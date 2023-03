La empresa de entretenimiento Crunchyroll ya encontró a su rival. La plataforma AnimeBox anunció su próximo lanzamiento en España para competir directamente con el mayor difusor del anime a nivel global. La noticia ha generado gran emoción entre los fanáticos de este género por saber qué producciones podrán disfrutar en streaming.

La aplicación estará disponible desde este jueves 23 de marzo en el país ibérico con series y películas exclusivas y que, además, promete títulos doblados al español. Conoce más detalles sobre este nuevo servicio a continuación.

¿Qué es AnimeBox?

El nuevo servicio de streaming AnimeBox está especializado en anime y será lanzado en España para ofrecer un gran catálogo de series y películas de animación e imagen real. El público también podrá disfrutar el contenido doblado al castellano.

La plataforma estará disponible su versión web, así como su versión en aplicación para los teléfonos móviles (IOS y Android) y tablets.

(Foto: AnimeBox)

¿Qué series y películas podrán verse en AnimeBox?

Si bien es cierto que AnimeBox aún no ha confirmado el catálogo completo de producciones que estarán disponibles en su plataforma, lo que se conoce hasta el momento es que incluirá series modernas como “Shingeki no Kyojin”, “Kimetsu no Yaiba” y “Naruto”.

"Naruto" (Foto: Shueisha)

Asimismo, los usuarios del servicio podrán disfrutar de animes clásicos como “Ranma ½”, “Slayers”, “InuYasha” y “Conan, El Niño de Futuro”.

En cuanto a películas, AnimeBox tendrá disponible “Dragon Ball” y “One Piece”, así como “Akira” y “Perfect Blue”.

Shingeki no Kyojin (Foto: Crunchyroll) / Crunchyroll

Además de las producciones clásicas de la industria, la plataforma ha prometido entrevistas exclusivas con directores y productores de anime; además de ´making of´ y otros extras relacionados. AnimeBox también ofrecerá ´simulcasts´ gratuitos con los estrenos de Japón.

¿Cuáles son los planes de suscripción en AnimeBox?

Plan Costo Incluye Konnichiwa Gratuito Permite la conexión a AnimeBox desde un dispositivo. No tiene acceso al contenido regular, pero permite alquilar películas. Tomodachi 5.99€ al mes Acceso a todo el contenido, a excepción de las películas premium. La conexión solo está permitida en un dispositivo. Sensei 7.99€ al mes Acceso a todo el contenido, incluidas las películas premium. Está permitida la conexión desde dos dispositivos Kami-Sama 79.99€ al año

(Con descuento por lanzamiento: 39.99€ por el primer año) Todas las ventajas del plan Sensei, con un descuento por lanzamiento.

*Cabe resaltar que todos los planes incluyen el acceso gratuito a los ´simulcasts´.

