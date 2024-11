Kevin Costner, quien interpretó a John Dutton en Yellowstone, anunció que no seguiría en la serie por motivos personales, los cuales lo llevaron a tener otras prioridades dentro de su carrera al estar llevando un nuevo proyecto llamado “Horizon”, el cual dirige y protagoniza, pero hizo una reveladora declaración sobre lo que pasaría con su personaje.

En una entrevista en el “Programa Michael Smerconish” en SiriusXM, comentó que no sabía lo que pasaría con el personaje, es más, ni siquiera se enteró que en estos días se daría el estreno de la segunda parte de la temporada 5.

“Bueno, voy a ser totalmente honesto. No sabía que se estaba transmitiendo anoche… he estado viendo anuncios con mi cara por todos lados y estoy pensando, ‘Vaya, no estoy en ese’. No estoy en esta temporada… pero no me di cuenta de que ayer era el día. Y alguien dijo, ya sabes, ¿se emitió anoche? Y yo dije, ‘Hmm, vale’. Así que no, me enteré esta mañana en realidad”, afirmó.

Guía de episodios de Yellowstone

La segunda parte de “Yellowstone 5″ estará compuesta por 6 episodios:

Episodio 9: 10 de noviembre de 2024 (Ya estrenado)

Episodio 10: 17 de noviembre de 2024

Episodio 11: 24 de noviembre de 2024

Episodio 12: 1 de diciembre de 2024

Episodio 13: 8 de diciembre de 2024

Episodio 14: 15 de diciembre de 2024

¿En qué quedó el capítulo anterior?

El episodio inicia mostrando una escena en la mansión del gobernador de Montana en la que se encuentran pruebas de que murió por un impacto de bala. En la escena se muestra un cuerpo sin vida, pero el rostro no es revelado.

En el informe oficial se habla de que John se suicidó, pero sus hijas, Beth y Clare, no confían en esta versión y proceden con una investigación para conocer la verdad. Además, Beth sospecha que su hermano podría estar involucrado en la muerte, intensificando el conflicto familiar.

Para sus hijas, la teoría del suicido es casi impensable ya que siempre se ha mostrado como un hombre fuerte y con mucha personalidad. Por otro lado, la falta de pruebas por la inexistencia de video de las cámaras de seguridad, deja mucho suspenso en su entorno.

Ahora, con la muerte de Dutton, sus hijos son los que tomarían el protagonismo de la serie pues ya no se encuentra para ser el líder de la familia.

¿Dónde ver “Yellowstone”?

La segunda parte de la quinta y última temporada de “Yellowstone” se lanzó en Paramount Network el 10 de noviembre de 2024. En América Latina los episodios se podrán ver a través de Paramount+.