va ya que Illumination Studios y Nintendo saben que la fórmula del éxito (y del dinero) está en apuntar a los niños para generar más ganancia representada en la taquilla.

Sin embargo, ¿estos son realmente su único público objetivo? La respuesta es no.

El primer videojuego de "Super Mario Bros" salió en el año 1985. (Foto: Illumnation)

La brecha generacional entre los chicos que recién juegan los juegos de “Super Mario” en su Nintendo Switch con los ‘old school’ es tan amplia, que personas que ya no se encuentran en este mundo iniciaron en la NES allá por el año 1985, considerándolos los reales nostálgicos de los cuales podemos decir que realmente “ganaron” al ver esta cinta.

“Super Mario Bros”, sin contar mucho spoiler, sigue la trama principal de los primeros juegos ya que, aunque sea lineal, es algo que siempre quisimos ver adaptado correctamente en la pantalla grande. Mario en el Reino Champiñón buscando a Luigi, conociendo a Toad, venciendo a Bowser y rescatando a su querida princesa Peach, pero lo interesante es en el respeto que los directores Aaron Horvath y Michael Jelenic tuvieron con la saga de Shigeru Miyamoto y por todos los fans.

Nosotros no pedíamos nada más que adapten con fidelidad alguna de las historias de “Super Mario Bros” y que respeten a los personajes que tanto queremos sin que pierdan la personalidad y esto es bien logrado.

Los dioses de las referencias

“Super Mario Bros” no es solo una película para que los niños disfruten y eso lo sabemos nosotros, que ya estamos en una edad más avanzada y que con cariño hemos jugado muchos de los videojuegos de la saga y los cameos y referencias que vemos aquí son tantas y sutiles que endulzan la película hasta su pico más alto.

Hay referencias de todo tipo, desde videojuegos de la saga, canciones, afiches, gorras y más, hasta a otras producciones de otras casas productoras como Marvel. “Super Mario Bros.” consiguió todo lo que realmente esperábamos, ser felices.

Bowser como villano es tal cual en los juegos, un ser que imparte miedo pero que tiene sus toques de comedia para no perder el gusto aunque con la participación de Jack Black, esto fue elevado a otro nivel y es más, no dudaría que la canción principal del enemigo, “Peaches”, dedicado (seguro ni lo imaginabas hablando irónicamente) a la princesa Peach, será nominada más adelante a los Premios Oscar a Mejor canción original.

Si tuviese que mencionar algo que no convenció de la cinta no sería ni historia, animación y más, si no que yo, hablando como un nostálgico de aquellos, estoy acostumbrado a la voz de Charles Martinet como principal de Mario que la voz de Chris Pratt no me terminó de convencer. Luego Anna Taylor-Joy como Peach quedó 10 puntos, así como también Charlie Day como Luigi.

La familia es lo primero, como diría Toretto

Más allá de la valentía o la acción mostrada, el tema central termina siendo el de casi siempre en este tipo de películas, la familia y la lealtad mostrada por Mario en busca de recuperar a Luigi como este último dando una muestra del por qué quiere tanto a su hermano al final de la cinta y estando con él hasta en los peores momentos que los llevaron a ser héroes, los legendarios “Super Mario Bros.”.

“Super Mario Bros.: La película” (Foto: Universal Pictures)

En efecto, es cine

Qué más se puede decir, ha sido una película hermosa, animación 10 puntos (Illumination hizo un tremendo trabajo, los espero en “Shrek 5″ con DreamWorks), historia, referencias y sobre todo, cariño, porque se nota que esta cinta ha sido hecho con eso y cuando combinas todas estas cosas creas algo hermoso, algo que dará que hablar y que marcará un precedente más en la historia de las películas de videojuegos. El día de hoy puedo decir que “Super Mario Bros.” la película, efectivamente, es CINE.

Pd: si realmente eres nostálgico, quédate hasta los créditos y si reconoces la canción final vas a llorar, créeme, y más si eres amante de esas aventuras en la galaxia.