A cuatro horas de Lima, la Reserva Nacional de Paracas solía ser uno de los destinos predilectos para quienes buscaban escapar del bullicio cotidiano durante la Semana Santa. Ahí encontraban un paraíso cercano en donde desplegar sus carpas y pasarla bien. Sin embargo, la pandemia dejó su huella por estos lares y hoy aún no se cuentan con autorizaciones para este tipo de actividades. Por fortuna, hay otras alternativas para recalar por allí.

La oferta hotelera en Paracas cada vez es más generosa. Y a marcas como Libertador, Aranwa o Doubletree se suma ahora Radisson Resort, que ha reabierto sus puertas hace un mes y que, además de una espectacular playa infinita, ofrece paquetes de actividades para huéspedes. Uno de ellos, junto con Buganvilla Tours, propone la opción de explorar la Reserva a bordo de go karts, vehículos todoterreno de fácil manejo (automáticos y sin cambios) en un recorrido de aproximadamente dos horas.

El Radisson Resort es la más reciente propuesta hotelera de lujo que se ha abierto en Paracas. (Foto: Radisson Resort) / DANIEL ESCOBAR

Tras partir de los hangares del operador Paracas Perú, siempre acompañados de una unidad guía, la aventura comienza al ingresar a la reserva por un sendero afirmado, el cual ha sido especialmente acondicionado para no tener que usar la pista por donde circulan los autos.

El desierto y el calor golpean fuerte, por lo que se recomienda llevar gafas para la arena y protector solar. El árido terreno, con dunas y pendientes, de pronto se quiebra tras una curva y deja ante nuestros ojos el mar turquesa y los acantilados que coronan las playas de la reserva. Yumaque, el primer punto de parada, es la más extensa de ellas. Son 2,5 kilómetros de arena blanca que invitan a quedarse a pasar el día, pero hay que seguir el recorrido.

Domine el entorno desértico a bordo de un kart y líbrese del estrés. (Foto: Buganvilla tours)

Toca detenerse luego en Playa Roja, que no solo llama la atención por esa pigmentación particular que le dan las algas de la zona a la arena, sino que hoy tiene un agregado adicional: es la locación donde se grabó No mires arriba, la apocalíptica cinta con Leo DiCaprio. De ahí se puede optar por diversos miradores, la zona de La Catedral o la popular La Mina, antes de volver al punto de partida. Aunque más de uno volverá, al día siguiente, ya en vehículo particular, para echarse un chapuzón y retozar en este refugio de paz. //